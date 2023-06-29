«Вы же тоже были детьми»: о чем забывают родители при подготовке ребенка в лагерь

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Перед поездкой на отдых и дети, и родители очень волнуются, поэтому к расставанию нужно правильно подготовиться.

Многие родители боятся отправлять ребенка в детский лагерь. В голове рисуются ужасные картины того, что там может случиться с чадом. Даже отпустив сына или дочь, мамы и папы продолжают себя накручивать. Некоторые постоянно звонят детям с различными вопросами, а при первых жалобах забирают детей домой.

Школьникам морально настроиться на поездку тоже тяжело. Особенно переживают те, кто отправляется в подобное путешествие в первый раз. Любые неприятные ситуации, возникающие в период адаптации к новым условиям, вызывают у малышей бурную реакцию, поэтому важно найти грамотный подход в подобных случаях.

Как подготовить ребенка к поездке и успокоить себя, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Руслана Завалихина.

Отпускать ребенка в лагерь или нет

Боясь за безопасность сына или дочери, некоторые родители отказываются от подобных практик, предпочитая оставлять ребенка на попечение бабушек и дедушек или, считая, что сын и дочь могут сами найти себе развлечение дома.

Но не стоит сразу отбрасывать мысль о поездке в лагерь. Такой вид отдыха имеет множество плюсов для психологического развития детей.

«Ваш ребенок пройдет целую ступень социализации. Он научится выстраивать отношения со своими сверстниками, преодолевать трудности. В любом случае — это колоссальный опыт», — отметила специалист.

Поэтому, если есть возможность, то, конечно, стоит отправить детей на отдых. К тому же, надо помнить, что существуют учреждения с тематическими направлениями, в которых можно не только расслабиться, но и расширить кругозор в интересующих областях знаний.

Что важно объяснить ребенку перед поездкой в лагерь

Перед тем как отправить ребенка в лагерь, следует обязательно поговорить с ним, так как вдали от родителей дети могут чувствовать себя брошенными и ненужными. Во время беседы обязательно надо рассказать о том, что представляет из себя летний лагерь, чем сын или дочь будут там заниматься, описать, какую пользу принесет такой отдых, и заверить, что мама и папа всегда на связи.

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«Нужно сесть и поговорить, что вы очень любите ребенка, что у вас работа, и вы обязательно летом съездите все вместе отдыхать, но так как сейчас уже закончилась школа, чтобы ему было чем заняться, он находился под присмотром, с ним ничего не случилось, вы его отправляете в лагерь», — порекомендовала эксперт.

Разговор по душам и подробное объяснение ситуации позволит избежать обид и недопониманий. Зная о том, что думают и чувствуют взрослые, школьнику окажется намного легче пережить расставание с родителями.

При принятии такого решения будет плюсом, если вместе со взрослыми в выборе места и направления лагеря принимает участие и тот, кто туда отправляется. Так можно подобрать идеальный вариант, который принесет пользу всем.

Что делать, если ребенок не хочет ехать в лагерь

Некоторые дети категорически отказываются ехать в лагерь. Родители в таком случае разводят руками и не знают, как поступить. По словам психолога, силой в этом вопросе ничего не добиться. Следует сесть за стол переговоров.

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Во время беседы родители должны выяснить, почему мысли от поездки вызывают у сына или дочери негативные эмоции. Возможно, ребенку трудно расстаться с приятелями, с которыми они гуляют во дворе дома, или он боится менять обстановку, наслушавшись страшилок от более старших товарищей. Важно — развеять страхи и подтолкнуть к нужному решению.

«Я советую <…> рассказать, насколько там интересно, или поделиться историями из своего детства, когда вы были в лагерях, сидели у костра, пели под гитару, как вы что-то придумывали, играли в КВН, участвовали в зарницах, то есть замотивировать ребенка, чтобы он захотел поехать», — пояснила психолог.

