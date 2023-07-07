ТОП-10 неочевидных опасностей в аквапарке

Врач Шарапова: в аквапарке можно заразиться кишечной палочкой и даже умереть от поражения током

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

Посещение водных аттракционов может привести к переломам и болезням, которые придется долго лечить.

Аквапарки у многих ассоциируются с детской беззаботностью и весельем. Но иногда в таких местах кроется серьезная угроза для здоровья и жизни человека. О том, какие опасности поджидают отдыхающих в аквапарках, читайте в материале aif.ru.

1. Неисправность оборудования

В сети то и дело появляются новости о гибели детей в аквапарках. Порой это происходит из-за неправильно установленного оборудования. Также среди причин подобных трагедий — его техническая неисправность. Часто детей засасывает в сливные трубы, откуда они уже не в состоянии выбраться. Подобное происходило на российских и турецких курортах.

2. Некомпетентность спасателей

В каждом аквапарке или бассейне, согласно правилам безопасности, должны присутствовать спасатели. В июне 2022-го в Волжском сотрудники аквапарка появились лишь после того, как погиб мальчик. Он хотел скатиться с горки, которая была разрешена для использования лишь с 18 лет, но договорился с отцом, что он его встретит в бассейне. Однако позже ребенок передумал и съехал с другой горки. Сотрудники аквапарка его хватились слишком поздно.

3. Отравление химическими веществами

Обработка бассейна спецсредствами — известный факт. Однако бывает, что такая вода содержит нарушения по содержанию хлора. В таком случае возможно лор-отравление с последующей реанимацией.

«Это легко может вызвать аллергию, хлор также может попасть в глаза и вызвать серьезное раздражение», — пояснила заслуженный врач России Ольга Шарапова.

Также посещение аквапарка опасно грибковыми инфекциями. Чтобы избежать этого, общественные душевые важно в резиновой обуви.

4. Травмы и переломы

Водные развлечения могут быть не менее опасными, чем езда на велосипеде или мотоцикле. Статистика показывает, что после посещения аквапарка к медикам в России обращаются около четырех тысяч человек в год. Среди травм пациентов — перелом позвоночника и тяжелые травмы с последующей реанимацией. Также в числе неприятностей ссадины и ушибы.

5. Много народу

Может показаться, что, купаясь в бассейне, где и без вас много народу, вы не утоните, ведь вашу пропажу кто-то заметит. Но на самом деле при большом количестве отдыхающих шансы на спасение снижаются. Даже следящие за ребенком в оба глаза родители могут упустить из вида малыша, который затеряется среди других людей.

6. Несовместимые с жизнью раны

Аквапарки, как часть индустрии развлечений, соревнуются друг с другом, борясь за клиента. Иногда это приводит к печальным последствиям. В 2017-м в аквапарке в Канзас-Сити два мальчика решили скатиться с 51-метровой горки, самой высокой в мире. Вместе с ними на ватрушке ехали две женщины. Она разогналась и взлетела в воздух, а затем врезалась в сетку с металлическими креплениями. Одному ребенку отрезало голову, женщины получили тяжелые травмы. Горку в итоге разобрали.

7. Кишечная палочка

Посещение аквапарка может обернуться заражением ротавирусной инфекцией. Это происходит из-за плохо очищаемой воды в бассейне. Некоторые отдыхающие настолько ленивы, что не затрудняют себя походом в туалет, справляя нужду в бассейне. Также в аквапарк приводят детей в подгузниках, которые пропускают содержимое. Такие факторы и являются причиной того, что в пробах воды находят кишечные палочки и прочие бактерии-возбудители болезней.

8. Замусоренные очистные сооружения

Неочищенный бассейн может стать рассадником инфекции. Бывает, что в очистительных сооружениях можно увидеть мертвых животных, средства личной гигиены и прочий мусор, не совместимый с безопасным купанием.

9. Удар током

В аквапарках, где высок риск контакта электричества с водой, безопасность должна стоять на первом месте. Однако известны случаи, когда соблюсти правила не удалось. Так, в 2017-м в турецком аквапарке от поражения током погибли пять человек.

10. Грибок

После посещения бассейнов и аквапарков часто возникают жалобы на покраснения и зуд в области ступней, ладоней и локтевых сгибов. В дальнейшем выясняется, что человек подхватил грибок. Снизить риски подхватить этот недуг возможно, если посещать подобные места отдыха в резиновых тапочках. Это актуально и для посещения общественной душевой.