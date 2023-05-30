Накопительный или проточный: какой бойлер лучше подойдет для дачи

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Благодаря бойлеру человеку не страшны бытовые трудности даже на даче. Но как правильно выбрать прибор для загородной жизни, чтобы он прослужил дольше и вписался даже в маленькие габариты помещения?

Бойлер — незаменимый помощник, если нет горячей воды. С ним на такие случаи можно забыть про все бытовые неудобства: не нужно доставать кипятильники, огромные кастрюли или нещадно эксплуатировать чайник. Работает водонагреватель — значит, в кране почти всегда есть горячая вода.

Особенно ценно устройство на даче — центральных коммуникаций там нет, а уборку, стирку, мытье посуды никто не отменял. Однако техника технике рознь, и при покупке водонагревателя в загородный дом нужно учитывать ряд нюансов.

Какие бывают бойлеры

На рынке сегодня представлены два вида водонагревателей — накопительные и проточные.

Первые представляют специальную емкость, оснащенную ТЭНом и электронными системами управления. Устройство отчасти работает по законам физики: в верхней части резервуара копится горячая вода, которую снизу к водоразборной точке выталкивает холодная. Слои не смешиваются из-за разной плотности — у холодной воды она больше. И так по кругу: как только бак частично опустошается, прибор автоматически восполняет пробел.

Доступный комфорт: какой водонагреватель выручит при отключении воды

Проточные бойлеры устроены по-другому. Внутри устройства специальная колба небольшого объема, оснащенная, ТЭНом. Вода, попадая в резервуар, моментально нагревается до нужной температуры и выходит на точке водоразбора.

В чем плюсы и минусы газового и электрического бойлеров

Производители предлагают как газовые, так и электрические бойлеры — оба варианта экономичны и эффективны. Но минус первых — в габаритах. Если помещение маленькое, возможно, водонагреватель не поместится. Лучше заранее сделать замеры и остановиться на оптимальном решении.

При выборе электрических изделий нужно учитывать состояние проводки. При старом кабеле мощность не должна превышать двух киловатт.

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Какой водонагреватель лучше — напольный или подвесной

Это еще одна дилемма для покупателя. Самый широкий ассортимент в магазинах именно подвесных бойлеров. Они же и самые востребованные, так как занимают меньше места.

Напольные этим достоинством похвастаться не могут, зато если устройство накопительного типа, можно найти изделие, рассчитанное на очень большой объем воды.

Пластик или металл — из какого материала бойлер надежней

Корпус бойлера может быть изготовлен из металла или пластика. И если вопрос стоит о покупке устройства накопительного типа, то однозначно лучше сделать выбор в пользу первого варианта. Самый идеальный — из меди.

А вот для водонагревателей проточного типа материал корпуса значения не имеет.

Большой или маленький: какой по объему водонагреватель лучше выбрать

Семья до трех человек вполне может обойтись баком емкостью в 30 литров. А вот на большие нужды этого не хватит — резервуар на 50 и более литров — самое правильное решение.

При покупке проточных водонагревателей важно ориентироваться на производительность прибора. Электрический, способный нагреть три литра в минуту, рассчитан на маленькую семью. Если в ней больше четырех членов, со своей задачей справится вариант на четыре литра.

А вот возможности газового прибора более впечатляющие: много ли, мало ли человек проживают под одной крышей — оптимальное решение — прибор производительностью 13 литров в минуту. Меньше просто не бывает.