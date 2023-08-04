Всегда под рукой: как подобрать туристический стул для выездов на природу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann; 5-tv.ru

Туристический стул — важная часть любой вылазки на природу, которая позволяет сделать турпоход немного комфортнее.

Лето — время рыбалки, кемпинга, сбора грибов и ягод. Активные занятия выматывают. Стоять долго у речки или озера тоже не получится. На помощь любителям природы всегда приходит туристический стул. Однако на рынке можно встретить как дешевые предметы походной мебели, так и довольно дорогие. Все они отличаются не только по цене, но и по конструкции.

Есть ли смысл переплачивать за дорогую модель или можно обойтись бюджетной? Какой туристический стул более удобен и надежен? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Чтобы выяснить правду, проверили три образца туристических стульев, приобретенных за 900, 1900 и 3500 рублей. Все они выполнены из металла и поливинилхлорида, ткани, которая не промокает и очень легко чистится.

Обращаться с первыми двумя стульями просто: разложил, установил и готово. А вот с третьим экземпляром придется повозиться. Можно сравнить его с каркасом палатки, которая собирается похожим образом. На установку образца придется потратить несколько минут.

Какой туристический стул легче

Походный стул не должен быть тяжелым. Первый из купленных образцов весит 1575 граммов, второй — 1935, а третий — 985 . Разница в весе приличная, но почему?

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Здесь важно обратить внимание на материал, который использовали для изготовления каркаса. Если взять магнит, то он легко приклеивается к первым двум моделям. Значит, они сделаны из железа. А на дорогой стул магнит не реагирует. Его каркас состоит из алюминия, поэтому он такой легкий.

Какой туристический стул удобнее носить с собой

Бюджетную модель за 900 рублей разобрать нельзя, только сложить. Даже в большой рюкзак такой стул не поместится. Единственный вариант — прицепить его к снаряжению карабином. Ходить с образцом № 1 довольно удобно, но одно смущает: во время ходьбы он постоянно бьется о спину.

Второй экземпляр в сложенном виде занимает меньше места, чем первый, поэтому его можно положить в чехол, который идет в комплекте, взять в руку и нести. Но в длительном походе через какое-то время из-за этих двух килограммов точно начнет уставать рука.

Третий стул наиболее удобно брать с собой на природу. В собранном виде он поместится даже в городской рюкзак. Мало того, что дорогой образец компактный, так еще его можно нести на себе благодаря специальному ремню.

Какой туристический стул прочнее и удобнее

Походный стул должен быть крепким и достаточно комфортным, чтобы можно было с его помощью как следует отдохнуть.

У дешевой модели есть проблема. На нем неудобно сидеть на пригорке. Очень острая трубка впивается в ноги, что может быть весьма болезненно. Расслабиться в таких условиях точно не получится. Зато данный образец довольно устойчив, каркас даже в песок не проваливается, что немаловажно в походе.

Все три производителя утверждают, что стулья выдерживают вес до 100 килограммов. Бюджетная модель с таким весом справляется, с ней ничего не происходит.

На очереди второй образец. Он оказывается довольно неудобным. Два штыря врезаются в ягодицы, еще два — в спину. Долго отдыхать на таком стуле не захочется, зато он тоже без труда выдерживает вес в 100 килограммов.

Остается проверить дорогую модель. Сидеть в ней можно, наверное, часами. Конструкция похожа на гамак, натянутый на различных металлических трубках. У стула есть легкая амортизация, которая убаюкивает. А что насчет прочности? У этого образца есть вставки из тонкой сетки. Не порвутся ли они во время краш-теста? Как оказалось, нет. С заявленным весом дорогая модель легко справляется.

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Какой туристический стул лучше переносит непогоду

Теперь нужно проверить, что сделают с образцами неблагоприятные погодные условия, например, порывистый ветер. Сымитировать его поможет садовый пылесос. Максимальная мощность потока у аппарата составляет 66,5 метров в секунду. Под мощным напором воздуха не получается устоять ни у одного образца. Все три стула опрокидываются, но остаются лежать на месте. А значит, ветром их вряд ли унесет.

Если верить производителям, сиденье у всех трех моделей состоит из непромокаемого полиэстера. Тем не менее дождь — еще один распространенный погодный фактор — действует на них по-разному. Второй и третий образцы промокают насквозь. Причем стул за 1900 рублей после этого пришлось сушить почти час, а дорогой — от силы минут 15.

Бюджетный экземпляр тест на влагостойкость проходит достойно. Капли воды просто скатываются с материала. То есть если человек окажется на природе и оставит кресло под дождем, можно легко смахнуть с него всю влагу и снова пользоваться.

Итак, для длительного пешего похода лучше выбирать туристический стул подороже. Он легкий, компактный, а главное, удобный. На нем можно часами сидеть у костра. А для поездок на рыбалку или вылазок на шашлыки, вполне подойдет и самое бюджетное кресло. Оно хоть и не такое комфортное, но прочное и непромокаемое.