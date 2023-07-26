Не все так розово: 5 важных уроков из отношений Барби и Кена, которым стоит поучиться каждой девушке

Фото: Кадр из фильма "Барби", режиссер Грета Гервиг, 2023г.

Фанаты по всему миру идеализируют совершенные отношения Барби и Кена. Но так ли обстоят дела внутри кукольной пары на самом деле? Какие уроки из их истории любви следует усвоить и применить к жизни?

Нет в мире более популярной кукольной пары, чем Барби и Кен. И если в детстве каждая девочка мечтала ими играть, то в более зрелом возрасте хотела бы ими стать. Конечно, а кому бы не хотелось таких же идеальных отношений, какие придумали производители игрушечному тандему?

Вот только ситуация Барби и Кена к жизни неприменима. Свести ссоры, обиды и недопонимания в паре к нулю просто невозможно. Может поэтому они не живые люди, а всего лишь куклы? Кроме того, даже у этой парочки история любви не настолько совершенна, как все привыкли думать.

Что скрывается за красивой картинкой, чему у них стоит поучиться, и почему стремление стать идеальной парой может всерьез отравить жизнь? Ответы на эти вопросы узнал Пятый канал.

Синдром идеальной пары

Компания Mattel, приложившая руку к созданию самых популярных кукол в мире, изрядно постаралась над биографиями своих «подопечных», и не зря. Ведь по итогу они оказались хороши и как пара, и как отдельные персонажи.

Барби — худая, длинноногая блондинка, которая к тому же добра, крайне успешна и трудолюбива. К 64 годам (официальная дата рождения всеобщей любимицы — 9 марта 1959 года — Прим. ред.) на ее счету более 200 профессий — космонавтка, медсестра, ведущая, фигуристка, и это только начало карьерного пути! Ее верный спутник — Кен (младше Барби на 2 года — Прим. ред.), высокий голубоглазый блондин (хотя изначально был брюнетом), который не отстает от Барби ни по красоте, ни по достижениям. Он — востребованный актер рекламы и модель, живет и веселится в огромных таунхаусах. Так еще и состоит в отношениях с идеалом «во плоти». Да-да, приторнее некуда!

И хотя большинство потребителей, как и ожидалось, углядели в истории кукол оторванную от реальности сказку, часть поклонников феномен Барби и Кена впечатлил слишком сильно. Зарубежным семейным психологам даже пришлось создать особый термин для подобных пациентов — «синдром идеальной пары». Суть синдрома состоит в том, что люди, стремящиеся довести отношения до совершенства, начинают оказывать сильное давление на себя и своих партнеров, ставить недостижимые задачи, например, никогда не ссориться, всегда быть счастливыми и успешными или, доходя до абсурда, уметь читать мысли друг друга.

Кадр из фильма «Барби», режиссер Грета Гервиг, 2023 г.

Здесь у многих логично возникнет мысль — «Это не про меня!». И скорее всего, это правда. Довести ситуацию до такой крайности еще нужно постараться. Но рано облегченно выдыхать. Кто же не обсуждал на встрече с подругами, как было бы прекрасно никогда не ссориться со своей второй половинкой и понимать друг другу с полуслова? А ведь с этого все и начинается.

Стремление стать идеальной парой может привести к отсутствию роста и развития. Такие партнеры просто поддерживают статус-кво, не стремясь к общению и пониманию друг друга. Нечто похожее, кстати, и случилось у Барби и Кена — они красивый тандем, но глубину и сильные чувства (об этом позже) в их отношения маркетологи вложить, к сожалению, забыли.

Но нельзя и ссоры возводить в норму. Постоянные споры и недомолвки, равно как и их отсутствие не приведут ни к чему хорошему. Поэтому лучший первый урок, который могут преподать Барби и Кен, — не ждать и требовать, а помогать друг другу становиться своими идеальными версиями.

Рыночные отношения: когда любовь в паре измеряется достатком

Если внимательно отследить историю любви Барби и Кена (да, Mattel решили идти ва-банк), можно заметить катастрофическое отсутствие драмы в паре. Единственное, что позволяет говорить о сближении кукольных звезд — шикарные дома, в которые они постоянно «переезжали».

Первым их совместным жилищем стал огромный трехэтажный таунхаус с лифтом и джакузи. И это даже неудивительно, все под стать статусу, но именно в этот момент производители совершили главную ошибку. Если на первых этапах маркетологи тщательно продумывали биографии кукол, то над достоверностью истории любви точно схалтурили.

www.globallookpress.com / Caroline Seidel

Барби и Кена сделали возлюбленными, даже не объяснив юным поклонницам, почему их любимые куклы вообще стали парой. И зачем, если намного проще пропустить этот этап и сразу продавать наборы с большими домами и другими парными атрибутами (одеждой, животными). Тогда они еще не догадывались, что некоторые обладательницы Барби внимательно следят за жизнью любимой куклы и в будущем будут подражать своему идеалу.

Так, красивый таунхаус, который по задумке Mattel должен был стать любовным гнездышком, по сути оказался всего лишь большой золотой клеткой для двух незнакомцев. Что еще более странно, согласно легенде производителей, Барби и Кен «признали» друг друга парой только в 1978 году. К слову, общие наборы кукол продавались с 1961 года, а в 1973-м у них уже появился совместный дом. И кем же тогда играли девочки по всему миру целых 17 лет, соседями?

