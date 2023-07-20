Сбудется или нет: выбери руну и получи точный ответ на самый сокровенный вопрос

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Получить индивидуальный прогноз по поводу волнующего вопроса можно, выбрав всего одну руну.

Часто принять важное решение самостоятельно довольно трудно. Со всех сторон сыплются противоречивые мнения и советы. Гораздо легче сделать правильный выбор, если получить какой-нибудь знак от Вселенной. Услышать ясный ответ от высших сил можно, если сделать расклад на скандинавских рунах. Эти предметы для гадания уже многие века помогают разобраться в сложных жизненных ситуациях и узнать, как поступить в том или ином случае.

Эксклюзивно для Пятого канала ясновидящая, мастер по работе с энергиями Айгуль Хуснетдинова сделала индивидуальный расклад, чтобы помочь читателям определить, сбудется ли задуманное или нет.

Чтобы пройти гадание, нужно сформулировать вопрос, на который есть только два ответа: да или нет. Далее следует выбрать одну из двух рун и нажать на ее номер. В данном вопросе не стоит прибегать к считалкам или основываться на логике. Важно выбрать ту руну, на которую первым упал взгляд. Надо довериться интуиции, ведь только сердце способно сделать правильный выбор.

Что такое скандинавские руны

Скандинавские руны — это система гадания, которая позволяет понять направление сил, что влияют на жизнь каждого человека. На каждой руне изображена буква древнего алфавита (футарка), и именно этот рельеф позволяет определить будущее.

Руны дают возможность получить доступ к энергии высших сил. Каждый символ на них уникален. В гадании нет главных и второстепенных знаков, каждый указывает на какую-то определенную сферу и имеет особенную энергию.

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Свою историю руны берут из скандинавской мифологии. Древние викинги верили, что руны послали им боги, поэтому к ним относились очень бережно. Также верили в их сакральное значение, носили в качестве амулетов и использовали в ритуалах.

До сих пор руны сохранили свое магическое значение. Их применяют для гаданий, а также в качестве оберегов на удачу. Но подбирать амулеты с рунами нужно индивидуально и лучше вместе с человеком, который в этом разбирается, так как древние символы активизируют определенные программы, заложенные в человеке. И сделать они могут это по-разному.

Например, одному руна, привлекающая материальное благополучие, поможет добиться повышения по службе, а следовательно, и увеличения заработной платы, а другой под ее воздействием войдет в долги и кредиты, а потом окажется в финансовой яме.

Также нельзя постоянно носить одну и ту же руну на себе, так как она активно воздействует на определенную сферу жизни, поэтому человек может перестать развиваться в других направлениях, сосредоточившись на чем-то одном.

Символами скандинавского футарка можно заряжать собственные талисманы, чтобы проработать индивидуальные волнующие вопросы. Такой амулет будет безопасен, но когда проблема будет решена нужно обязательно снять этот амулет.