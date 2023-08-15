Преображение Господне или Яблочный Спас: история и традиции большого праздника

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Праздник Преображения Господня, которое православные верующие отмечают 19 августа, имеет глубокий духовный смысл. В народе это событие именуется Яблочным Спасом.

Православные верующие ежегодно 19 августа отмечают один из главных церковных праздников — Преображение Господне. В народной традиции этот день получил название Яблочный Спас, так как на Руси именно к последнему месяце календарного лета начиналась пора сбора плодов. До освящения в церкви есть фрукты строго запрещалось, чтобы не накликать беду на себя и своих близких.

О глубоком значении и традициях одного из значимых православных праздников эксклюзивно Пятому каналу рассказал настоятель Храма в честь святых новомучеников и исповедников Церкви русской протоиерей Кирилл Каледа.

Преображение Господне: история и суть праздника

Икона «Преображение Господне». © РИА Новости / Игорь Онучин

Преображение Господне — один из важных и символических православных праздников. Он относится к числу двунадесятых (двенадцати главных) и посвящен памяти о событиях на горе Фавор в Израиле, произошедших при жизни Иисуса Христа. Этот случай описан в трех Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки.

«Праздник связан с воспоминанием о том, как Господь наш Иисус Христос на горе Фавор преобразился перед своими учениками и показал славу Свою как Сына Божьего», — поведал священнослужитель.

Спаситель вместе с тремя апостолами — Петром, Иаковом и Иоанном — отправился на вершину горы Фавор. Во время совершаемого там моления ученики впали в дрему. Пока они спали, Иисус преобразился. Его одежды стали белой и сияющей, а лицо озарилось неземным светом. С неба явились ветхозаветные пророки Моисей, что на горе Синай принял десять заповедей, и Илия, яростный борец за христианскую веру. Вместе с Христом они стали вести беседу.

Пробудившись, апостолы увидели Иисуса и его спутников. Петр воскликнул: «Наставник! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». Но тут Иисуса, пророков и апостолов накрыло облако. Раздался голос: «Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!». Когда Петр, Иоанн и Иаков вновь смогли взглянуть на Учителя, то увидели Его одного. Ветхозаветные пророки исчезли.

Преобразившись перед своими учениками, Иисус явил им Небесную духовную славу. Это событие имеет важное значение в православии. Считается, что так люди смогли увидеть соединение божественного и земного начал во Христе. Он своим поступком показал, как все вокруг смогут преобразиться, если приобщатся к вере.

Как писал в IV веке святитель Иоанн Златоуст, Господь показал «будущее преображение естества нашего» и грядущее второе пришествие Спасителя на землю «на облаках во славе с ангелами».

Какого числа празднуется Преображение Господне

Само Преображение Господне, согласно Писанию, произошло за 40 дней до того, как Иисус Христос перенес крестные страдания и был распят. Но верующие стали отмечать данное событие в конце лета.

Считается, что традиция появилась в IV веке, но долгое время у праздника не было четкой даты. Только в VII столетии православные верующие стали отмечать Преображение Господне 19 августа.

В католическом календаре дату утвердили примерно в XV веке. Католики празднуют Преображение 6 августа.

Почему Преображение Господне называют Яблочным Спасом

Празднование Яблочного спаса в Казани. © РИА Новости / Максим Богодвид

Существует несколько версий, почему в народе за праздником закрепилось название «Яблочный Спас». Вероятно, оно восходит от сокращения слова «Спаситель». Но есть и другое объяснение. Считается, что название происходит от слова «спасаться», так как крестьяне начинали делать заготовки на долгую зиму.

Одним из главных обычаев данного праздника является освящение начатков урожая, то есть первых плодов, созревших в текущем году. В России к августу как раз созревают яблоки, поэтому верующие с корзинами фруктов в праздничный день направляются в храм, чтобы освятить свои труды, получить благословение на сбор дальнейшего урожая и поблагодарить бога за помощь.

«Ближе к концу августа в нашей местности начинают обильно плодоносить яблоки. И поэтому у нас установилась традиция освящения их на праздник Преображения Господня», — прокомментировал эксперт.

Обычай освящать урожай зародилась еще в Греции. Там в конце календарного лета начинается пора сбора винограда, который поспевает позднее других фруктов.

«Надо отметить, что, поскольку Русская православная церковь простирается на колоссальные территории, в некоторых южных епархиях, яблоки и иные плоды освящаются раньше, <…> в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, то есть 12 июля», — отметил протоиерей.

Но 19 августа освящают не просто виноград, а те плоды, которые пойдут на изготовление вина, использующегося в обряде евхаристии (Святого Причастия). Поэтому освящение плодов — это важный аспект православной культуры.

Яблочный Спас 2023: традиции и обряды

Накануне Преображения Господня совершается Всенощное бдение. Утром 19 августа в храмах проводится полиелей — торжественная часть утрени с чтением канонов (гимнов, прославляющих то или иное библейское событие), что подчеркивает важность праздника, произошедшего на горе Фавор.