Школьнику будет интересно послушать, что мама и папа когда-то были такими же маленькими, наслаждались детством, знакомились в лагере с новыми друзьями, а потом отправляли им письма на другой конец страны. Дети хорошо воспринимают подобные рассказы.

Как самим родителям расстаться с ребенком

Порой взрослые тревожатся за ребенка больше, чем он сам. Многие мамы и папы в течение многих лет не расставались с чадом даже на неделю, а тут им приходится отпустить сына или дочь почти на целый месяц.

Однако идти на поводу у страхов не стоит. В таком случае важно взять себя в руки и довериться школьнику, ведь он уже преодолел ту стадию, когда нуждается в постоянном участии взрослых.

«Не переживайте, все с вашими детьми будет хорошо. Я как психолог советую думать только позитивно, потому что отрицательные мысли притягивают только негатив. С вашими детьми все будет в порядке, они справятся, они сильные и способные», — прокомментировала психолог.

После отъезда ребенка родителям надо успокоиться и почаще отвлекаться от гнетущих мыслей о возможных опасностях. Можно заняться тем, чему раньше не удавалось уделить достаточно времени: отправиться в театры, записаться в спортзал или найти новое хобби.

Как проходит адаптация ребенка в лагере

В лагере дети открывают для себя новый мир, к которому им нужно привыкнуть. Это путешествие дает возможность стать более взрослыми и самостоятельными, так как со многими трудностями приходится справляться без помощи взрослых.

«Каждый ребенок должен пройти период адаптации, социализации, а лагерь — это то место, где проходят колоссальные трансформации. Установление контактов, прохождение через какие-то конфликты — все это необходимо», — прокомментировала эксперт.

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Одна поездка в лагерь позволит школьнику получить огромный опыт. Даже попав в конфликтные ситуации, мальчики и девочки смогут извлечь пользу. Дети проанализируют ситуацию и самостоятельно найдут выход.

«Когда мы своих детей оберегаем от всего этого, мы делаем их неприспособленными, и в наше очень сложное время они выходят во взрослую жизнь абсолютно неподготовленными к трудностям», — предостерегла психолог.

Как часто нужно звонить отдыхающему в лагере ребенку

Лучше привыкнуть к новой обстановке у школьника получится, если взрослые не будут ему докучать.

«Чтобы у вашего ребенка хорошо прошла адаптация, я не советую первые семь дней звонить ему», — прокомментировала эксперт.

В период нахождения ребенка в лагере вообще следует звонить ему как можно реже. Так он легче привыкнет к самостоятельности. Но при этом школьнику надо рассказать о причине своего решения, так как при отсутствии отклика со стороны взрослых, он может подумать, что о нем совсем забыли и отправили в лагерь, чтобы самим отдохнуть.

Фото, видео: Колядин Павел / ТАСС; 5-tv.ru

Если учреждение отдыха находится недалеко от дома, то не стоит постоянно забирать ребенка на прогулки, навещать чадо как можно чаще. Лучше ограничиться поездками в родительские дни, чтобы не мешать социализации ребенка в группе.

Стоит ли давать ребенку гаджеты в лагерь

Гаджеты — главная проблема, которая стоит перед родителям. Дети часто планируют взять с собой на отдых различные технические устройства: телефоны, планшеты, умные часы и так далее. Но стоит отговорить ребенка от этой идеи. И дело не в том, что он может их потерять или сломать, а в том, что ему требуется отдохнуть от подобных развлечений.

«Лучше, чтобы вы совсем не давали никаких гаджетов и сотовых телефонов, пусть дети погрузятся полностью в жизнь в лагере. У них на посиделки в интернете не останется времени, так как в режим дня включены и спорт, и развлечения, и много различных секций, и кружков», — прокомментировала специалист.

Психолог напомнила, что в будни мозг и так сильно перегружен, поэтому временное «отключение» ребенка от интернета пойдет ему только на пользу. Чтобы не было обид со стороны школьника и упреков, что взрослые ему не доверяют, нужно объяснить, какую пользу он сможет из этого извлечь.

