«Зеленой карте» красный свет: в каких странах не действует страховка с 1 июня 2023

С 1 июня 2023 «Зеленая карта» РФ будет недействительна в недружественных странах

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Чтобы выехать на личном авто за границу, по новым правилам придется оформлять другой страховой полис.

С 1 июня 2023 для российских водителей изменится порядок въезда на территорию ряда иностранных государств. Он касается использования международной автостраховки «Зеленая карта» — в некоторых странах с указанной даты документ будет недействителен.

Что такое «Зеленая карта»

«Зеленая карта» — это международная страховка, которая действует на территории всех стран-участниц специального соглашения с одноименным названием.

Документ необходим для поездок на автомобилях или мотоциклах за рубеж. Принцип действия полиса такой же, как и у ОСАГО: в случае ДТП пострадавшей стороне выплачивается ущерб. К примеру, если виновник аварии — иностранный водитель, то потерпевший автомобилист получит выплату в рамках международной страховки.

Данная система страхования автогражданской ответственности действует в мире еще с 1951 года, сегодня в ней участвуют 48 государств.

На международном уровне проект курирует коллегиальный орган — Совет страховых бюро со штаб-квартирой в Брюсселе, имеющий представительства в каждой из стран-участниц. В РФ таковым является Российский союз автостраховщиков (РСА), авторизованный в системе «Зеленая карта» с 2009 года.

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Как изменится порядок использования «Зеленых карт» с 1 июня 2023

В связи с политическими событиями в мире с 1 июня изменится порядок использования российских «Зеленых карт» в ряде иностранных государств.

С этой даты прекратится действие двусторонних соглашений, заключенных между Российским союзом автостраховщиков и всем 27 странами ЕС (Австрия, Болгария, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония), а также Швейцарией и Великобританией. А значит, страховые сертификаты утратят юридическую силу: российский документ будет недействителен в перечисленных государствах, как и иностранный — в РФ. Срок действия страховки при этом никакой роли не играет.

В свою очередь все претензии потерпевших в ДТП, случившиеся до 1 июня 2023 года, будут урегулированы в стандартном порядке.

Чем заменить российскую «Зеленую карту» за границей

При поездках за рубеж российским водителям придется приобрести полис пограничного страхования соответствующей страны. Такой документ продается на пунктах пропуска в иностранное государство. Иностранным же автомобилистам для поездок по РФ понадобится полис ОСАГО.

В каких странах продолжит действовать российская «Зеленая карта»

Международная страховка останется действительной для поездок в страны, которые не разорвали соглашение с РСА. К таким относятся Азербайджан, Белоруссия, Турция, Иран, Израиль, Тунис, Марокко, а также ряд стран бывшей Югославии — Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия.