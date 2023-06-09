Народные средства или автохимия: как выбрать хороший полироль для салона машины

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Petra Wallner; 5-tv.ru

Автомагазины предлагают множество вариантов полиролей для автомобиля с разным составом и ценой. При этом далеко не каждая автохимия способна вернуть хороший внешний вид салону.

Автомобиль подвергается активному воздействию окружающей среды. Ультрафиолет, механические повреждения, дорожная пыль портят внешний вид внутренних деталей машины. Это заставляет водителей задуматься над способами их эффективной защиты.

Как замаскировать царапины и потертости на приборной панели? Что быстрее вернет пластику первоначальный вид, профессиональная автохимия или народные средства? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Можно ли отполировать пластик в салоне авто с помощью вазелина

В интернете можно найти множество советов по уходу за пластиковым покрытием внутри автомобиля. Например, блогер из Индии навел порядок в салоне машины при помощи поролоновой губки и баночки вазелина. Обработанные поверхности действительно заблестели. Однако так ли все просто?

Владелец студии по уходу за автомобилями Дмитрий Манков предупредил: липкий вазелин притягивает грязь, поэтому очень скоро салон покроется слоем пыли. Если нет желания тратить впустую время и нервы, надо выбрать другие средства, например, специальный полироль для пластика.

«Для чего вообще нужны полироли для пластика? Первое — это придание глубины цвета и блеска детали. Второе — это маскировка каких-то дефектов. Третье — это придание антистатического эффекта, чтобы на деталь меньше садилась пыль», — рассказал эксперт.

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Средств для полировки пластика на рынке много. Чтобы в них не запутаться, специалист посоветовал обращать внимание на состав. Он не рекомендует использовать средства, в которых содержится силикон для внутреннего пластика. Когда человек прикасается к детали, обработанной таким продуктом, остается некий осадок на пальцах, что не совсем приятно.

Однако отличаются полироли не только по составу, но и по цене. Исследователи решили протестировать сразу пять образцов. Три из них купили в обычном автомагазине. Сто миллилитров бюджетного состава обошлись в 140 рублей. За такой же объем второго экземпляра отдали уже 200, а за так называемый премиальный полироль — почти 400 рублей. Четвертое средство досталось испытателям бесплатно. Это профессиональный состав, который используют в детейлинг-центрах.

«Обработка салона, полностью всех пластмассовых деталей, и также мы им обрабатываем резиновые детали, то есть уплотнители дверей. В среднем выходит порядка двух тысяч рублей», — уточнил Манков.

Какой полироль лучше убирает дефекты с пластиковых покрытий

Но бывалые автолюбители советуют вообще не тратить деньги на покупные полироли, а воспользоваться народным средством — обычным кондиционером для белья.

Специально для эксперимента испытатели купили на авторазборе приборную панель от легковушки и разделили ее на пять равных участков, по одному для каждого образца.

«На нашей детали мы можем видеть характерные царапины и затертости. И мы можем видеть, что она у нас приобрела серый цвет. Это происходит из-за того, что на пластик светит солнце, воздействует ультрафиолет. И она выгорает», — объяснил эксперт.

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Рабочую поверхность обезжирили и приступили к испытаниям. Начали с народного средства. Перед тем, как его нанести на пластик, кондиционер смешали с водой в пропорции один к одному. По словам специалиста, важно использовать дистиллированную воду, чтобы не осталось известкового налета на детали.

Средство добавили на салфетку из микрофибры и хорошенько втерли в приборную панель. Наносить же полироль на саму деталь — не выгодно, очень большой расход. Далее микрофибру перевернули и отполировали рабочую поверхность сухой стороной тряпки.

«Делаем мы это без нажима, чтобы создать матовый эффект, не стирая само средство с нашей детали», — сказал мастер.

Точно таким же способом обработали приборную панель и другими составами. После этого с нее сняли разделительный скотч. Так разница между обработанными участками стала заметнее. Худший результат, по мнению эксперта, у средства средней ценовой категории (200 рублей за 100 миллилитров). Участок, который им обработали, самый бледный, а царапины и потертости все так же видны. Кроме того, в данной зоне остались белесости, то есть полностью с эффектом от выгорания пластика полироль не справился.

У бюджетного образца и народного средства получился примерно одинаковый результат. Цвет панели стал более насыщенным, да и потертости уже не так заметны. Дорогой полироль премиум класса показал себя неоднозначно. Потертости он замаскировал, но очень плохо справился с выгоранием материала.

Лучше всех, по мнению эксперта, задачу выполнило профессиональное средство. Это единственный состав, которому удалось не только вернуть первоначальный вид пластику, но и замаскировать достаточно серьезные царапины.

Как долго сохраняется эффект от полироли для автомобиля

Важно, чтобы полученный от полироли эффект сохранялся как можно дольше. В последнем испытании проверили, останутся ли составы на пластике после влажной уборки.

«Обильно смачиваем. Теперь протираем. То есть сейчас мы имитируем банальную протирку детали, как вы можете это протирать: влажными салфетками либо также влажной тряпкой», — сказал эксперт.

Удивительно, но все три средства из автомагазина этот эксперимент полностью провалили. От них не осталось и следа. По-настоящему стойкими оказались всего два состава: народное и профессиональное средства.

Выходит, тратить деньги на модную автохимию попросту нет смысла. Даже самые дорогие полироли не возвращают пластику былой вид. И уж тем более не маскируют дефекты. И при этом стираются очень быстро. Заметный эффект можно получить после профессиональной обработки в детейлинг-центре. А если хотите сэкономить, освежить салон автомобиля поможет обычный кондиционер для белья. Он вернет пластику насыщенный цвет. И платить отдельно не придется, ведь такая бутылочка и так есть у каждого в ванной.