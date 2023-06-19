Застряли миллионы: почему вдове Бориса Грачевского не на что жить

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Вдова режиссера Грачевского никак не может решить вопрос с наследством покойного мужа. За что от нее требуют 18,5 миллиона рублей, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Кинофестиваль памяти Бориса Грачевского обернулся громким скандалом. В чем вдова покойного мэтра Екатерина Белоцерковская обвинила нового директора киножурнала и спешно покинула зал? Почему она собирается продавать свой загородный дом? Правда, что ей не на что жить? И чем закончились суды за многомиллионный долг режиссера перед «Ералашем»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы ждем Екатерину, если вы изначально говорили об этих гостях. Да, мы ждем Екатерину. Это ее мероприятие!» — ответил генеральный директор киножурнала «Ералаш» Аркадий Григорян.

Международный кинофестиваль «Грачевский». Четыре дня показа детско-юношеских фильмов. Чуть менее сотни участников со всей страны. Перед гостями выступают именитые спикеры: Леонид Ярмольник, Дмитрий Дибров, а также нынешний руководитель «Ералаша» Аркадий Григорян. Но никто из них не замечает сидящую в зале вдову режиссера Бориса Грачевского. Екатерине выделили место не в первых рядах, а подальше от сцены и не дали сказать даже несколько слов в память о покойном супруге.

«Кто-то способен идти вне ситуации, по головам. Вперед», — высказалась она.

«Мне бы очень хотелось, чтобы с ней считались в этих ситуациях в первую очередь и как-то советовались», — отметила вторая жена режиссера Анна Грачевская.

«Я думаю, что, безусловно, здесь идет какое-то трение, именно дележка этого имущественного момента. Поэтому, если не дали слово — это минус организатору. Это говорит о малодушии, о недальновидности, о злости какой-то», — выразил свое мнение певец Прохор Шаляпин.

А когда на экране показали кадры последних прижизненных съемок Грачевского, нервы вдовы окончательно сдали. Она расплакалась и, не дождавшись конца мероприятия, покинула зал. Екатерина пояснила: Аркадий Григорян использовал это видео без ее разрешения.

«Я не давала своего разрешения. И я ничего не подписывала», — сказала вдова Бориса Грачевского.

Сам Григорян был шокирован поведением Белоцерковской. Он уверяет: между ними нет конфликтов. Недавно Аркадий даже приезжал к ней в гости, поздравил ее сына Филиппа с днем рождения. Мальчику исполнилось три года.

«Недавно у него был день рождения. Я его поздравлял. Это умнейший, красивейший и достойнейший», — уточнил Григорян.

«Да, приходил. Подарил игрушки ребенку. А дальше был не очень приятный разговор, поэтому лучше бы не приходил», — заявила Белоцерковская.

После смерти супруга Екатерина узнала, что Григорян является единственным владельцем журнала, так как режиссер передал ему все свои акции. Но независимая экспертиза показала: подписи мэтра на документах поддельные.

«Я была готова идти на контакт. Я была готова все очень мирно закончить. Есть вещи, которые простить нельзя», — объяснила вдова Бориса Грачевского.

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Белоцерковская подала на директора в суд. А в ответ получила иск о взыскании долга — 18,5 миллиона рублей, которые ее покойный муж якобы брал у компании на собственные нужды.

«Слишком много вокруг всего вранья и некорректности. И с тем же долгом. Даже если ты его решил содрать так просто, для меня это грязно. Кто создал „Ералаш“? Давайте отсюда идти», — высказалась вдова Грачевского.

«Это, конечно, на мой взгляд, нечестно вообще. Как я думала, что если уходит человек, то с ним уходят и его долги, кредиты и все. Это же не перекладывается обычно на родственников и на других людей», — предположила актриса Ольга Ефремова.

«Это статья 1175 Гражданского кодекса РФ. По ней наследники отвечают за долги наследодателя в рамках стоимости имущества, которое они приняли», — объяснила адвокат Гюзель Жубанова.

Григорян уверял, что за иском нет личной вражды. В его руках легендарный «Ералаш», и он требует вложения денег.

«Как только закончится фестиваль, у нас уже на 5-6 число совещание по поводу отбора сценариев, которые есть, и запуска следующего пула», — рассказал Аркадий Григорян.

После получения иска о долге Белоцерковская решила отказаться от доли в «Ералаше» и надеялась, что Аркадий пойдет ей на встречу и не будет с ней судиться. Но ошиблась. На днях прошло очередное заседание о взыскании денег с наследников.

«Бог всем судья. Это однозначно. И это точно работает. Знаете поговорку: вдов и детей обижать нельзя?» — высказалась вдова Грачевского.

«Для суда это ровным счетом не имеет никакого значения: есть доход у ответчика, нет дохода у ответчика. Обращается взыскание на имущество, допустим, на квартиру, на машину. С торгов это все продается, и таким образом погашается задолженность», — уточнила адвокат Жубанова.

Белоцерковская устала бороться за правду. Из-за разбирательств с Григоряном она не может получить наследство мужа. Ей не на что жить и содержать ребенка. Филипп еще не ходит в садик, поэтому Екатерина не может выйти на работу.

«Мне очень сильно помогает мама, за что я безумно благодарна. То есть она всегда на подхвате, мне на помощь. Мне помогает моя сестра родная, друзья. И сама вперед и все», — поделилась Белоцерковская.

Вдове нужно оплачивать коммунальные платежи за коттедж в Подмосковье. Екатерина хочет продать загородный дом и снять финансовое бремя с плеч. Но особняк вошел в наследственную массу и пока арестован.

«Мы еще не получили свидетельство о наследстве, поэтому мы ничего не можем ни с чем сделать. Конечно, его придется продавать, потому что мы должны разделить», — сказала вдова Грачевского.

Сегодня на наследство претендуют четыре человека: дети Максим и Ксения от первого брака режиссера, а также несовершеннолетние наследники: Василиса от его второй жены Анны Грачевской и Филипп от Екатерины Белоцерковской. Трое из них еще при жизни Грачевского были обеспечены своим жильем. Сама Белоцерковская пока живет вместе с сыном в трехкомнатной квартире покойного мэтра и надеется, что после раздела имущества не окажется на улице.