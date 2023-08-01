Заметно уже после 25 лет: почему с возрастом время идет быстрее

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Casolino4; 5-tv.ru

Чем старше становится человек, тем чаще у него появляются мысли о скоротечности жизни.

Каждый хоть раз ловил себя на мысли, что раньше время как будто шло медленнее. В детстве человеку кажется, что жизнь течет слишком размеренно, ведь Нового года и дня рождения приходится ждать очень и очень долго, как и маму, которая привела в садик и никак не спешит оттуда забрать. Во всяком случае так считают малыши.

У взрослых же ритм жизни намного быстрее. Многие не успевают оглянуться, а уже рабочий день подходит к концу. Дома они только берутся за бытовые хлопоты, когда наступает пора спать. Да и выспаться иногда невозможно. Кажется, как только закрываются глаза, так уже наступает утро и нужно снова вставать на работу.

Также с возрастом возникают проблемы с памятью. Некоторые способны подробно описывать события прошлого в мельчайших подробностях, но забывают, что произошло вчера.

Разница в восприятии времени связана со множеством психологических, физиологических и анатомических факторов, зависящих от возрастных изменений в головном мозге.

Какие факторы влияют на восприятие времени

Человек придумал измерять время в определенных единицах, но его внутреннее ощущение часто отличается от того, что показывают часы. На восприятие времени влияют:

увлеченность человека каким-либо событием или процессом;

температура тела (при повышенных показателях человеку кажется, что все события вокруг происходят быстрее, а при низких — медленнее);

некоторые лекарства, ускоряющие метаболические процессы;

возраст.

Чтобы узнать, как человек воспринимает время, можно провести тест. Для этого требуется засечь временной промежуток на секундомере и не глядя на него мысленно отсчитать минуту. Подобной методикой пользовался американский биомедик Роберт Сотерн, который одним из первых заострил на этой проблеме внимание.

Каждое утро ученый проводил самодиагностику: измерял температуру тела, пульс и артериальное давление, а также оценивал, как долго для него длится минута. Это исследование Сотерн проводил в течение 35 лет и отметил, что к 60-ти годам его восприятие времени ухудшилось. Минута для него стала длиться дольше реального показателя на несколько секунд.

Это заставило научный мир заинтересоваться данным вопросом и провести собственные исследования темы. Ученые проверили разные возрастные группы на их способность воспринимать время.

Итог тестирования подтвердил гипотезу Сотерна. Люди в возрасте от 60 до 80 лет прибавляли к минуте лишние доли. Некоторые респонденты ошибались аж на 40 секунд. Молодые люди (19-24 лет), напротив, были на порядок точнее в этом вопросе.

Психологические факторы ускорения времени

Психологический фактор в данном вопросе весьма важен. Эксперты утверждают, что чем дольше человек живет, тем больший опыт он приобретает. Однако за эти знания приходится «платить» временем, вернее, его восприятием. Научно доказано: чем старше становится человек, тем больший период ему требуется на обработку информации.

Это связано с тем, что уменьшается острота и яркость впечатлений от происходящих вокруг событий, а как раз из таких моментов и складывается ощущение.

Если говорить проще, то малышам каждое действие дается в новинку. У них еще не выработаны автоматические реакции на те или иные события, поэтому им нужно последовательно перенаправлять внимание с одного объекта на другой.

Так, если взрослый, идя на работу, не замечает ничего вокруг, то детсадовцу или школьнику открывается целый мир. Ребенок придает значение каждой мелочи и способен долго наблюдать за работой снегоуборочной машины, полетом шмеля над цветочной клумбой или обращать внимание на каждую кошку и собаку, проходящую мимо, из-за чего его путь удлиняется.

Современные взрослые живут в режиме многозадачности. Некоторые процессы они уже делают на автопилоте: чистят зубы, готовят завтрак, идут на работу и обратно. С возрастом теряется необходимость контролировать каждое действие, так как вырабатываются определенные модели поведения и бессознательные реакции на внешние факторы. Из-за этого кажется, что все процессы ускоряются, но на самом деле они просто доведены до автоматизма.

