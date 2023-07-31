Жидкие калории: какие супы стоит включить в рацион, чтобы точно похудеть?

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Суп — незаменимое блюдо на столе большинства российских семей. Но стоит ли оставлять его в рационе худеющим? И может ли он внести серьезные коррективы в фигуру?

«А мама во многом была права» — как же жаль, что это осознание приходит лишь с возрастом, правда? Банальный пример: большинство в детстве даже под самыми настойчивыми уговорами не соглашались съесть хоть одну ложку супа. А ведь это настоящий кладезь питательных веществ и верный помощник в восстановлении организма во время болезни. Кроме того, он быстро утоляет голод и согревает в холодную пору.

Но настолько ли супы универсальны в рационе? Те же диетологи нередко предупреждают худеющих об опасности жидких калорий. Так может, опасность для фигуры спряталась и в обеденной тарелке? Во избежание казусов лучше узнать о калорийности любимых блюд заранее, Пятый канал уже составил рейтинг.

Суп с лапшой — первое место

www.globallookpress.com / Andrey Turusov

Суп с лапшой — знакомый многим вкусный помощник во время простуды и обострений заболеваний органов ЖКТ. Он прост в приготовлении и состоит максимум из двух-трех ингредиентов, чем не идеальное блюдо? Но все не так просто, так как при подсчете калорийности этого супа можно столкнуться с неожиданным сюрпризом.

К примеру, самая простая версия из куриного бульона и лапши содержит всего лишь 100-200 калорий на порцию. Но стоит разнообразить рецепт добавлением мяса, овощей и другими сортами лапши, как калораж супа тут же вырастет до увесистых 300-500.

Здесь важно отметить, что на конечную цифру также влияет и размер порции. Но во время болезни об этом беспокоиться не стоит. Разнообразие в супе пойдет только на пользу ослабленному иммунитету.

Норвежский рыбный суп — второе место

www.globallookpress.com / gourmet-vision

В самой северной скандинавской стране без питательных и горячих блюд попросту не обойтись — есть все шансы замерзнуть в холодную пору, а ведь снег в Норвегии стабильно лежит с ноября по апрель.

Поэтому традиционный рыбный суп такой вкусный и… калорийный. Для варки бульона скандинавы выбирают самые разные виды рыбы — лосось, треску, пикшу. А для того, чтобы хоть немного перебить стойкий запах, к супу добавляют нашинкованные овощи (морковь, лук-порей и сельдерей), а также ароматные специи и сливки.

Порция в среднем содержит около 300-400 калорий, поэтому потребуется всего одна тарелочка, чтобы утолить голод до самого ужина! Но помимо этого, норвежский суп — настоящий клад витаминов и макро и микроэлементов. Рыба насыщает блюдо омега-3 жирными кислотами, которые способствуют укреплению здоровья сердца и уменьшают воспаление. А овощи и сливки содержат незаменимые жирные кислоты и жирорастворимые витамины, такие как витамины A, D, E и K.

Солянка — третье место

www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

В высокой калорийности солянки сомневаться не приходится. Название говорит само за себя — мясо, колбасы, соленые огурцы, овощи… Внушительный список! Калорийность одной порции может варьироваться от 200 до 400 калорий в зависимости от конкретных ингредиентов и размера посуды.

Но как и все супы, солянка отлично впишется в здоровый, сбалансированный рацион. Во многом за счет большого содержания белка и витаминов. Но не стоит сбрасывать со счетов соленые огурцы, еще один ключевой ингредиент. Именно они придают солянке отчетливый кисловатый и пикантный вкус, а также вносят свой вклад в питательную ценность, обеспечивая полезными пробиотиками, витамином К и небольшим количеством клетчатки.

Щи — четвертое место

www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Щи по праву занимают в истории (и сердце) русского народа особое место. Один из самых известных, этот суп многих привлекает своеобразным вкусом и запахом.

И если в более старой крестьянской версии блюду зачастую не хватало многих ингредиентов, то в современной интерпретации оно может оказаться довольно калорийным. В среднем порция щей содержит около 200-300 калорий. Капуста, мясо, картофель, растительное масло, овощи и специи — «новые» щи куда полезнее и питательнее!

Большой плюс супа в том, что его рецепт просто адаптировать под свои предпочтения, добавив или убрав некоторые ингредиенты.

