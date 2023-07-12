Любовь с первого кусочка: рецепт французского пирога клафути с черешней

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Ключевые ингредиенты десерта — ягода и сливки. С ними он получается необыкновенно вкусным, нежным и ароматным.

Лето — сезон фруктов и ягод, а значит, и время для приготовления самых изысканных десертов. Ароматная клубника, сочная черешня так и вдохновляют на кулинарное творчество. Хочется чего-то вкусного, легкого и незабываемого, как во Франции, на родине вкусностей.

Ванильные эклеры, сливочные круассаны, лимонная меренга, клубничные муссы, слоеные булочки с шоколадом — эти и другие всевозможные сладости пришли к нам именно из страны любви, романтики и удовольствий. В кондитерском деле там знают толк не хуже, чем в парфюмерном. Десерты французы не готовят, а создают. С той же щепетильностью и отдачей, с какой художники трудятся над лучшими полотнами. Так и получается кулинарное произведение искусства. Любовь к таким изыскам начинается с первого кусочка и не заканчивается никогда.

Шеф-повар Дмитрий Ознобишин предлагает еще раз в этом убедиться, приготовив одно из самых популярных национальных лакомств — нежнейший пирог клафути на основе черешни и сливок.

История пирога клафути

Для французов клафути — не просто пирог, а десерт со своей историей, которая началась в 1864 году в городе Лимож. Собственно, о самом авторе кулинарного шедевра ничего точно неизвестно. По одной из версий, это один из местных жителей, который догадался залить свежую вишню блинным тестом, и получилось что-то необыкновенное. Больше чем пирог и запеканка.

Впрочем, по тем временам изысканным десерт не считался. Простые сельчане воспринимали его как обычный сладкий перекус, который брали с собой на работу в поля. Однако лакомство быстро пришлось по вкусу и французской знати. Со временем его раскусили и в других странах мира. И чем больше появлялось поклонников клафути, тем больше претерпевал изменения и сам рецепт.

К примеру, в Голландии в состав блюда входят бекон, сыр, изюм и яблоки. В других иностранных вариациях ключевые ингредиенты — груши, персики и абрикосы. В таком случае пирог уже меняет название на фльоньярд.

Французы же предпочитают готовить его со свежей или консервированной вишней, причем с косточками. Десерт тогда получается более сочный и с легким вкусом и ароматом миндаля. А шеф-повар Дмитрий Ознобишин предлагает немного отступить от классики и испечь лакомство на основе черешни.

Ингредиенты для пирога клафути

черешня — 600 граммов;

мука — 110 граммов;

молоко — 250 граммов;

сливки — 20-33% — 50 граммов;

сахар — 100 граммов;

сахар с натуральной ванилью — 1 чайная ложка;

яйца — 4 штуки;

сливочное масло и сахар — чтобы смазать форму;

сахарная пудра — для украшения десерта.

Как приготовить клафути — пошаговый рецепт

В первую очередь шеф-повар предлагает очистить черешню от косточек специальным приспособлением, это быстро и нехлопотно. Нет гаджета — придется немного поработать руками, как в старые добрые времена. А облегчит задачу, к примеру, обычная булавка: косточка слегка поддевается кончиком инструмента и легко вынимается. Или в помощь — тонкая шариковая ручка: обратной стороной изделия нужно просто надавить на сердцевину и готово.

Следом необходимо смазать керамическую форму сливочным маслом, слегка присыпать сахаром, выложить туда черешню и на время убрать в сторону.

Далее в чаше разбить яйца, добавить туда сахар с щепоткой соли и сахар с натуральной ванилью. Все содержимое до однородности перемешать венчиком, всыпать муку, снова перемешать и влить молоко и сливки — с ними структура теста получится более кремовой, что сделает десерт еще нежнее.

В завершение в массу вводится растопленное сливочное масло.

Ягоды осталось залить тестом и отправить форму в духовку на 45 минут, температура запекания — 180 градусов.

Перед подачей пирог следует остудить — так вкус и аромат десерта будет более выраженным.

Осталось только украсить десерт ягодами и сахарной пудрой.

Теперь самое время насладиться кулинарным шедевром, как это искусно умеют делать французы. С чувством, с толком, с расстановкой. Приятного аппетита!