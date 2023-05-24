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Киссинджера прозвали «гроссмейстером дипломатии», «всемирным консультантом» и «внешнеполитическим гуру».

Авторитетный американский политик, нобелевский лауреат и интеллектуал Генри Киссинджер 27 мая 2023 года празднует 100-летний юбилей. За свою политическую карьеру он занимал разные должности от 56-го госсекретаря США до советника президентов Ричарда Никсона, а затем Джеральда Форда. Несмотря на то что официально политик ушел из власти в начале 1980-х, к его мнению и прогнозам продолжают прислушиваться до сих пор.

Репутация Киссинджера весьма противоречива. Одни считают его миротворцем, положившим конец ядерной гонке вооружений и войне во Вьетнаме, а другие — хитроумным кукловодом, виновным в государственных переворотах ряда стран и работающим на мировое правительство.

Чем прославился Генри Киссинджер и почему его имя окутано теориями заговора — в материале Пятого канала.

Бежал от Холокоста

Советник США по национальной безопасности Генри А. Киссинджер в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 20 февраля 1969 года. www.globallookpress.com / Benjamin E. «Gene» Forte — CNP

Генри Альфред Киссинджер (имя при рождении — Хайнц) появился на свет 27 мая 1923 года в городе Фюрте, Веймарской республике (Германия). Он получил воспитание в религиозной еврейской семье. Отец будущего политика работал школьным учителем, а мать занималась хозяйством и воспитанием детей. У Генри был младший брат Вальтер.

Когда к власти в стране пришел Гитлер, семья с 15-летним Генри, опасаясь преследований нацистов, эмигрирует в США. Как выяснится позднее, переезд спас им жизнь — родственники Киссинджеров, оставшиеся в Германии, стали жертвами Холокоста.

В Штатах семейство обосновалось на Манхэттене. Там Генри учился в местной школе, а спустя год перевелся на вечернее отделение, чтобы совмещать учебу с работой на фабрике по производству бритвенных помазков.

Был разведчиком во время Второй мировой войны

Государственный секретарь США Генри А. Киссинджер проводит пресс-конференцию в Государственном департаменте в Вашингтоне, округ Колумбия, 12 октября 1973 года. надеялись, что соревнование вооружений не превратится в войну на истощение с участием сверхдержав. www.globallookpress.com / Bernard Schopper — CNP

Получив аттестат, Киссинджер поступил в Нью-Йоркский Сити-колледж, где изучал бухгалтерский учет. Однако доучиться ему не удалось: в 1943-м США вступили во Вторую мировую войну, и Генри Киссинджера призвали в армию. Одновременно с призывом ему вручили американское гражданство.

На службе юноша познакомился с иммигрантом из Германии Фрицем Кремером, который обратил внимание на ум Киссинджера и свободное владение немецким языком. Благодаря его хлопотам, курсанта из пехоты перевели в военную разведку дивизии. Киссинджеру удалось зарекомендовать себя во время Арденнской операции. После этого его удостоили звания сержанта и перевели в корпус контрразведки, где ему приходилось отслеживать бывших служащих гестапо и диверсантов в Ганновере. За успехи на службе Генри Киссинджера наградили Бронзовой звездой ВС США.

Работал в ЦРУ

Советник по национальной безопасности США д-р Генри А. Киссинджер, кандидат президента США Ричарда М. Никсона на пост государственного секретаря США, заменивший Уильяма П. Роджерса, дает показания в Комитете Сената США по международным отношениям во время слушаний по его утверждению в Вашингтоне. , округ Колумбия, 7 сентября 1973 года. Во время допроса Киссинджера спросили о заказанном Белым домом прослушивании телефонных разговоров представителей прессы и правительственных чиновников в период с 1969 по 1971 год. www.globallookpress.com / Benjamin E. «Gene» Forte — CNP

После войны Генри Киссинджер вернулся к отложенным книжкам и тетрадкам. Он поступил в Гарвардский Колледж на факультет искусств, который закончил в 1950-м со степенью бакалавра. На защите диссертации ему также удалось отличиться: дипломная работа Киссинджера называлась «Значение истории» (The Meaning of History) и занимала 388 страниц, что на тот момент сделало ее рекордсменом по объему.