Что делать, если ребенок звонит и просит его забрать

Часто дети, сталкиваясь с первыми трудностями, начинают жаловаться родителям. Они даже могут плакать в трубку, прося их забрать. Конечно, в подобных ситуациях сердце у родителей екает. Взрослые не находят себе место и стараются тут же исполнить просьбу. Однако перед тем, как принять решение, следует проанализировать ситуацию.

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В подобных случаях важно грамотно выстроить диалог с ребенком и понять причину его эмоциональной реакции.

«Бывает, что наступает тоска, хочется домой. В период адаптации нас все раздражает, все вокруг непривычно нам, поэтому спокойно поговорите со своим ребенком, успокойте, скажите, что он сильный, способный, что у него все хорошо, что случаются иногда вещи, которые нас расстраивают», — прокомментировала специалист.

Надо подтолкнуть школьника к тому, чтобы он еще раз попробовал сделать то, что ему сейчас сложно, или снова пошел на кружок, который с первого раза показался неинтересным. Важно убедить, что подобная реакция может быть вызвана тем, он еще не нашел занятия по душе. Как показывает практика, большинство детей, которые побывали в лагере, даже если в первые дни им было тяжело, потом хотят остаться на еще одну смену или просят родителей отправить их туда следующим летом.

Когда ребенок не идет на контакт и не хочет называть причину беспокойства, следует поговорить с вожатыми и другими сотрудниками организации. Возможно, школьник с кем-то поссорился и, не желая идти на компромисс, хочет поскорее уехать из лагеря. В таком случае стоит подтолкнуть его к самостоятельному урегулированию ситуации, поделиться личным опытом или предложить различные варианты разрешения спора.

www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Психолог отметила, что важно выяснить: желание покинуть это учреждение — сиюминутный каприз или здесь скрывается какая-то более глубокая проблема.

«Формируется некий механизм: он позвонил, и тут же мама пришла на помощь. А когда же ваш ребенок будет учиться сам справляться с трудностями? Это тоже определенный этап социализации», — поделилась психолог.

Конечно, бывают разные ситуации. Если, например, школьник стал жертвой буллинга или не нашел контакт с вожатыми и воспитателями, тогда стоит немедленно забрать его из лагеря.

Как уберечь ребенка от вредного влияния сверстников

Когда дети находятся вдали от родителей, они способны перейти грань от свободы до вседозволенности. Многие мамы и папы переживают, что на таком расстоянии они окажутся бессильны и не смогут оградить чадо от вредного влияния сверстников.

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Но чтобы ребенка «не научили плохому», нужно проводить планомерную работу не только перед поездкой.

«Бывают такие случаи, и я в своей практике с ними сталкивалась, что дети в пионерских лагерях впервые попробовали алкоголь, наркотики, сигареты. Здесь, конечно, очень важно, как построено воспитание у вас в семье», - прокомментировала специалист.

Надо обязательно проводить со школьником профилактические беседы, смотреть с ним фильмы, где наглядно показывают, к каким последствиям приводят вредные привычки. Не стоит замалчивать те проблемы, которые имеются в обществе.

«Рассказывайте им обо всем, потому что с одной стороны мы их пытаемся уберечь от того, чтобы они чего-то не знали, о чем-то не расстраивались, а с другой стороны мы делаем их абсолютно неприспособленными. И когда они сталкиваются, для них это может быть еще более стрессовой ситуацией», — подчеркнула психолог.

Зная о том, что хорошо и что плохо, у ребенка появится «иммунитет» к вредным привычкам, и ничто не сможет его заставить отказаться от своих убеждений. При этом нужно выстроить доверительные отношения с сыном или дочерью, чтобы знать, что происходит в его жизни, и иметь возможность помочь в трудной ситуации, если она возникла.