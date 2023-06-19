«Это дорога туда»: Игорь Саруханов стремительно сбросил 22 килограмма

Игорь Саруханов признался, что похудел на 22 килограмма благодаря отказу от алкоголя и жареного

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Поклонники и коллеги восхищаются внешним видом Игоря Саруханова. Что заставило музыканта кардинально изменить образ жизни, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Игоря Саруханова перестали узнавать поклонники. Как артисту удалось похудеть на 22 килограмма? Правда, что певец уже полгода не употребляет алкоголь? Зачем молодая жена музыканта занялась его имиджем? И готовится ли пара стать родителями? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Валерия с Пригожиным прошли мимо. Потом долго смеялись. Они потом побежали на сцену и кричат: «Игорь, мы тебя не узнали!“» — вспомнил певец.

67-летний Игорь Саруханов на съемках нового клипа. Стильные аксессуары, белоснежная рубашка, легкая щетина. Музыкант признается: впервые за долгие годы он доволен своим внешним видом. За последние несколько месяцев певец похудел на 22 килограмма.

«Это очень было тяжело. Это было 115 (килограммов. — Прим. ред.), а сейчас — 93. Я всем советую очень быстро отреагировать, потому что это дорога дальше туда (показывает пальцем в небо. — Прим. ред.)», — высказался Игорь Саруханов.

Артист сел на диету под наблюдением врачей. Перестал пить алкоголь. Он отказался от мучного, жареного, сладкого и жирного. Значительно уменьшил порции и в общей сложности употреблял не более 1000 калорий в день.

«Привыкать было сложно и немножко пошатывало. Было ощущение, что я немножко пьян, но на самом деле — малокалорийное питание. Немножко так пошатывало, но я привык», — уточнил певец.

Свое экстремальное похудение Саруханов объяснил заботой о здоровье. Много лет артист страдал от высокого давления, одышки и принимал лекарства, снижающие уровень сахара. Теперь все это в прошлом.

«Давление восстановилось, сахар восстановился, все восстановилось. Ни одной таблетки не принимаю», — рассказал Игорь Саруханов.

Врачи пока запрещают ему сильную физическую нагрузку. Саруханов делает планку и плавает в бассейне. Музыкант хочет скинуть еще 20 лишних килограммов и уже после записаться в тренажерный зал.

«Никаких процедур, никаких детоксов. Просто организму, по-моему, это самое лучшее, что можно придумать, не надо мешать. Есть специалист, который меня направил, — это куратор мой. Все. И когда у меня будет 78 килограммов, мы с ним обязательно еще раз встретимся и поговорим, что делать дальше, чтобы не поправиться», — объяснил певец.

Многие уверены: Саруханов занялся собой, чтобы соответствовать своей молодой супруге. В декабре прошлого года музыкант в седьмой раз женился. Избранницей артиста стала дизайнер Леся Садовская. Женщина почти на 30 лет младше мужа. Много лет она создавала для него концертные костюмы. А после свадьбы занялась его имиджем. Певец стал модно одеваться.

«Для меня не существует понятия возраста. Игорь очень молод душой, это чувствуется. Я вообще не чувствую разницы между нами. Он, конечно же, мудрее, но энергии в нем, как в ровеснике моем, ничуть не меньше», — заявила Леся Садовская.

Саруханов рассказал: у них с женой царит идиллия в семье. Но для полного счастья им не хватает совместных детей.

«Ребенка, естественно. Люди женятся, я сто раз тебе говорил, люди женятся, чтобы иметь детей, правильно? Чтобы их завести, семью. А так что, можно было встречаться… И мальчика, и девочку», — отметил артист.

У Саруханова есть двое дочерей от предыдущего брака. Певец мечтает увидеть, как они выйдут замуж. Хочет, чтобы у них появились брат и сестра. Поэтому он и дальше планирует придерживаться здорового образа жизни.