Амбициозный Киссинджер на этом не остановился и продолжил обучение в Гарварде под покровительством профессора Уильяма Эллиота — историка, советника Рузвельта и других президентов США. При его поддержке он организовал семинар, на котором открыто призвал студентов присоединиться к борьбе против коммунизма и защите традиционных ценностей США. Заявления молодого человека привлекли внимание ЦРУ. Так началась еще одна страница в жизни Генри Киссинджера — служба в разведке.

Получив степень магистра искусств и доктора философии, Генри Киссинджер продолжил преподавать в Гарварде и одновременно проводить мероприятия, на которых консультировал высших военных лиц и политиков.

В 1955-м 32-летний Киссинджер стал директором по исследования в области ядерного оружия и внешней политики в Совете по международным отношениям. Результатом его работы стала книга «Ядерное оружие и внешняя политика», которая принесла ему популярность за пределами академического круга. Тогда же состоялось его судьбоносное знакомство с семьей Рокфеллеров.

Президент Владимир Путин и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (слева) во время встречи в Кремле 29 июня 2017 года. www.globallookpress.com / Kremlin Pool

С тех пор Генри Киссинджер оказался надолго втянут в мир большой политики. Правда, его роль зачастую оставалась закулисной. Он был советником губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера, в том числе на президентских выборах в 1960-м, 1964-м и 1968-м годах. После инаугурации новоизбранного президента Ричарда Никсона он впервые занял две должности — советника по национальной безопасности и госсекретаря США. После Уотергейтского скандала и отставки Никсона лидером страны стал Джеральд Форд, который пожелал сохранить за Киссинджером пост госсекретаря.

Подобно серому кардиналу, Киссинджеру удавалось играть решающую роль в политике Белого дома, формально оставаясь за фигурами лидеров.

«Все приличные люди начинали в разведке», — позднее признался Киссинджер в начале 1990-х в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Способствовал эмиграции советских евреев в Израиль

Еврей по национальности, Генри Киссинджер принимал большое участие в судьбе своего народа. Так, генсек США хлопотал по поводу эмиграции советских евреев в Израиль. Усилиями политика около 100 тысяч советских граждан смогли поселиться на Земле Обетованной. Ему удалось оказать давление на президента Ричарда Никсона, чтобы заставить подписать его документы о благополучной отправке евреев из Советского Союза. Сам лидер страны вспоминал, что ему не нравилась эта идея лишь по той причине, что на тот момент она не была в приоритете внешней политики США.

Добился ядерного паритета между США и СССР

Австрия, Вена, 16.06.1979 Номер публикации: 01-25-15 SAL-II-Abkommen Фото: Президент США Джимми Картер и Леонид Брешнев, Staatschef der UdSSR, vor der US-Botschaft SAL-II-Abkommen *** Oesterreich Wien 16 06 1979 Image Nr 01 25 15 Соглашение SAL II Photo Президент США Джимми Картер и Леонид Брежнев Глава государства СССР перед посольством США Соглашение SAL II. www.globallookpress.com / Sepp Spiegl

Пожалуй, главной заслугой Генри Киссинджера были его усилия по снижению напряженности между США и СССР в годы холодной войны. Так, политик через советского посла Анатолия Добрынина начал продвигать идею «разрядки». Итогом двусторонних переговоров между Вашингтоном и Москвой стал первый Договор об ограничении стратегических вооружений, подписанный в 1972-м лидерами двух сверхдержав Леонидом Брежневым и Джимми Картером и затем с дополнениями повторно заверенный в 1979-м. Так был решен главный вопрос безопасности в мире.

«Ни одно государство мира не может действовать мудро во всех уголках земного шара одновременно», — говорил Киссинджер.

Будет гораздо опаснее: Киссинджер объявил о разжигании новой холодной войны

Остановил войну во Вьетнаме и получил Нобелевскую премию мира

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступает на Республиканском национальном съезде 1980 года на арене Джо Луиса в Детройте, штат Мичиган, в среду, 16 июля 1980 года. В своем выступлении Киссинджер призвал к отставке президента США Джимми Картера. www.globallookpress.com / Arnie Sachs — CNP

В 1973-м политик удостоился Нобелевской премии мира. Престижную награду комитет вручил Генри Киссинджеру и члену политбюро Ле Дык Тхо с формулировкой «В знак признания заслуг в связи с перемирием во Вьетнаме». Тогда было подписано долгожданное Парижское соглашение. Правда, северовьетнамский дипломат благоразумно отказался от премии, аргументировав тем, что война в тропических лесах продолжается и закончилась только де-юре.

