Посмеялись и хватит: как мемы стали главным средством психологической разрядки

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Тревожные новости маячат в ленте новостей ежедневно, из раза в раз подрывая хрупкую психику? Кажется, самое время устроить небольшой сеанс мемов с котятами.

Услышав слово «мем», многие первым делом представляют смешные картинки с котиками или кадрами из кино, которые присылают сейчас и друзьям, и коллегам. На самом деле этот термин гораздо шире.

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Сейчас, обращаясь только к мемам, вполне реально оставаться в курсе последних новостей. Настолько плотно они вошли в жизнь современных людей. Кроме того, смешные картинки уже стали неплохой экстренной помощью при психологических проблемах. Короткий сеанс добротных шуток с котятами или попугаями — и настроение снова на высоте!

И все же, есть непроясненные моменты. Действительно ли юмор помогает справиться с напряжением от чтения тех же новостей или это всего лишь временная «заплатка» для психики? Люди какой возрастной категории способны понимать и воспринимать мемы? И почему современная молодежь даже в серьезных и страшных ситуациях всегда найдет повод для шутки? На эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответила психолог Анастасия Касьяненко.

С чем связана резко возросшая популярность мемов

Понятие «Мем» ввел британский биолог и популяризатор науки Ричард Дворкин в 1976 году. И хотя он был прав, говоря, что «мем — это единица передачи культурной информации», в современных реалиях нужно сделать оговорку. Ведь раньше мемом считался и анекдот (лучше об этом не говорить молодому поколению).

Согласно Кембриджскому словарю более точная и приближенная к реальности трактовка мема следующая — это «изображение или видео, которое очень быстро распространяется в интернете». В подобном значении мемы впервые были упомянуты в 1996 году. Кстати, тогда же и начали вымирать разговорные шутки.

«Психологи пришли к выводу, что люди в возрасте от 17 до 30 лет в большинстве своем воспринимают анекдоты как несмешной, непонятный жанр. Их реже рассказывают в компании друзей или коллег и связывают со старшим поколением», — поясняет эксперт.

Но, конечно же, в анекдотах нет ничего плохого, просто сейчас они неактуальны. С появлением технологий коммуникация между людьми ускорилась и упростилась, а постоянная нехватка времени не позволяет подробно объяснять свое отношение к событиям.

И эта трансформация в общении крайне интересна. Если раньше людям было куда проще выразить свою мысль словами, то сейчас для понимания достаточно изображений. И в целом, это логично, зачем печатать длинный текст, если можно отправить «жизненную» картинку и остаться понятым?

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Юмор как защитная реакция на тревожные новости

Волнительные, а нередко и пугающие новости циркулируют по миру ежедневно. Шокирующие кадры с места аварии, последствия массивного пожара, эпидемии и криминальные сводки заполонили бесконечную ленту и множатся ежечасно. В такой ситуации отгородить себя от переживаний попросту невозможно. А особенно трудно приходится тем, чья нервная система в наибольшей степени подвержена влиянию различных стрессовых факторов.

Дабы сохранить свое психологическое состояние в норме, каждый человек использует особые защитные механизмы, которые он научился применять в течение жизни.

«Юмор <…> в стрессовых ситуациях, помогает нам оценить ситуацию со стороны, не вовлекаясь в нее и не поддаваясь панике. Тем самым уровень стресса становится ниже, что помогает сохранять силы и ресурсы», — комментирует психолог.

Все верно, позитивные картинки действительно помогают прожить подавленные эмоции — злость, грусть, горе. С их помощью выплескивается накопленное напряжение, ему на замену в организме выделяются гормоны, ответственные за ощущение счастья. Ведь можно начитаться жутких заголовков из ленты новостей и с тревожными мыслями вернуться к своим делам, а можно сделать умнее и полезнее для ментального здоровья, разделив реакцию на события вместе с другом за обменом мемами.

Таким образом юмор может выступать не только как средство защиты, но и как средство выживания, предостерегающее психику от депрессии, неврозов и развития различных психосоматических заболеваний.

Почему с возрастом хочется смеяться все реже

Психологи выделяют три модели общения (иначе, эго-состояния), которыми человек ежедневно пользуется, попадая в ту или иную ситуацию. Ребенок, родитель и взрослый проявляются в людях по-разному: одному проще дается серьезная и зрелая роль, а другому импонируют беззаботность и веселость.

Кстати, именно детская позиция, которую многие неосознанно в себе подавляют, помогает людям чувствовать радость, удовольствие от жизни и творчества.

«Когда вы каждый день затыкаете своего внутреннего ребенка критикой и подавлением, его голос становится все тише. Вместе с ним пропадает интерес к жизни», — объясняет специалист.

Но, к сожалению, за последние годы этот термин приобрел скорее отрицательную коннотацию. Безответственность, легкомыслие, ненадежность — именно такие качества демонстрирует человек, не выключающий своего внутреннего ребенка никогда. Вот только при балансе трех эго-состояний подобное не случится!

В позитивном проявлении это помогает искренне удивляться, заниматься любимым хобби и наслаждаться творчеством.

Как позволить своему внутреннему ребенку смеяться

Парадоксально, но самое трудное и легкое вместе с тем правило — чаще улыбаться и стараться оптимистично мыслить даже в сложных жизненных ситуациях.

«Чаще встречаетесь друзьями, родственниками и близкими по духу людьми. Тратьте время и деньги на собственное удовольствие. Откройтесь всему новому, а не копайтесь в воспоминаниях», — советует психолог.

Как же сделать так, чтобы мемы про оплату счетов, лекарства по скидке и хруст в коленях по утрам вскоре не пришлось ассоциировать с самим собой? Для этого эксперт советует не пренебрегать следующими пунктами.

Чаще встречаться с друзьями и родственниками;

Наконец начать тратить время и деньги на себя;

Забыть негативные моменты из прошлого и давние обиды;

Постараться открыться всему новому;

Не забывать заниматься творчеством, самообразованием, изучать новое каждый день;

Коллекционировать ощущения, а не только материальные вещи.

Перенос негативных эмоций в позитивное русло поможет привнести в жизнь ярких красок, и места для тревог и страхов попросту не останется.

Важно понимать, что позволить себе быть беззаботным и по-настоящему счастливым могут не только двадцатилетние. Ведь позитивные эмоции зависят не от возраста, а от того, позволяет человек себе подобные чувства или нет.