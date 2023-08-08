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Чудотворной иконе в первую очередь молятся о помощи в семейных сложностях.

Десятого августа (28 июля по старому стилю) православная церковь совершает празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери, одной из главных святынь русской земли.

Смоленская икона Одигитрия

Согласно церковному преданию, Смоленская икона была написана в I веке апостолом и евангелистом Лукой при земной жизни Пресвятой Богородицы.

Образ, как предполагают исследователи, был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии (территория современной Турции) святыню певезесли в Иерусалим, а оттуда — во Влахернский храм Константинополя.

На Русь икона Богоматери «Одигитрия» прибыла в середине XI века. В 1046 году византийский император Константин IX Мономах (1042-1054) выдал свою дочь царевну Анну за князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого, благословив ее в путь этой иконой.

После смерти князя икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленск, где для нее возвели храм Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона стала известна как «Одигитрия» (Путеводительница) Смоленская. Со временем икона стала святыней русских князей. Она передавалась из поколения в поколение и почиталась заступницей княжеского рода.

Патриаршее служение в Новодевичьем монастыре в день праздника Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». patriarchia.ru

В XIV веке икона ненадолго оказалась в Москве: в 1389-м ее привезла с собой дочь литовского князя Витовта София, когда вышла замуж за князя Московского Василия I Дмитриевича. В те годы время Смоленск находился во владении литовских князей, поэтому княжна имела право перевозить святыню. Ее поместили в Благовещенском соборе Кремля.

Однако через полвека, в 1456-м после смерти княжны, жители Смоленска попросили вернуть чудотворный образ. А в Москве остались две копии: одна в Благовещенском соборе, а другая в Новодевичьем монастыре (его основали в 1524-м при Василие III в память возвращения Смоленска России). В 1602-м точный список иконы поместили в башне Смоленского кремля над Днепровскими воротами. В 1727-м в башне устроили деревянную церковь, а в 1802-м — каменную.

Во время Отечественной войны, в августе 1812 года, русский войска, оставляя Смоленск, забрали этот список с собой, чтобы получить защиту Богоматери от французских захватчиков. Накануне Бородинской битвы икону пронесли по лагерю, чтобы укрепить воинский дух. А в день битвы в Москве Иверскую, Владимирскую и Смоленскую иконы пронесли вокруг Белого города, Китай-города и стен Кремля. Когда же французы подошли к Москве, икону вывезли в Ярославль. После победы в Отечественной войне святыня вернулась в Смоленск.

Чудотворный образ был утрачен во время Великой Отечественной войны. Он хранился в Успенском соборе Смоленска, но во время оккупации города фашистами в 1941-м икона пропала. Сегодня ее место в Успенском соборе занимает список из храма над Днепровскими воротами Смоленского кремля.

Так много чудес было явлено от Смоленской «Одигитрии», по всей России начали делать списки с этой иконы. Многие из них также прославились чудотворениями и сыграли важную роль в судьбе целых городов и губерний. Эти образы получили собственные имена: Икона Божией Матери Смоленская-Новгородская, называемая «Холерная», Икона Божией Матери Смоленская-Устюженская, Икона Божьей Матери Смоленская-Седмиезерная, Икона Божией Матери Смоленская-Сергиевская, Икона Божией Матери Смоленская-Костромская, Икона Божией Матери Смоленская-Суерская (Ялуторовская), Икона Божией Матери Смоленская-Шуйская.

Что означает слово Одигитрия

В переводе с греческого слово «одигитрия» означает «путеводительница». По версии историков, именно этой иконой византийский император Константин IX Мономах благословил в дорогу свою дочь царевну Анну, выданную замуж за князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого.

На Русь икона Богоматери прибыла в середине XI века и стала сначала святыней русских князей, а потом — заступницей всего народа и путеводительницей всех христиан к вечному спасению.

По другой версии икона хранилась в Константинополе в храме монастыря Одигон, отчего и получила свое название иконы.

Что изображено на Смоленской иконе

Считается, что икона была написала при земной жизни Богородицы. Первообраз представлял собой двустороннюю икону — на оборотной стороне было написано Распятие.

Божия Матерь изображена в темных одеяниях по пояс. Левой рукой она держит младенца Иисуса Христа. Правой рукой он благословляет всех людей, а в левой руке держит свиток.

Отдельного внимания заслуживает оклад иконы, декорированный драгоценными камнями.

Первоначальный образец не сохранился. Элементы текущего оклада датированы второй половиной XVI века. На дробницах (миниатюрные вставки — Прим.ред.) изображены четыре композиции Богородичного цикла, а также апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен, поминаемых в день празднования Смоленской иконы.

На других дробницах присутствуют патрональные святые Ивана Грозного и его сыновей Ивана и Федора, а также святые, соименные семье Годуновых. Это говорит о том, что оклад создан по заказу Бориса Годунова после его вступления на престол в 1598 году.

В какие дни почитается Смоленская икона

Одну из главных святынь Русской православной церкви почитают один раз в году 10 августа — в день перенесения Смоленской иконы Божией Матери из Благовещенского Собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь.

Праздник установили в 1525 году в знак уважения и благодарности Божией Матери за чудесное избавление Смоленска от литовских захватчиков и возвращение его в состав России.

Празднование в честь Смоленской иконы Богоматери установлено также 7 декабря в память заступничества Богородицы при битве с Батыем и 5 августа в честь победы над Наполеоном Бонапартом в Бородинской битве.

В чем помогает Смоленская икона Одигитрия

Патриаршее служение в день праздника Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. patriarchia.ru

Смоленская Богоматерь помогает в делах семейных — сохранить семью, преодолеть все сложности, обрести взаимопонимание, защитить близких людей. Кроме того, она защищает от завистников и злых людей, укрепляет веру и помогает бороться с искушениями, исцеляет от тяжких недугов и оберегает в путешествиях от неприятностей и болезней.

Эта икона почитается как заступница и защитница западных рубежей России. К ней обращаются с просьбами о защите родины, о сохранении жизни и здоровья военнослужащих, об избавлении от эпидемий.

Чудеса Смоленской иконы Божией Матери

В 1239 году, 7 декабря, когда на Смоленск наступало войско хана Батыя, воин Меркурий молился и услышал глас от иконы: «Посылаю тебя оградить дом Мой. Властитель Ордынский тайно хочет в нынешнюю ночь напасть на град Мой с войском своим, но Я умолила Сына и Бога Моего о доме Моем, да не предаст его в работу вражескую. Сама Я буду с тобой, помогая рабу Своему». По ее велению мужчина ночью пробрался в стан врага и перебил многих врагов. Монголы видели, что Меркурию помогают в бою молниеносные мужи и лучезарная Жена, и, охваченные ужасом, бросая оружие, враги бежали, гонимые неведомой силой. Сам он погиб, за что позже был причислен к лику святых. Его подвиг помог жителям Смоленска

В 1514-м именно молитвы верующих перед Одигитрией Смоленской помогли войскам царя Василия III вернуть Смоленск России после 110-летнего литовского владычества. Икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск, по просьбе местных жителей. А в Москве остались две ее копии — одна в Благовещенском соборе, а другая — «мера в меру» в Новодевичьем монастыре.

В 1812 году, 5 августа, русские войска, отступавшие вглубь страны под натиском Наполеона, взяли с собой Смоленскую икону для защиты от неприятеля. Список чудотворной иконы носили по лагерю перед Бородинской битвой.