В действительности же отказ Ле Дык Тхо был связан с действиями американцев. Авиация США в ходе «мирной» операции «Меню» под предлогом борьбы с армией Северного Вьетнама устроила ковровые бомбардировки нейтральной Камбоджи, уничтожив сотни тысяч камбоджийцев и оставив без крова более 2 миллионов человек.

Получил славу плейбоя

Была ли на самом деле личная жизнь Генри Киссинджера такой насыщенной, как писали в прессе, неизвестно. Политику приписывали романы с «девушкой Джеймса Бонда» Джилл Сент-Джон, «хичкоковской» актрисой Ширли Маклейн, звездой «Коллекционера» Самантой Эггар, актрисой и фоторепортером Кэндис Берген, телеведущей «Доброе утро, Америка» Дайан Сойер и «бергмановской» актрисой Лив Ульман. Последняя, к слову, назвала ловеласа «самым умным человеком на свете».

«Я гуляю с актрисами, потому что вряд ли женюсь на одной из них», — во всеуслышание заявлял политик.

В 1972 году журнал Playboy назвал советника президента США по нацбезопасности Генри Киссинджера «самым желанным мужчиной года», подчеркивая его успехи в политике и у женщин. Сам он не раз говорил, что «лучший афродизиак — это власть», а «умеренность — добродетель тех, у кого есть альтернатива».

Возможно, Киссинджер действительно пользовался служебным положением и заслужил репутацию «блудливого свингера», однако нельзя исключать, что такой медийный образ политик поддерживал намеренно.

Так, председатель КНР Мао Цзэдун, узнав об амурных приключениях генсека, предложил в знак дружбы между странами заманчивый подарок ради привлечения инвестиций: «У нашей державы не так много богатств. Чего у нас много, так это женщин. И если хотите, мы можем подарить вам тысяч десять». «Это новое предложение мы всесторонне изучим», — иронично пообещал генсек США. Этот забавный эпизод вошел в историю.

Бывший госсекретарь США Генри А. Киссинджер и его жена Нэнси прибывают в Белый дом на официальный ужин в честь премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в Вашингтоне, округ Колумбия, 16 ноября 1988 года. www.globallookpress.com / Ron Sachs

Тем не менее двум женщинам все-таки удалось «окольцевать» Генри Киссинджера. В первый раз его женой стала Энн Флешер, с которой он после 15 лет брака развелся в 1964-м. У пары родилось двое детей: сын Дэвид и дочь Элизабет. Затем почти 10 лет политик находился «в свободном плавании», не связывая себя серьезными отношениями.

Изменить его мнение смогла Нэнси Маджиннес, дочь известного юриста. Девушка в буквальном смысле оказалась на голову выше Киссинджера, однако это не помешало вспыхнувшей между ними страсти. Их нестандартный союз крепок до сих пор, хотя общих детей у них нет.

В настоящий момент 100-летний отец поддерживает отношения с детьми и внуками. Его дочь Элизабет так и не вышла замуж, а сын Дэвид воспитывает двоих детей Софи и Сэма.

Изобрел «челночную дипломатию»

С именем Генри Киссинджера связано понятие «челночная дипломатия». Этот термин подразумевает политическое посредничество, при котором конфликт между странами решается на условиях третьей страны. Однажды свою стратегию политик объяснил в форме анекдота.

Он рассказал, как посредством челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого лесоруба из русской деревни.

Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня и задаю ему вопрос:

— Хочешь жениться на американской еврейке?

Он говорит:

— Зачем?! У нас и своих девчонок полно.

Я отвечаю:

— Да. Но она дочка миллиардера!

Он говорит:

— О! Это меняет дело…

Дальше я еду в Швейцарию на заседание правления банка и задаю вопрос:

— Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?

— Фу, — скажут мне в банке.

— А если он при этом будет зятем Рокфеллера?

— О, это меняет дело!

Потом я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:

— Хочешь иметь зятем русского мужика?

Он, конечно же, скажет:

— Что вы такое говорите, у нас в семье все финансисты!

А я ему:

— А он как раз президент правления Швейцарского банка!

Рокфеллер обрадуется:

— О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!

На что Сюзи резонно заметит:

— Фу… Все эти финансисты — дохляки или мужеложцы!

Но у меня есть контраргумент:

— Да! Но этот — здоровенный сибирский мужик!

Она:

— О! Это меняет дело!

