Дамский угодник, сердцеед и ловелас: скольких женщин покорил Сильвио Берлускони

Фото: www.globallookpress.com / Stefano Spaziani

Один из самых скандальных и могущественных политиков Италии был официально женат всего два раза. Но реальных романов Сильвио Берлускони— по пальцам не пересчитать.

Успешный итальянский политик и бизнесмен Сильвио Берлускони скончался на 87 году жизни. В историю страны и мира он вошел не только как один из самых влиятельных, богатейших и скандальных личностей эпохи. Берлускони пользовался огромной популярностью среди женщин. Перед чарами обаятельного и всегда улыбчивого магната не могли устоять даже совсем юные представительницы прекрасного пола. За что миллиардер многократно становился героем многочисленных сексуальных скандалов, но, по сути, всегда выходил из них сухим.

Сколько раз был женат политик, кому он разбивал сердца и за что его любили женщины? Подробно — в материале 5-tv.ru.

Первый брак Берлускони

Удивительно, но в первый раз Сильвио Берлускони женился только в 29 лет, в 1965 году. Солидный по тем временам возраст для брака, тем более для любвеобильного человека. Избранницей уже успешного на тот момент итальянского предпринимателя стала обычная провинциалка Карла Эльвира Делль’Ольо. Женщина подарила супругу двоих наследников — дочь Марию и сына Пьерсилвио.

От любви до измены один шаг: Сильвио Берлускони и Вероника Ларио

Рассталась пара только через целых 20 лет совместной жизни, в 1985-м. А причиной стала новая молодая пассия Берлускони — Вероника Ларио. Ей же посчастливилось стать и второй официальной женой политика в 1990-м, спустя пять лет отношений.

Девушку нисколько не смущала двадцатилетняя разница в возрасте с мужем. Темпераменту Сильвио в его 44 могли позавидовать самые молодые и опытные ловеласы, но у политика к его годам уже были нажиты и несметные богатства. Так что Вероника не сомневалась, что сделала правильный выбор.

До поры до времени у пары было действительно все хорошо: любовь, красивые ухаживания, семейная идиллия, трое совместных детей. Правда, верности Берлускони хватило ненадолго. Слабости политика к молодым и красивым девушкам брали верх. Вероника терпела интрижку за интрижкой. Но ее железному терпению пришел конец.

Сильвио Берлускони и Вероника Ларио. Фото: www.globallookpress.com / Alberto Terenghi

Ящик Пандоры открылся после скандальной истории, просочившейся в прессу в 2009-м: 73-летний на тот момент премьер-министр Италии подарил топ-модели Ноэми Летиции на 17-летие золотое ожерелье с бриллиантами.

Журналисты тогда узнали, что девушка называла Берлускони «папой». Тот в свою очередь все отношения с несовершеннолетней отрицал. Но знавшая истинная лицо благоверного Вероника подала на развод.

Брак после многочисленных судебных тяжб был официально расторгнут в 2014-м. Однако точку в вопросе алиментных обязательств бывшие поставили только в 2020-м, отказавшись от всех материальных претензий друг к другу.

«Сильвио, нам тебя не хватает!» — Берлускони и Франческа Паскале

Впрочем, суды и сексуальный скандал не помешали Сильвио параллельно строить новые отношения. Так, в 2011-м, будучи в браке, Сильвио завел очередной роман. Его новой любовницей стала 27-летняя политик, а в прошлом модель и танцовщица Франческа Паскале. Пара даже собиралась пожениться в июне 2014-го, но не получилось.

Франческа Паскале и Сильвио Берлускони. Фото: www.globallookpress.com / imago stock& people

Зато Франческа успела сделать головокружительную карьеру. Мечтая о политике, к 21 году, Паскале стала кандидатом на муниципальных выборах Неаполя, а через несколько лет организовала группу поддержки ушедшего премьера — «Сильвио, нам тебя не хватает!» Чтобы рассказать о себе политику, девушка зафрахтовала самолет, который протянул над виллой Берлускони в Сардинии баннер лозунгом ее политической кампании. Так она вошла в круг доверия премьера.

В 2011-м году Паскале заявила, что влюблена в Берлускони, и пообещала женить его на себе. А через год на Рождество девушка уже получила от Берлускони кольцо с крупным бриллиантом, а также была представлена в качестве официальной подруги.

«Я официально встречаюсь с жительницей Неаполя. Ей 27, она очень красива, но ее внутренняя красота еще ярче. Она меня сильно любит, и я чувствую то же самое. С появлением в моей жизни Франчески я стал чувствовать себя не так одиноко», — сказал Берлускони в интервью одному из принадлежащих ему телеканалов — Canale 5.

Берлускони и проститутка Руби в образе монашки

Казалось бы, что мешало политику строить преданные отношения с новой дамой сердца, тем более, что оба занимались одним делом. Но нет — в 2011-м, на момент романа, разразился еще один громкий сексуальный скандал. Премьера обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней марокканки Каримы эль-Маруг по прозвищу «Руби-сердцеедка».

Как выяснилось, с 17-летней девушкой политик впервые встретился на День Святого Валентина. Она была одной из 33 юных красавиц, приглашенных на частную виллу премьера. Специально для него они исполняли стриптиз в костюмах монашек и полицейских.