Церковная служба на Яблочный Спас отличается особой торжественностью. Священнослужители облачаются в белые одеяния. Этот цвет символизирует небесное сияние, фаворский свет, который видели апостолы во время преображения Христа.

После литургии читается особая молитва на освящение плодов. Священники окропляют водой принесенные прихожанами части урожая.

Неизменным символом праздника считаются яблоки. После обряда из них готовят различные блюда. В старину было принято печь пироги, которыми угощали родственников и соседей. Также традиционными блюдами становились яства из рыбы. Этот ингредиент является символом Христа.

Сами по себе яблоки тоже имели большой сакральный смысл, поэтому с ними проводили различные ритуалы.

Девушки ели плоды, обмакивая их в мед и загадывая сокровенные желания. Чтобы задуманное сбылось, обязательно приговаривали: «Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!». Считалось, что мечты обязательно осуществятся, если помыслы чисты, а просьбы идут от самого сердца.

Яблоки помогали незамужним красавицам узнать, скоро ли случится их свадьба. Для этого плоды привязывали к веревке и вращали их над костром. У кого фрукт первым упадет в огонь, та выйдет замуж раньше других. А самые отважные проводили на яблоках ритуалы по привороту своих возлюбленных.

Данные плоды традиционно считаются символами достатка и благополучия. Для проведения народного обряда на привлечение денег необходимо купить утром яблоки на церковной ярмарке и освятить их. Для обряда покупаются шесть свечей: три ставятся в церкви за здравие, а три понадобятся для вечернего ритуала. Когда солнце заходит за горизонт, дома зажигают свечи, а яблоки ставят в центр стола. Гадающий должен произнести: «Как яблоки красны, так и я пусть красой стану. Как яблоки сладки, так и жизнь моя пусть сладкой будет. Аминь». После свечи тушат и прячут, а поутру натощак нужно съесть ложку меда и одно из яблок.

Почему родителям запрещалось есть яблоки до Спаса

Верующая перед началом праздничного богослужения. © РИА Новости / Константин Михальчевский

Особенное значение праздник Преображения имел для родителей, которые потеряли детей. Мамы и папы поутру освящали плоды, а после службы относили их детям на могилы. Если место захоронения чада не было известно, то яблоки оставляли в храме.

Согласно древнему поверью, на Преображение малышей на небе ждали подарки. Ангелы угощали детей яблоками, но только в том случае, если их живые родители не пробовали яблок. Тем, у кого мамы и папы все-таки лакомились новым урожаем, райский подарок не доставался.

Поэтому есть яблоки до Преображения Господня считалось грехом. К тому же, по старинным поверьям, употребление неосвященных фруктов до праздника могло навлечь болезни на всю семью нарушившего запрет.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 2023

Существует множество ограничений, связанных с Преображением Господнем.

Стоит помнить, что Преображение Господне выпадает на период Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа. Поэтому в указанный день нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца, а также есть жирную пищу. Единственное послабление, которое можно допустить на Спас, — вино и рыба.

Нельзя убираться и заниматься тяжелым физическим трудом, а также устраивать вечеринки, особенно с употреблением крепкого алкоголя.

На Преображение Господне и другие двунадесятые праздники в церкви не венчают, но если брачующиеся — не церковные люди, то священники не видят в церемонии ничего предосудительного.

Нельзя убивать насекомых. Считается, что это отпугивает удачу. Напротив, если в этот день на одежду дважды сядет муха, то человек получит успех в ближайшее время.

Не рекомендуется мыться в бане или купаться в водоеме.

Не стоит экспериментировать с волосами. Перемены образа принесут лишь разочарование.

Не следует ссориться, ругаться, сквернословить. Считается, что в данный праздник обиды нужно просто отпустить, чтобы они развеялись вместе с ветром.

Что можно делать на Яблочный Спас 2023

Главная традиция данного праздника — посещение службы в храме. Если не позволяют обстоятельства, то можно помолиться дома. Освящать часть урожая или нет — каждый должен решить для себя сам.

Дозволяется 19 августа пойти на кладбище и почтить память усопших родственников. Однако священники называют традицию возлагать плоды на могилы суеверием.

Хозяйки в этот день пекут яблочные пироги и делают варенье. Угощение нельзя есть в одиночку, важно поделиться с родней и близкими друзьями.

Считается, что 19 августа надо строго следить за своими поступками и помыслами. Совершая добрые дела, человек может очистить душу от грехов. Если помочь нуждающимся, можно привлечь удачу и благополучие в свою семью.

Приметы на Яблочный Спас 2023

Традиционно считалось, что Яблочный Спас — это праздник, который олицетворяет переход между летом и осенью. Крестьяне пристально наблюдали за погодой в этот день, чтобы спрогнозировать, каким выдастся зимний сезон.

Предки верили, что по погоде на 19 августа можно понять, какой будет зима. Раньше говорили: каков день на второй Спас, таков и Покров (14 октября).