Калужская икона Божией Матери: в чем помогает и какие чудеса творила

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История обретения святого образа, как и дальнейшая его судьба до сих пор овеяна тайнами.

В последний день июля православная церковь чтит чудотворную Калужскую икону Богоматери. Она является покровительницей Калуги и окрестных земель.

Калужская икона Божией Матери

Чудесный образ иконы был обретен в 1748 году, в селе Тиньково Калужской области. Произошло это событие в доме помещика Василия Хитрого.

Служанки, прибираясь на чердаке, наткнулись на свернутый холст. Одна развернула его и приняла образ за изображение некоей игуменьи. Вторая же служанка, Евдокия, не обратила на него никакого внимания.

Первая девушка укорила Евдокию за сквернословие и недобросовестность в выполнение своих обязанностей и пригрозила гневом неизвестной игуменьи на холсте. Евдокия только разозлилась и плюнула на холст, приговаривая: «Вот как ее боюсь!» Как только она произнесла эти слова, то рухнула на пол парализованная.

Служанку перенесли в родительский дом. А ночью ее родителям явилась Богородица и сказала: «Дочь ваша <…> оскорбила не инокиню, но Меня, потому что это изображение есть Мой образ, чрез который по воле Сына Моего и Бога Я буду ходатайствовать за город ваш и жителей его…». Богоматерь велела рассказать об этом священнослужителям, а несчастную служанку — окропить водой из источника, что пробивается из-под местного храма, и она исцелиться.

На следующий день все наказы были исполнены. С девушки сошел паралич. Найденный холст вставили в раму и повесили в доме помещика. Через молитвы Калужской иконе исцелился от глухоты слуга Прохор, трижды до этого видевший во сне Богородицу. Также выздоровела тяжело захворавшая единственная дочь хозяина. После таких чудес образ перенесли в храм Рождества Богородицы в село Калуженка.

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После революции 1917 года чудотворный образ был утерян. В 1930-е храм в Калуженке, где находился первообраз, разрушили. Существуют несколько предположений о его местонахождении.

По одной из версий, Калужская икона сначала пребывала в Троицком кафедральном соборе Калуги, затем в местном краеведческом музее, а после — в кафедральном соборе Святого Георгия в Калуге. По оценкам иконописцев, исследуемая икона, предположительно, была написана не позднее второй половины XVIII века, что сходится по датам с годами обретения образа.

По другой версии, более двух столетий назад чудотворную икону украли и подменили во время создания списков с нее. В 1998 году икону перенесли из археологического музея Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Троицкий кафедральный собор Калуги. Однако по размерам и описанию она не соответствует оригиналу и была написана в последней трети XVIII века.

Специалисты сходятся во мнении, что на сегодняшний день в Калуге находятся чудотворные списки с оригинальной икон­ы Божией Матери.

Что изображено на Калужской иконе

На иконе изображена Дева Мария в темных одеждах, напоминающих монашеские рясы. В правой руке она держит книгу, ее глаза опущены — она читает.

Примечательно, что Богородица изображена одна, без Богомладенца на руках. Предположительно, иконописец запечатлел момент, когда Марию посетил архангел Гавриил и передал ей благую весть.

Историки отмечали, что образ Богоматери поразительно схож с изображением последней русской царицы Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I. Когда супруг охладел к ней, то сослал ее в Суздальско-Покровский монастырь, где она была пострижена под именем Елены. Правда, через полгода женщина оставила иноческую жизнь, вновь стала мирянкой, а через несколько лет вышла замуж.

Есть и другая интересная деталь: Калужская икона написана на холсте, а не как обычно на досках.

Когда почитается Калужская икона Божией Матери

Чудотворная икона почитается четыре раза в году:

31 июля — в память избавления Калуги от холеры в 1892 году;

15 сентября — в память избавления Калуги от чумы в 1771 году;

25 октября — в память избавления Калужской земли от французов во время Отечественной войны 1812 года;

в первое воскресенье Петрова поста.

В чем помогает Калужская икона и о чем ей молятся

Калужская митрополия. Сергей Власов / patriarchia.ru

К Калужской иконе Богоматери обращаются с разными просьбами о помощи. Чудотворный образ:

помогает в беде;

укрепляет в вере;

исцеляет от недугов (особенно при заболеваниях, связанные со зрением, речью, слухом);

приносит мир в семью;

помогает помириться супругам, родителям, детям, друзьям;

помогает принять правильное решение;

защищает от духов злобы.

Чудеса Калужской иконы

В 1868-м тяжело заболел оптинский старец Амвросий (Гренков). Игумен Исаакий послал в село инока с просьбой принести в Оптину пустынь Калужскую икону Божией Матери. Чудотворный образ доставили в монастырь и отслужили в кельях старца молебен с акафистом Пресвятой Богородице. После здоровье Амвросия улучшилось. В летописях Оптиной пустыни говорится также, что икону ежегодно приносили из Калуги, и совершалась торжественная служба.

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В 1771-м в Калуге и близлежащих районах бушевала эпидемия чумы. Перед лицом серьезной угрозы верующие совершили трехдневный крестный ход вокруг города, неся перед собой икону из Калуженки. Во всех храмах служили всенародный молебен. И заражения чумой прекратились. В память об этом событии установлено празднование 15 сентября с крестным ходом вокруг города.

В 1812-м во время Отечественной войны икону перенесли в город Ефремов. В конце октября после сражений под Тарутином и Малоярославцем отступавшее наполеоновское войско направилось в сторону Калуги, но неожиданно свернуло на Гжатск (ныне город Гагарин) — ту самую дорогу, разоренную ими же при наступлении. Пленные позже рассказывали, что им не раз являлось видение Божией Матери. Видения каждый раз сопровождались победами русских войск. Об этом было доложено Александру I, император распорядился с благословения Святейшего синода установить ежегодное празднование Калужской иконе 12 (25) октября с крестным ходом вокруг города.

В 1899-м молитвами перед иконой исцелилась жена коллежского асессора из Боровска. С позволения епископа Калужского и Боровского Макария икону впервые принесли в город. На городской площади было совершено торжественное молебствие.