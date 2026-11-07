Скандалы преследовали ее до смерти: непростая судьба Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото, видео: Саверкин Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Советская актриса фильмов «12 стульев» и «Трын-трава» последние годы переживала сильный стресс на фоне семейного конфликта.

Сегодня ушла из жизни Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина — народная артистка РСФСР, вдова и муза режиссера Василия Шукшина. Легенде советского кино было 88 лет.

Незадолго до этого, 14 октября, все тревожные сводки облетела новость: актрису срочно доставили в столичную клинику.

«Маму госпитализировали, было ухудшение с сердцем, вызвали скорую. В больнице она второй день и пока остается там», — передавал ТАСС со ссылкой на ее дочь Ольгу.

Пожилую женщину поместили в реанимацию из-за резкого обострения сердечного недуга.

Последние годы Лидии Николаевны были омрачены отнюдь не творческими поисками. Ее имя все чаще появлялось в сводках не о премьерах, а о болезнях и громком семейном противостоянии. Она покинула этот мир, так и не дождавшись того, о чем молила судьбу, — примирения своих дочерей. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Детство и юность актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина: смерть, биография, наследство. Кадр из кинофильма «Сверстницы», режиссер Василий Ордынский, 1959 г.

Лидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Ее детство было далеко не легким, ведь ей пришлось пройти через тяготы и лишения и даже пережить блокаду города с 1941 по 1944 годы. Когда же Северная столица оказалась свободной, будущей звезде было всего шесть лет.

Ее отец-фронтовик умер после Великой Отечественной войны, и матери будущей актрисы пришлось в одиночку воспитывать троих детей, среди которых Лидия была старшей.

«У меня в памяти осталось какое-то постоянное состояние, что было неуютно. Помню заплаканных женщин. Думала: почему все так часто плачут?! Какое-то непроходящее чувство страха. Я не запомнила ощущений голода, так как была маленькая и мне доставалось еды больше всех: мама отдавала свои граммы хлебушка, соседи подкармливали ребенка», - вспоминала артистка в беседе с NEWS.ru.

Несмотря на постоянные тяготы, она с самого детства влюбилась в сцену. Поэтому в любое свободное время будущая звезда посещала занятия в драматическом кружке ленинградского Дома кино.

«Актриса Дина Дурбин — это любовь всего моего детства, я ее обожала до высокой температуры. Моя мечта стать артисткой началась с того времени. Я ходила во все кружки художественной самодеятельности, школа меня не интересовала вообще», — приводит ее слова «Российская газета».

Уже в 1964 году Лидия окончила ВГИК и мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Однако сниматься в кино начинающая артистка начала еще до окончания обучения. Одной из первых картин Федосеевой-Шукшиной стал фильм Анатолия Граника «Максим Перепелица».

Лучшие роли актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина: смерть, биография, наследство. Кадр из кинофильма «Сверстницы», режиссер Василий Ордынский, 1959 год

Всего на счету народной артистки свыше 80 ролей. Свою первую главную героиню Лидия Федосеева-Шукшина сыграла в картине «Сверстницы» еще в 1959 году. Та самая Таня и принесла амбициозной студентке второго курса всесоюзную популярность.

Но широкой аудитории актриса стала известна уже по картинам своего супруга, заслуженного деятеля искусств РСФСР Василия Шукшина. Именно он разглядел в ней талант воплощать на экране образ простых русских деревенских женщин. В браке с ним знаменитость сыграла свои самые известные роли в таких фильмах, как «Калина красная» и «Печки-лавочки».

«Сниматься мне было очень легко: Василий Макарович роль Любы (в „Калине красной“. — Прим. ред.) написал для меня. Более того, он писал ее с меня, и можно сказать, что Люба на 80% — это я. <…> Это уже потом я поняла, что особой игры и актерского мастерства в фильмах Шукшина мне и не требовалось. Все, что было написано Василием Макаровичем, — правда жизни, а не игра. Я была его музой, его актрисой, предметом его изучения», — делилась она мыслями о своей игре в ленте с «Вечерней Москвой».

Как бы то ни было, позже она не раз воплощала в картинах уже других режиссеров именно «шукшинских героинь», что произошло в таких работах как «Трын-трава» и «Позови меня в даль светлую». Параллельно с этим знаменитость охотно и невероятно успешно пробовала себя и в других амплуа, например, в фильмах «12 стульев», «Вам и не снилось», «На златом крыльце сидели» и «Любовь с привилегиями».