Работа мозга и восприятие времени

За восприятие времени отвечают сразу четыре участка коры головного мозга, которые анализируют информацию, поступающую от различных органов чувств. Изменения работы головного мозга, по словам ученых, влияет на ощущение скоротечности момента.

Чем старше человек становится, тем медленнее в его голове обрабатывается информация, но, помня, что на какое-либо дело, требовался меньший промежуток, «внутренние часы» начинают отставать от реальных.

Читайте также Как изменились актеры за время съемок в долгих сериалах?

С возрастом усложняются нейронные соединения, которые снижают скорость передачи сигналов, исходящих из головного мозга. За один и тот же отрезок времени пожилые люди становятся менее восприимчивы к визуальной информации. Выходит, что для получения одних и тех же данных им требуется больший период.

С возрастом меняется активность гиппокампа (отдела головного мозга, отвечающего за обработку данных об окружающем пространстве), из-за чего люди неправильно воспринимают границы событий. После подобных перестроек пожилым сложнее разделить непрерывный информационный поток на части и абстрагироваться от ненужного. От этого страдает и память, так как человек не может сконцентрироваться на определенном эпизоде своей жизни и отделить его от других.

Кроме того, с возрастом в организме снижается выработка дофамина (гормона счастья), в результате чего мир становится менее цветным и ярким. В безрадостном состоянии сложно концентрироваться на каких-либо повседневных событиях, поэтому кажется, что они сменяются стремительно.

Как особенности зрения и слуха влияют на ощущение времени

Ученые провели множество исследований, чтобы установить связь между восприятием времени и особенностью работы органов чувств. В первую очередь с годами становятся заметны изменения скорости обработки слуховых и зрительных сигналов. Отрицательное воздействие некоторые замечают уже после 25-30 лет.

Существует также предположение, что восприятие времени тесно связано с саккадами — быстрыми и строго согласованными движениями глаз. Такая реакция есть только у приматов. Она служит для более эффективного освоения окружающего мира. Во время саккадов человек фокусирует взгляд на какой-либо точке пространства, чтобы через мгновение перейти к следующей. В тот миг, когда глаза находятся в расфокусе, мозг обрабатывает информацию.

Читайте также Что такое нейрофитнес и зачем уже после 25 лет тренировать мозг

Научно доказано, что обработка визуальных данных у детей происходит быстрее, так как их глаза двигаются чаще, поскольку малыши только начинают познавать мир, поэтому их субъективное время течет медленнее. Поскольку с возрастом взгляд замыливается, то есть количество новых встречаемых объектов становится меньше, то и возникает ощущение ускорения времени.

Немецкие исследователи также выявили, что течение времени во многом зависит от сложности воспринимаемой визуальной информации. Гипотеза была подтверждена с помощью следующего эксперимента. Группе добровольцев поочередно показывали простые картинки и асимметричные изображения с большим количеством деталей. После внимательного рассмотрения объектов участники утверждали, что на сложные рисунки смотрели меньше, чем на простые, хотя на самом деле это было не так.

Британский нейрофизиологи утверждают, что на восприятие времени во многом влияет слух. Согласно исследованиям, при повреждении участков головного мозга, отвечающих за восприятие звуков, человек не может определить их длительность, поэтому не может правильно засечь время, в течение которого смотрит на ту или иную картинку.

Как «притормозить» время с возрастом

Чтобы бороться с постоянно «ускоряющейся» жизнью, нужно с возрастом не сбавлять темп и наполнять свое существование новыми яркими впечатлениями: путешествовать, посещать выставки, театры, заниматься спортом, уделять время хобби. Для пожилых людей во многих регионах России формируются центры активного долголетия, где проводят занятия различной направленности, причем совершенно бесплатно.

Не нужно забывать и о режиме питания и достаточном количестве сна, потому как недостаток витаминов и хроническая усталость способствуют утрате жизненных сил и энергии.

Следует больше внимания уделять своему здоровью, особенно работе сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что восприятие времени меняется с каждым ударом сердца. Когда орган сокращается, время воспринимается более быстро, а когда расслабляется, медленнее. Поэтому когда человек постоянно находится в стрессе, его сердце начинает чаще сжиматься, и из-за этого кажется, что мгновения пролетают незаметно.