Харчо — пятое место

www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Сложно представить блюдо из гостеприимной и щедрой Грузии, которое не оказалось бы сытным и питательным. Суп харчо обычно готовят из говядины, риса, помидоров и различных ароматных трав и специй. И хотя точная пищевая ценность варьируется в зависимости от конкретных ингредиентов и способа приготовления, блюдо все еще идеально подходит для плотного обеда.

Средняя порция содержит примерно 200-250 калорий. Помимо этого, суп поможет добрать суточную норму белка (15-20 грамм на тарелку) и углеводов (около 20-30 граммов). А использование в готовке овощей и свежих трав, таких как кинза или петрушка, разнообразят питание добротной порцией клетчатки, которая активно участвует в пищеварении, и микроэлементов, улучшив вкус.

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Окрошка — шестое место

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Настоящее спасение в жару или скромно окрошка — традиционный русский холодный суп. Блюдо в основном готовится из комбинации сырых овощей и трав с добавлением кефира, сыворотки, тана и других продуктов для заправки.

Летний суп помогает быстро освежиться в знойную погоду без ощущения переедания. Неудивительно, ведь в одной порции содержится всего лишь 150-200 калорий. Отличный вариант для тех, кто тщательно следит за фигурой.

Уха — седьмое место

www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Отечественный вариант рыбного супа нисколько не уступает норвежскому, а в некоторых аспектах даже его превосходит. За основу блюда берется свежая рыба — лосось, треска, или более дешевые варианты — окунь, судак, минтай. По желанию повара добавляются картофель, морковь, лук и зелень. Конечная питательная ценность несложного в приготовлении супа составит всего лишь 150-250 калорий.

А что касается пищевых свойств, уха — отличный источник белка, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов. Отличный вариант для тех, кто хочет включить в свой рацион больше рыбы и овощей, не беспокоясь о превышении суточного калоража.

Борщ — восьмое место

www.globallookpress.com / Andrey Turusov

Для некоторых может оказаться неожиданным, но борщ, несмотря на большое количество ингредиентов и сытость, не самый калорийный суп, что, несомненно, хорошая новость!

Традиционный рецепт состоит из свеклы, капусты, картофеля, моркови, лука или чеснока и обычно готовится на говяжьем или овощном бульоне с добавлением свежих трав. Это сочетание ингредиентов делает борщ идеально сбалансированным и разнообразным блюдом. Что же касается калорийности, стандартная порция обычно имеет питательную ценность от 100 до 150 калорий.

Том Ям — девятое место

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Существует мнение, что секрет худобы восточных женщин кроется в особой пикантности азиатской кухни, и отчасти так и есть. Но дело еще в том, что большинство блюд сочетают в себе как приятный жгучий вкус, так и низкую калорийность.

Например, суп Том Ям — популярное тайское блюдо, известное своим дразнящим вкусом и уникальным сочетанием специй и трав, содержит не более 100-150 калорий на чашку. Хотя не стоит забывать, что цифра все же изменится, если добавить к рецепту новые ингредиенты (то же мясо, рыбу или кокосовое молоко).

Гороховый суп — десятое место

www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Гороховый суп — одно из старейший и наиболее распространенных в Европе блюд. Различные интерпретации рецепта сохранились в истории английской, немецкой, голландской, швейцарской и восточноевропейской кухонь. Во многом благодаря его согревающим качествам и способности обеспечивать высокое содержание питательных веществ.

Точная калорийность горохового супа может варьироваться в зависимости от рецепта и размера порции. Однако средняя тарелка домашнего горохового супа обычно содержит около 100-150 калорий. Все верно, в нем мало калорий, что делает его идеальным вариантом для рациона худеющих.

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Итоговый топ калорийности

Финальный ТОП супов выглядит следующим образом. И тут нельзя не согласиться, распределение некоторых блюд по местам способно удивить!

Суп лапша Норвежский суп — около 400 калорий Солянка и Щи — 300-400 калорий Харчо и Окрошка — 250 калорий Борщ и Уха — 150-200 калорий Гороховый суп и том-ям — 100-150 калорий

Здесь важно не забывать, что калорийность нельзя ставить на первое место при составлении рациона. Вкус и польза — главные критерии, на которые следует опираться, продумывая меню на день.