При этом Федосеева-Шукшина мечтала не только о кино, но и о славе классической актрисы, способной покорить не только телеэкраны, но и подмостки. Так в период с 1974 по 1993 год Лидия успешно работала в труппе драматического Театра-студии киноактера в Москве.

Федосеева-Шукшина со временем стала много сниматься и в исторических фильмах, что считалось одним из самых уважаемых и сложных занятий для любого актера. Так она появилась в работах «Юность Петра», «Демидовы», «Виват, гардемарины», «Петербургские тайны», «Графиня Шереметева», «Князь Юрий Долгорукий» и других культовых картинах.

При этом Федосеева-Шукшина до последнего не хотела уходить со сцены. Поэтому она принимала участие и в съемках даже в начале 2010-х годов. Ее последними работами стали главные роли в телесериалах «Террористка Иванова», «Сердце матери» и «Женить миллионера!».

Личная жизнь и дети актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина: смерть, биография, наследство. Олег Булдаков/ТАСС

Лидия Федосеева-Шукшина была одной из самых талантливых актрис своего времени. О ней говорили и коллеги по цеху, и обычные люди, мечтая о романтической жизни вместе с артисткой. Однако в любви звезде долго не везло, из-за чего она была замужем целых пять раз.

С первым мужем Вячеславом Ворониным девушка познакомилась в студенческие годы. Они поженились в 1959 году. В браке с молодым актером родилась дочь Анастасия. Однако их союз сопровождался непониманием со стороны семьи артистки.

«Моя мама сказала: не вздумайте справлять эту собачью свадьбу. Я запомнила это. Мы расписались в Ленинграде, никакой свадьбы не было», — цитировала она родительницу в рамках шоу на федеральном канале.

Молодая мать тогда разрывалась между Москвой и Ленинградом, между семьей и карьерой. Ей даже пришлось отдать девочку на воспитание родителям, пока она сама училась и делала первые шаги в кино, а супруг работал в Киеве.

Это расстояние и стремление к новым высотам в итоге и разрушили семью звезды уже спустя четыре года. Девочка после развода осталась жить с отцом, ее воспитывала бабушка. Лидия же с головой ушла в работу и новые отношения. Ее жизнь кипела, ей предлагали все новые съемки, о ней говорило больше людей. Из-за этого отношения молодой актрисы с наследницей и вовсе сошли на нет.

«Это была трагедия, Настя осталась в Киеве. Я судилась почти пять лет. Все документы об этих процессах сейчас у моей дочери Ольги. Мне не давали встречаться с Настей, меня выгоняли. Мой бывший муж был против, чтобы я училась и заканчивала образование. А моим родителям было это важно. Когда Насте исполнилось десять лет, ее спросили, с кем она хочет остаться. Она сказала, что хочет жить с бабушкой. А бабушка занимала хорошую должность. Я никого не бросала, меня просто выгнали. Жить не хотела. Я хотела покончить с собой. Я рвалась туда, Шукшин тоже переживал», — откровенничала Лидия.

Повзрослевшая Анастасия впоследствии решила полностью сжечь мосты со своим прошлым, вышла замуж за иностранца и переехала с ним в Анголу. Однако спустя время, когда у нее уже появилась дочь, она вернулась в Киев.

Уже в 1964 году еще молодая Федосеева-Шукшина познакомилась со своим будущим вторым мужем — писателем, актером, режиссером и заслуженным деятелем искусств РСФСР Василием Шукшиным. Они вместе ехали в поезде в Судак на съемки фильма «Какое оно, море?».

В купе девушка спела песню «Калина красная», после которой веселый и разговорчивый спутник сразу замолчал и стал очень серьезно смотреть на партнершу, в его сердце что-то поменялось от голоса девушки. На следующий день он подарил ей букет полевых ромашек. Эта встреча в результате оказалась судьбоносной. Они поженились в том же году и прожили вместе десять лет. После смерти Шукшина в 1974 году от инфаркта миокарда вдова взяла себе двойную фамилию — Федосеева-Шукшина — в память о любимом.

В этом браке у актрисы родились две дочери — Мария и Ольга. 2 октября 1974 года Василий Шукшин умер во время работы над фильмом «Они сражались за Родину». Ему было 45 лет. Лидии же незадолго до этого исполнилось 36.

О времени рядом с Шукшиным актриса вспоминала как о редком подарке судьбы.

«Я столько пережила, и вдруг Господь дал мне в руки такое счастье!» — говорила она.

Спустя годы актриса признавалась, что продолжает измерять собственную жизнь памятью о муже.