Карима эль Маруг. Фото: www.globallookpress.com / LaPresse Roberto Monaldo LaPresse

Имя Руби всплыло спустя три месяца, когда она попалась на краже. А Берлускони лично посодействовал ее освобождению. Он сам позвонил в полицию и заявил, что девушку нужно отпустить, так как она является родственницей Хосни Мубарака. Но оказалось, что последний никакого отношения к танцовщице не имел. Так всплыла на поверхность истинная причина внимания премьера к девушке.

Оказалось, что за секс с Берлускони девушка легкого поведения получила щедрое вознаграждение: по неофициальной информации, семь тысяч евро, бриллиантовое колье и машину.

Суд не сделал скидку Берлускони на статус, ни на могущество — в 2013-м его приговорили к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности. При этом уже бывший на тот момент премьер уверял, что за секс никогда никому не платил, считая это унизительным. Более того, полагал, что Руби уже 24 года, а не 17.

В ходе дальнейших обжалований политика, правда, полностью оправдали ввиду недостаточности улик и отсутствия состава преступления.

Скажите «А»: Берлускони и его личный дантист Николь Минетти

Но не только Руби посчастливилось переодеться в монашку для самого могущественного человека Италии. По информации СМИ, этим грешила и бывший стоматолог Сильвио Берлускони — Николь Минетти. И все тогда же, в 2010-м. К счастью политика, хотя бы она была совершеннолетней.

Предположительно, именно Минетти и свела Берлускони с Руби, но это другая история. У дантиста с политиком — своя. Началась она в 2009-м, после того как на него напали во время раздачи автографов и повредили зубы. Сильвио понадобилась помощь врача, и магнат оказался на стоматологическом кресле у Николь.

Николь Минетти. Фото: www.globallookpress.com / k55

С этой судьбоносной встречи начался ее большой старт в политике: уже на следующий день Минетти стала лицом итальянской правящей партии «Народ свободы» на муниципальных выборах в Ломбардии.

А первую ночь любви политик и доктор провели в особняке Берлускони в Аркоре. На память об этих отношениях миллиардер подарил Минетти ожерелье с драгоценными камнями.

«Там был огромный и красивый сад, несколько человек, которые нам прислуживали, дом, дорогостоящие вина, все было очень красиво и богато. Я не чувствовала никакого неудобства. Великой добродетелью Сильвио является то, что он заставляет вас чувствовать себя комфортно. Он начал петь и рассказывать анекдоты… Через несколько дней Сильвио пригласил меня на обед. И то, что началось как дружба, переросло в отношения», — вспоминала Николь.

Кстати, уже во время бурной политической деятельности, в 2012-м, Минетти набралась смелости выйти в нижнем белье на подиум во время недели высокой моды в Милане.

Некоторые итальянцы были возмущены таким поведением политика и требовали ее отставки. Но депутат завила, что ничего зазорного в своем поведении не видит и никуда уходить не собирается.

«Мода и политика легко сочетаются. На самом деле, я думаю, что политика обслуживает моду», — говорила она.

Берлускони и новая любовь Марта Фашина

После громкого скандала с Руби политик не то что остепенился, но стал осторожнее. По информации СМИ до 2020-го он продолжал встречаться с Франческой Паскале. Но неожиданно ее место заняла журналистка Марта Фашина. И снова между влюбленными разница в возрасте в целую жизнь. Ей 32, ему 85, но любви все возрасты покорны, пыталась донести общественности пара.

Знакомству влюбленных предшествовало сотрудничество Марты с пресс-службой футбольного клуба «Милан», который принадлежал Берлускони; затем она писала статьи в издания медиаимперии политика и, наконец, следом стала депутатом итальянского парламента от партии жениха «Вперед, Италия!». Момент сближения произошел после расставания Сильвио с Франческой.

Сильвио Берлускони и Марта Фашина. Фото: www.globallookpress.com / Maurizio Brambatti

Сблизились влюбленные во время эпидемии коронавируса, всю первую волну пара пребывала на вилле старшей дочери миллиардера на Лазурном Берегу во Франции. Однако перехитрить болезнь ни одному, ни второму ни удалось. По возвращении домой первой заразилась Марта, следом Сильвио, причем очень тяжело. Возлюбленная тогда не отходила от койки избранника.

А весной 2022-го, пара решила доказать, что все и правда серьезно, устроив роскошную свадебную церемонию. Однако официально торжество проходило на вилле жениха — в усадьбе XVIII века Gernetto с собственной часовней. Там пара обменялась кольцами и поклялась в супружеской верности друг другу.

Новоиспеченный супруг в тот день показал гостям все свои таланты: без умолку шутил и пел французские и неаполитанские песни. Все это магнату знакомо с юности, когда на жизнь приходилось зарабатывать пением в ночных клубах и на круизных лайнерах.

К сожалению, после свадьбы счастье влюбленных продлилось всего год, и разлучила его не измена.

Все в той церемонии было прекрасно, за исключением того, что брак влюбленные официально не узаконили, и продержался он всего лишь год. На это раз влюбленных разлучила не измена политика, а смерть. Она-то точно не ходила в планы жизнелюбивого магната и дамского угодника, как-то заявившего, что меньше 150 жить не собирается.