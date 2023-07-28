Спустя 1035 лет: интересные факты о крещении Руси

Фото, видео: Сергей Власов, Олег Варов, свящ. Игорь Палкин / patriarchia.ru; 5-tv.ru

В этом году Россия празднует 1035 лет со дня Крещения Руси князем Владимиром I.

Ежегодно 28 июля в России отмечается День Крещения Руси. Это православный праздник и одновременно государственная памятная дата.

Какое значение для страны имело принятие христианства, эксклюзивно Пятому каналу рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения Борис Морозов.

Крещение Руси при князе Владимире

Патриаршее служение в день памяти равноапостольного князя Владимира. Сергей Власов, Олег Варов, свящ. Игорь Палкин / patriarchia.ru

Точная дата крещения Руси неизвестна. Но праздник отмечается в день памяти святого князя Владимира I.

Великий киевский князь, прозванный в народе Красным Солнышком, за годы правления сменил свои взгляды на религию от яростного язычника до праведного христианина. В молодости у Владимира I было около 7 жен, в том числе наложница-вдова брата Ярополка, и 23 ребенка. Все изменилось, когда молодой князь попросил руки византийской царевны Анны взамен военной помощи императору в виде войска варягов.

По тем временам это было неслыханной дерзостью, ведь девушку царских кровей не могли выдать замуж за иноверца. Однако в сложных условиях Константинополь был вынужден согласиться с одним условием — если жених примет крещение и перейдет в христианскую веру.

Владимир Святославович принял крещение, а вместе с ним обряд прошли некоторые его слуги, сыновья, жены (язычники могли иметь много жен) и часть боярского сословия. При этом от своих жен он отказался и позволил им самим решать свою судьбу — выйти замуж снова, либо остаться одинокими.

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Греки, в свою очередь, не спешили со свадьбой. Князь Владимир, выполнив свою часть сделки, сильно разгневался и отправил войско на захват Херсонеса. Неприступный доселе оплот византийского господства на Черном море пал, а послы доставили невесту вместе с митрополитом Михаилом и свитой на венчание из Константинополя в Херсонес. Также ради совершения равного брака византийцы наделили Владимира цесарским (императорским) титулом.

Великий князь весной 988 года отправился с новой супругой через Крым, Тамань, Азовские земли обратно в Киев. Перед процессией с молебнами и песнопениями несли кресты, иконы и святые мощи. И вот в водах Днепра произошло историческое крещение киевлян. Накануне Владимир объявил: «Если кто не придет завтра на реку — богатый или бедный, нищий или раб — будет мне враг». Желание правителя было исполнено беспрекословно.

Во всех городах по велению князя начали свергать языческих идолов, возводить церкви и крестить людей. Где-то приходилось менять веру «огнем и мечом». С первых веков христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинный) на месте мученической кончины святых варягов-мучеников.

Следом в Киеве возвели храм Софии — Премудрости Божией и кафедральный собор Пресвятой Богородицы. Тогда же ввели церковную десятину. Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира: по воскресеньям и большим церковным праздникам после литургии.

В 1007 году князь перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга Анна. После ее кончины князь вступил в новый брак — с младшей дочерью немецкого графа, внучкой императора Оттона Великого. По другим данным, последней женой стала неизвестная пленница.

В 1015 году Владимир I умер в возрасте 73 лет. Святые мощи в мраморной раке поместили в Климентовском приделе Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны.

Значение Крещения для Руси

Молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Фото: Олег Варов Сергей Власов свящ. Игорь Палкин, Денис Гришкин, Пресс-служба Мэра Москвы / patriarchia.ru

Смена веры дала Древней Руси большой импульс развития. Как правило, историки выделяют следующие положительные последствия:

Цивилизационное.

Принятие христианства предопределило на многие столетия вперед место России в истории и включило страну в христианский мир. Православная церковь сыграла важную роль в объединении славянских и близких по вере народов.

«Конечно, это имело огромное, колоссальное значение. Теория „Москва — третий Рим“: Рим пал, Византия, Константинополь, пал в середине XV века под натиском Османской империи. И Россия осталась вот таким огромным русским православным государством», — подчеркнул Морозов.

Политическое.

Владимир I отнесся к религиозному вопросу как к политической реформе. Приняв веру, он одновременно обрел союзную поддержку Византийской империи как в культурном плане (на Русь устремились византийские миссионеры и религиозные деятели), так и в политическом.

Кроме того, в византийском церковно-государственном правосознании первое лицо империи считался хранителем и верховным защитником Церкви, а значит наделялся властью самодержца. Правители прочих христианских стран получали от него титулы архонтов, князей, стольников. Таким образом, приняв крещение, Владимир включил Русь в орбиту византийской государственности и стали частью Восточной империи с ее сводом уже развитых законов, правил и обрядов.

Культурное.

Письменность. Особенно важным стало появление на Руси кириллической письменности и начало традиции книгописания. Первые памятники древнерусской письменной культуры появились относительно скоро после принятия христианства.

«Уже само по себе создание такого выдающегося литературного исторического памятника, как летопись „Повесть временных лет“, у которого даже не было аналогов, по крайней мере, у наших западных или славянских соседей, это прямой результат Крещения. То есть мы получили кириллическую письменность, которая у нас до сих пор существует. А древнейшая русская рукописная книга датируется 1056 годом, причем это шедевр, искусство!» — пояснил историк.

Кстати, именно в «Повести временных лет» описывается несколько мифологизированная история о том, как Владимир I выбирал религию. По легенде, к нему прибыли три делегации — христианская, мусульманская и иудейская. Выслушав каждого посла, правитель остановил свой выбор на первом предложении.

Архитектура. Сохранившиеся до наших дней образцы древнерусского зодчества до сих пор вызывают восхищение потомков и признаны объектами культурного наследия России. «Не прошло и ста лет с Крещения, а на Руси создаются просто монументальные соборы и храмы — София Новгородская, Киевская, Полоцкая. Это живые свидетельства Крещения», — привел примеры эксперт.

Живопись. Русская иконография подарила миру такие шедевры как «Троица» и Владимирская икона Божией Матери, Андрея Рублева, фрески Архангельского и Благовещенского соборов Кремля Феофана Грека, фрески Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и икона «Архангел Михаил с деяниями» из иконостаса Архангельского собора Московского Кремля Даниила Черного, восемь икон из праздничного чина Благовещенского собора Прохора с Городца.

Празднование Дня Крещения Руси

Памятник святому князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. © РИА Новости / Сергей Пятаков

Впервые День Крещения Руси отметили в 1888-м. Тогда по Российской империи прошли широкие праздничные гуляния.

В Российской Федерации и православных странах СНГ праздник утвердили благодаря инициативе патриарха Алексия II. Епископ обратился к руководству страны с предложением добавить День памяти святого князя Владимира в список государственных памятных дат. Документ был подписан в 2010 году.

По благословению патриарха Кирилла, ежегодно 28 июля ровно в полдень совершают праздничный колокольный звон. В День крещения Руси в Москве стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме. Священнослужители проводят молебен святому.

В храмах проходят торжественные службы, православные молятся святому князю Владимиру. В городах устраивают народные гуляния и проходят различные мероприятия.