«Я живу по шукшинскому времени», — говорила актриса.

Третьим избранником Лидии стал кинооператор, режиссер и заслуженный деятель искусств Михаил Агранович. Он всеми силами пытался заменить наследницам знаменитого отца, однако особого успеха так и не добился. Режиссер оказался просто не тем человеком, из-за чего спустя десятилетие совместной жизни с актрисой его ждал развод.

Четвертым же мужем Федосеевой-Шукшиной стал польский художник Марек Межеевский — он был младше супруги на 16 лет. Многие осуждали выбор артистки, потому что ее избранник очень быстро сел на шею супруги, почти ничего не зарабатывал сам и пьянствовал. Подобное поведение Лидия терпела целых четыре года, после чего выставила художника за дверь и постаралась навсегда вычеркнуть его не только из своей жизни, но и из памяти.

Как бы то ни было, в последний раз под венец Лидия Федосеева-Шукшина пошла за заслуженного артиста РФ, продюсера Бари Алибасова. Увы, из-за скандальной истории с наследством и недвижимостью, точку в которой пришлось ставить через суд, через два года знаменитости развелись.

«Я устала от судов и скандалов»

Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина: смерть, биография, наследство. www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Однако и наследники в итоге привнесли в жизнь своей матери немало скандалов. Всему виной стали исключительные права на произведения Василия Шукшина. По неизвестной причине в 2019 году знаменитая актриса отдала свою часть данного наследства дочери Марии, что сильно возмутило других ее родственников.

Из-за этого между младшей и средней любимицами Федосеевой-Шукшиной и вовсе завязались многолетние судебные тяжбы. При этом актриса передала Ольге право отстаивать ее сторону, чтобы лишний раз не подвергать свое здоровье опасности.

Однако, несмотря на это, артистке все равно не раз приходилось появляться на судебных заседаниях, страдать от слухов в сети и всем сердцем переживать за отношения своих наследниц.

В одном из таких обращений, показанных в эфире ток-шоу, она не скрывала накипевшей боли.

«Я устала от судов и от скандалов, от обманов и попыток завладеть моим имуществом на протяжении последних лет!» — признавалась звезда.

Самым сокровенным ее желанием были вовсе не деньги и не слава.

«Это моя боль. Мое единственное и последнее желание, чтобы девчонки помирились», — говорила она.

«Дочка со мной возится, как с ребенком»

Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина: смерть, биография, наследство. Бабушкин Андрей/ТАСС

С 1999 по 2014 год Лидия Федосеева-Шукшина занимала пост президента и председателя жюри всероссийского кинофестиваля «Виват, кино России!». Уже в 2014 году она стала его почетным президентом.

Главной опорой Лидии Николаевны в последние годы стала младшая дочь Ольга. Актриса не скрывала благодарности.

«Дочка со мной возится, как с ребенком, и строга, как мать. Я Олю понимаю и за все благодарю», — рассказывала Федосеева-Шукшина.

Именно Ольга была рядом, когда мать оказалась в реанимации.

В 2023 году актриса перенесла инсульт, позже ей провели стентирование. Постоянный стресс из-за судебных тяжб с Марией подтачивал здоровье изнутри.

«Я не снимаю с себя ответственности и беру всю вину на себя. Но я уже так слаба физически, что ничего не могу сделать, лишь молюсь обо всех своих детях», — уверяла она.

К 2025 году у нее начались проблемы с памятью.

«То, что было пять минут назад, либо недавно, например, в 2018–2019-м годах, она с трудом помнит. А вот все, что связано с ленинградским детством, — все помнит», — описывала Ольга.

Сама Лидия Николаевна признавалась: «Читаю по бумажке, потому что не хочу что-то забыть».

Операция на сердце и отказ от реабилитации

В октябре 2025 года актрису экстренно госпитализировали с острыми болями в сердце и тахикардией. Врачи провели полуторачасовую операцию — стентирование сосудов для восстановления кровотока. После операции Лидия Николаевна отказалась от реабилитации в санатории, предпочтя остаться дома под присмотром дочери.

В феврале 2026 года состояние снова ухудшилось — возобновились сильные боли в сердце и одышка. Уже в октябре артиста попала в больницу, где находилась последние дни жизни в реанимации.

Примерно за год до смерти Шукшина сделала громкое заявление о подготовке к своей смерти.

«Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала все дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности один миллион рублей, завещаю его своей дочери Ольге», — сказала актриса в эфире федерального канала.