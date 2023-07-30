Выбери карту и предскажи свою судьбу на неделю с 31 июля по 6 августа 2023

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Узнать индивидуальный прогноз грядущей недели поможет всего одна карта.

Издавна одним из самых древних и точных способов предсказания считалось гадание на Таро. Магическая практика, возникшая еще в конце XVIII века, поможет раскрыть судьбоносные подробности грядущих дней по всего одной карте.

О том, какой будет неделя с 31 июля по 6 августа 2023, эксклюзивно Пятому каналу рассказала Таролог Айгуль Хуснетдинова. Но не стоит спешить и сразу же переходить к гаданию!

Для того чтобы индивидуальный прогноз точно сработал, перед выбором карты нужно сформулировать в голове вопрос о том, что ждет гадающего в ближайшие семь дней. А интуиция поможет выбрать наиболее подходящий расклад.

Больше прогнозов и предсказаний можно узнать здесь.