Когда же возраст пары практически перевалил за 40, маркетологи компании перевезли пару в еще более шикарное здание. Так в отношениях Барби и Кена обозначился новый этап — роскошный семейный дом в викторианском стиле с витражными окнами и качелями. Но что произошло особенного за эти 25 лет совместной жизни между возлюбленными, кроме недвижимости? Ровным счетом ничего, ведь Барби и Кен все еще были просто парнем и девушкой (даже не супругами).

www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Можно подумать, что производители просто забыли или не придумали дальнейшую стратегию развития отношений, но это не так. Mattel всячески напоминали, что под их крылом была создана кукольная пара, просуществовавшая больше четырех десятилей, но к чему тогда вообще нужно было затевать масштабную любовную авантюру, если максимум изменений — это новый дом?

И ведь подобное случается не только в кукольном мире. Некоторые пары существуют лишь формально и всерьез думают, что отношения измеряются совместным переездом, свадьбой, рождением детей и ипотекой. Их истории любви критически не хватает спонтанных памятных событий и действий. А именно это грозит возлюбленным стать по итогу не более чем сожителями.

Тут же и второй урок от Барби и Кена — не забывать о создании совместных воспоминаний, учиться дарить друг другу эмоции не только дорогими подарками и всегда стремиться узнать свою вторую половинку еще лучше.

Часики тикают: почему нельзя вступать в отношения под давлением

Особенно удивительной кукольная история любви кажется после откровенного признания, как и почему на самом деле появился Кен.

«Барби, созданную в 1959 году, сделали парой с Кеном два года спустя. Это был прямой ответ на письма от поклонников, не спрашивающих, а кричащих о том, почему Барби все еще не замужем», — поделилась режиссер Грета Гервиг в интервью Vogue.

Все верно, в 1950-е представить красавицу-карьеристку, которая к тому же не обручена, было просто невозможно, подобная картинка попросту не укладывалась в голове американцев того поколения. Поэтому фанаты буквально завалили компанию жалобами и просьбами добавить парня. Абсурдно, но это так. Общественное давление было настолько сильным, что даже куклы не могли существовать в 1950-е без пары.

И хотя компания пошла на поводу у покупателей, создав Кена, похоже, на первых порах это была лишь отмашка, позволяющая продавать еще больше игровых наборов. Лишь спустя время Mattel поняли, что Барби и Кен приносят больше денег вместе, чем порознь. Интересно, а как бы компания отреагировала на подобные жалобы сегодня? Знал бы мир о навязанном красавчике-бойфренде?

К счастью, на дворе не 1950-е, и соответствовать общественным ожиданиям не обязательно, поэтому третий урок — не стоит вступать в отношения под давлением и повторять ошибки Барби и Кена. Нет определенного возраста, когда нужно искать свою пару, встречаться или срочно выходить замуж или жениться. Для каждого человека найдется свой идеальный момент.

40 лет ожидания: почему Кен не сделал предложение Барби

www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Красавице Барби, несмотря на приличное количество достижений и известность, не посчастливилось примерить на себя наиболее очевидную роль жены и надеть настоящее, а не рекламное свадебное платье. И даже если у кого-то был свадебный или семейный набор кукол, не стоит питать надежд — это была очередная уловка компании и, скорее всего, под видом любимой пары продавались другие персонажи Барбиленда. Ведь за 40 лет совместной жизни Кен так и не позвал девушку замуж.

Создательница Барби, Рут Хендлер, объяснила, почему так и не осмелилась объявить кукольную пару супругами.

«К началу 1960-х Mattel вновь была завалена письмами фанатов, которые просили Барби выйти замуж за Кена и родить ребенка. Мы отказались, не желая укреплять идею о том, что молодые девушки должны стремиться только к замужеству и материнству», — пояснила она в интервью.

Несмотря на то, что со временем производитель перестал получать тонны писем с одним и тем же вопросом, маркетологи сумели из идеи женской независимости выкрутить новый инфоповод. В 2004 году аккурат в День всех влюбленных официальный аккаунт Барби в социальных сетях заявил о расставании пары. Причина — не дождалась обручального кольца. Конечно, позднее выяснилось, что затевался разрыв ради введения новой куклы — австралийского серфингиста Блейна, который стал новым парнем Барби. К незаменимой классике Mattel вернулись лишь в 2011 году, но свадьбу пара так и не сыграла.

И хотя в жизни вряд ли кто-то станет ждать предложения руки и сердца целых 40 лет, в ситуации Барби и Кена есть чему поучиться. И четвертый урок — здраво смотреть на взаимоотношения и рост в паре, а также не забывать, что возлюбленные не всегда должны стремиться поскорее обручиться.

«Она — это все. Он — просто Кен»: важность равенства и уважения

Кадр из фильма «Барби», режиссер Грета Гервиг, 2023 г.

Главным слоганом нового фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главной роли стала фраза — «Она — это все. Он — просто Кен». И это лучше всего описывает, к чему привели ошибки и нерешенные проблемы в отношениях кукольной пары.

Со дня создания и по настоящее время с именем Барби ассоциируется грандиозность. Она — икона моды и стиля, эталон для подражания среди нескольких поколений и невероятная красавица. Можно ли также сказать про Кена? Нет, ведь он лишь красивое приложение, словно новая сумочка в гардеробе. В паре без труда прослеживается нестабильная динамика.

«У Барби отличный день — каждый день. У Кена отличный день, только когда Барби смотрит на него», — говорится в трейлере фильма.

И без анализа ситуации понятно, что, существуй такая пара в реальности, это был бы ярчайший пример жуткой созависимости.

Последний и наиболее важный урок от Барби и Кена — научиться создавать и поддерживать в отношениях атмосферу взаимного уважения и равенства, признавать и ценить достижения и качества возлюбленного, независимо от его внешности или статуса.

Вот почему идеальных отношений в природе попросту не существует. И хотя Барби отличный пример уверенности в себе, а Кен лучше всех показывает, как нужно любить свою вторую половинку, возводить чью-либо историю любви в идеал все же не стоит. Есть все шансы найти за красивой оберткой много нерешенных проблем и конфликтов.