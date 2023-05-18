Не взрывается и не бьется: как выбрать надежную канистру для бензина

Автоэксперт Виноградов: канистра для бензина должна быть сделана из стойкого полимера во избежание взрыва

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Необдуманная покупка бензотары из пластика может дорого обойтись. Есть много важных нюансов, на которые нужно обращать внимание, отправляясь в магазин.

Канистра для бензина — совсем не пустяк. Емкость с топливом может взорваться в любой момент, если тара сделана из некачественного пластика. О том, почему это происходит, по каким параметрам нужно выбирать изделие и является ли высокая цена на него гарантией качества? Ответы на эти и другие вопросы узнала «Самая полезная программа».

Стоит ли хранить пластиковую канистру с бензином в машине

Запас бензина — дело хорошее, но не безопасное. Однако есть обстоятельства, при которых без дополнительного топлива никак. Многие перестраховываются, отправляясь в дальний путь — поблизости элементарно может не оказаться заправки, и лишние 10-20 литров помогут продержаться еще несколько десятков километров.

В таком случае стоит правильно подойти к выбору канистры для топлива. Первый попавшийся вариант — совсем не выход. Особенно, если речь идет об изделии из пластика.

Бензотара из этого материала уступает металлической по многим параметрам — сроку годности, пожароопасности, хрупкости и экологичности. Превосходство разве что в весе и цене. И если уж остановились на варианте из пластика, то нужно знать, с чем имеешь дело.

«Бензин, как и любой нефтепродукт, это, по сути, растворитель. И если рано или поздно залить в пластиковую канистру бензин, он ее может просто растворить», — предупреждает автожурналист Александр Виноградов.

А еще обычный пластик может накапливать статическое электричество. Одна искра, — и машина взлетит на воздух. Поэтому перевозить бензин можно только в канистре, сделанной из специального стойкого полимера.

Какая маркировка должна быть на пластиковой канистре для топлива

При выборе тары в первую очередь нужно ориентироваться на специальные обозначения. Есть маркировка HDPE — значит, оно самое.

«Это пластик, который выдерживает воздействие нефтепродуктов. Если такая маркировка есть, бензин можно в канистру наливать и она не взорвется», — уверяет эксперт.

Еще одна важная надпись — UN. Она говорит о том, что тара соответствует международным стандартам и прошла ряд испытаний на прочность.

Если же изделие отечественного производства, стоит обратить внимание на наличие знака ГОСТа.

«Когда с канистрой что-то не так, можно хотя бы предъявить претензию производителям и магазину. В чем дело, почему», — добавляет автожурналист.

Зачем нужен дополнительный объем в канистре для бензина

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Но и маркировки не всегда гарантируют качество. Стоит ли им доверять при покупке бензотары? Лучший ответ дает только опыт, на него и решились эксперты. Для исследования взяли три образца — за 300, 550 и 1050 рублей.

Несмотря на цену, на всех изделиях есть перечисленные обозначения. Вместимость тоже у всех одинаковая — десять литров. Плюс, по правилам ГОСТА, у тары должен быть предусмотрен дополнительный объем — в 20%. Дело в том, что бензин имеет свойство расширяться, и лишняя вместимость как раз на этот случай. Но учли ли это производители канистр, участвующих в эксперименте?

Для этого в каждую емкость залили по десять литров подкрашенной воды, а потом добавили жидкость из мерной колбы. В самую дешевую канистру в итоге вместилось чуть больше 12 литров. Но есть нюанс — сам пластик, из которого сделана тара, едва ли не как стекло.

«Солнечный свет очень плохо влияет на бензин. Происходит и окисление, и разрушение присадок. Поэтому для длительного хранения канистра из такого пластика не походит», — резюмирует собеседник.

Второй образец проверку тоже прошел на вместимость, а вот самая дорогая канистра тест провалила: производителем предусмотрено только 10% дополнительного объема, а должно быть в два раза больше. Такая тара тоже непригодна для использования, но изделию дали шанс попробовать свои силы в следующем испытании — на устойчивость.

Почему канистра из пластика должна быть устойчивой

Для эксперимента выделили специальную площадку и оснастили ее угломером — устройство поможет определить градус падения. В итоге дешевая канистра сошла с дистанции при наклоне в 17 градусов. Это значит, что даже при скорости 40 километров емкость опрокинется.

У второго образца результат лучше, но далеко не идеальный — 25,8 градусов.

«Возможно, в основании канистры использовано большее количество пластика, и вес распределяется по-другому. Но если машина на небольшой скорости зайдет в поворот, емкость тоже окажется на боку», — полагает автожурналист.

А вот дорогая канистра оказалась самой устойчивой. Изделие упало на отметке в 36 градусов — высокая скорость, скорее всего, ей не страшна.

«Однако, если везете канистру в багажнике, нужно ее как-то закреплять, какой бы устойчивой она ни была», — предупреждает Виноградов.

Может ли пластиковая канистра для топлива выдержать сильный удар

Прочность материала канистры — еще один показатель надежности. Часто емкость с бензином хранят в гараже или подсобном помещении — не факт, что на них не упадет какая-то тяжесть в виде ящика с инструментами или огромных шин с литыми дисками. Хрупкое изделие точно не выдержит удара. Есть ли такое среди представленных образцов — тоже проверили. Для этого взяли блины от штанги по пять, десять и 15 килограммов.

Бить решили по самому больному — боковым стенкам. И на этот раз первым принимает удар самая дешевая канистра. Удивительно, но все обошлось без последствий, емкость как новая.

Второй образец сдался на третьем этапе: после падения 15-килограммового диска на нем образовался сильный залом.

«Если на эту канистру уронить что-то более тяжелое, в этом месте она может уже не выдержать. В отличие от предыдущей канистры у нее, возможно, хуже эластичность. Мы видим, что деформация очень близка к разрыву», — комментирует эксперт.

С такой же нагрузкой не справилась и следующая канистра, за тысячу рублей. На ней образовалась вмятина, но это, в отличие от предыдущего случая, поправимо. А значит, изделием можно пользоваться и дальше.

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Как проверить канистру для бензина на взрывоопасность

На этом испытания не закончены. Напоследок канистры решили протестировать и на взрывоопасность. Так можно окончательно убедиться в надежности товара.

Все три образца отправили в испытательный центр, где их накачали воздухом. По ГОСТу такая тара должна выдерживать давление не менее одного бара. На деле эти ожидания оправдались — все три конкурсанта справились с заданием на отлично.

«Все предоставленные образцы испытания выдержали, все показали один и тот же результат — семь бар. Самая дорогая канистра разорвалась по шву. Две остальные — в районе отливок», — комментирует ведущий инженер испытательного центра Александр Смольников.

Вывод по итогам всех экспериментов напрашивается следующий: цена — не показатель качества изделия. Выбирать его нужно по характеристикам — это плотные, не пропускающие свет стенки, устойчивое дно и дополнительный объем.

И не стоит игнорировать маркировки. Необходимые отметки на месте — значит, в канистру можно заливать топливо.