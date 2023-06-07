Звездная мама: какой подход к воспитанию детей выбрала Полина Гагарина

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Певица Полина Гагарина успешно совмещает роль матери и карьеру на сцене. Могут ли дети певицы пойти по ее стопам, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Полина Гагарина рассказала о воспитании детей. Часто ли она ругает наследников? Как Андрей и Мия относятся к ее популярности? Смогла ли артистка наладить общение с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым? Правда, что мужчина женился? И что происходит в личной жизни самой певицы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Заканчивается, конечно, работа, репетиции достаточно поздно, но все равно солнце меня поднимает. Я бесконечно радуюсь погоде. У меня фантастический вид из дома моей мечты, к которому я не могу привыкнуть. Я каждый раз выхожу и думаю: «Господи, как красиво“», — рассказала звезда.

У Полины Гагариной двое детей: сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым и дочь Мия от фотографа Дмитрия Исхакова. Оба уже знают, что их мама — знаменитая артистка.

«Миюша, наверное, в течение этого года сделала для себя это открытие. Ей это очень нравится. И при любом удобном случае, если вдруг дети на площадке, как можно больше, естественно, она сообщает это. И потом мы уходим с площадки, потому что все дети бегут», — уточнила певица.

Звезда воспитывает наследников одна. Чтобы обеспечить им достойный уровень жизни, приходится много работать.

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«Деньги — не первоцель для меня. Это всегда очень приятный бонус, потому что так складывается по жизни. Поскольку я занимаюсь своим любимым делом и любимой профессией. Ничего другого я, собственно, не умею и делать не хочу», — заявила Гагарина.

Полина не исключает, что и дети пойдут по ее стопам. На недавнем сольном концерте вместе с певицей впервые вышла на сцену дочь Мия.

«Она чудесно танцует, попадает в ритм. Она может повторить за мной хлопки. Я ее проверяла, тестировала музыкально. В этом плане, да. Но медведь нам наступил», — призналась артистка.

Сын Андрей тоже много раз принимал участие в маминых выступлениях. И у него отлично получалось.

«Андрюше досталась вся моя музыкальность. У него абсолютный слух», — похвасталась певица.

У мальчика сейчас переходный возраст. Но Гагарина признается: сын совсем не похож на типичного подростка. Он спокойный, рассудительный и не доставляет матери никаких проблем.

«У меня абсолютно удивительный и уникальный сын. Я таких подростков не встречала. Я таким подростком не была», — заявила Полина Гагарина.

Андрей очень любит свой младшую сестру. Заботится о ней. И уже заранее волнуется, что будет, когда девочка повзрослеет.

«Андрюша в ужасе. Он говорит: «Господи, мама, она если будет ходить на дискотеки, я же буду стоять, блюсти и смотреть». Я говорю: «Успокойся». Он говорит: «Нет, я не могу, мне уже плохо“», — сказала звезда.

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Полина рада, что смогла стать для детей подругой. Певица практически никогда не ругается. Она старается решать проблемы разговором.

«Самое строгое и обидное для моих детей, когда Андрюшу я называю Андрей. Это все. Он говорит: «Я понял, дальше не надо даже продолжать“», — объяснила исполнительница.

Но, по словам артистки, такое происходит крайне редко. Гагарина обожает своих наследников. И ради них готова на все. Даже видеться с бывшими мужьями. Недавно певица опубликовала фото с экс-возлюбленным Дмитрием Исхаковым. Они встретились на дне рождения Мии. И, судя по счастливым улыбкам, смогли, наконец, помириться.

«Мы с Димой — большие друзья. Мы родные люди. Мы очень друг друга любим, поддерживаем. А самое главное, что у нас растет самая лучшая дочь в мире. Она видит наше чудесное, теплое общение. И мне кажется, так и должно быть», — высказалась Гагарина.

Полина и Дмитрий развелись три года назад. Долгое время бывшие супруги выясняли отношения. Причиной стала опека над дочерью. Фотограф говорил, что артистка запрещает ему общаться с Мией. Гагарина утверждала обратное.

«Конечно же, они видятся практически каждый день. Я не могу отвечать за поступки других людей», — убеждена звезда.

СМИ писали, что причиной расставания стал роман артистки с Владимиром Чиняевым. Полина никак не комментировала эту информацию. Но уже после развода ее много раз видели в компании саунд-продюсера.

«Картинка: Полина Гагарина в Турции или Полина Гагарина на Мальдивах. Параллельно появляются такие же фотографии в соцсетях у Чиняева. Что это может быть? Просто работа? Глупости. Нет, конечно», — выразил мнение светский журналист Олег Цуриков.

Дмитрий Исхаков долгое время жаловался, что никак не может наладить личную жизнь. А недавно мужчина выложил на своей странице фото, похожее на свадебное, и сопроводил снимок интригующей подписью:

«Дмитрий Ильич сегодня женился».

Вскоре он признался, что это был всего лишь кадр из рекламной фотосессии. Но подписчики ему не верят. И считают, что Исхаков на самом деле сыграл свадьбу. Девушкой на фото оказалась актриса Софья Синицына.