Так, на практике кредо Генри Киссинджера выражалось в отношениях США с СССР и КНР. Политик не преминул воспользоваться разногласиями между соседями. В итоге ему удалось перетянуть на свою сторону Китай, что выражалось в показательной дружбе Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном. Любопытно, что в какой-то момент каждая из сторон играла роль противовеса. Например, Китай периодически снижал напряженность между СССР и США.

Сегодня психологи бы назвали эту такую модель отношений треугольником Карпмана, в котором три участника играют роли агрессора, жертвы и спасителя. В зависимости от обстоятельств эти амплуа могут меняться.

Что происходило бы сейчас на Украине и с Зеленским, если бы в США правил Киссинджер?

Выступил миротворцем в конфликте между Израилем и Палестиной

На этой фотографии, опубликованной Белым домом, доктора Генри А. Киссинджера, помощника президента (Никсона) по вопросам национальной безопасности (слева), встречает премьер-министр Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лай в правительственном гостевом доме в Пекин, Китай, 9 июля 1971 года. Встреча, которая проходила тайно, проложит путь президенту США Ричарду Никсону для личной встречи с китайским лидером. Фото: Белый дом через CNP | использование во всем мире. www.globallookpress.com / White House

Еще одним примером челночной дипломатии Киссинджера стало урегулирование конфликта между «вечными противниками» Палестиной и Израилем в 1968-м и затем в 1973-м. США выступили союзниками Израиля, когда против страны объединились такие мусульманские страны как Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир. В результате Шестидневной войны победу одержал Иерусалим. Затем конфликт между коалицией арабских государств и Израилем разгорелся вновь. Тогда Генри Киссинджер прибыл с визитом в Москву, чтобы выработать проект резолюции Совета Безопасности ООН, получивший номер 338. Так закончилась Война Судного дня.

Способствовал укреплению диктатур в Аргентине и Чили

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступает на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». © РИА Новости / Валерий Мельников

Противостояние двух сверхдержав США и СССР шло и в Латинской Америке. Генри Киссинджер не стеснялся вмешиваться во внутренние дела других стран, устраивая кровавые государственные перевороты ради установления более лояльной к американцам власти. Его усилиями главой государства в Чили стал диктатор Аугусто Пиночет в 1973-м, а в Аргентине — лидер военной хунты Хорхе Видела в 1976-м. В результате операции «Кондор» спецслужбы США также установили диктатуру в Уругвае, Парагвае, Бразилии и Боливии. Именно поэтому Киссинджера впоследствии обвиняли в преступлениях против человечества.

Так или иначе, даже когда политик в 1980-е годы объявил о завершении карьеры, он продолжал консультировать первых лиц государства. Например, он давал советы 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему и вице-президенту Дику Чейни относительно к ситуации в Ираке.

Генри Киссинджер считал себя сторонником так называемой реальной политики — курса государства, при котором лицо действует из соображений практической выгоды, а не идеологических и иных моральных установок. По этой причине многие эксперты называют Киссинджера макиавеллистом — человеком, для которого цель важнее средств. Именно такой тип правителя итальянский философ Никколо Макиавелли описал в своем трактате «Государь».

Именно так Генри Киссинджер вел себя во внешней политике. Например, когда в 1971-м Индия выступала за независимость Бангладеша, США из экономических выгод встали на сторону Пакистана. Причем политик не жалел оскорбительных слов в сторону премьер-министра Индии Индиры Ганди, называя ее «ведьмой», а самих индусов — «ублюдками».

Является членом Бильдербергского клуба

Дипломат и политик Генри Киссинджер, вне сомнения, влиятельная фигура своего времени, однако многие эксперты полагают, что действия бывшего генсека США носили куда более масштабный характер. Так, известно, что Киссинджер является постоянным членом загадочного и влиятельного Бильдербергского клуба. По конспирологической теории, закрытое сообщество вершит судьбы мира.

Так, например, многие сторонники этой версии уверены, что Генри Киссинджер спровоцировал арабо-израильскую войну Судного дня, вызвав нефтяной кризис. После отказа Сирии и Египта экспортировать нефть цена за один баррель взлетела в три раза. Однако мировой кризис оказался на руку клану Рокфеллеров, вложившихся в нефтяной проект в Северном море в 1960-е годы. Если бы не кризис, их месторождения не успели бы принести доход и в конечном счете закрылись.

Так ли это на самом деле — неизвестно. Так или иначе имя Генри Киссинджера, живущего уже столетие, продолжает будоражить умы миллионов людей по всему миру.