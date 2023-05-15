До самой смерти: почему Валентин Юдашкин не общался с родней по отцовской линии

Валентин Юдашкин до самой смерти не общался с родней по линии отца из-за давнего преступления

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Валентин Юдашкин оставил после себя огромное культурное наследие. Кто может продолжить дело всей жизни модельера, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Страна простилась с легендой мировой моды Валентином Юдашкиным. С каким заболеванием кутюрье боролся последние семь лет? Кто теперь возглавит его фэшн-империю? Почему дизайнер принципиально не общался с родственниками по отцовской линии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Он для нас не ушел. Он для нас всегда будет жить в наших шоу, в наших костюмах, которые создавал», — пообещал певец Николай Басков.

Модельер с мировым именем, с непревзойденным чувством стиля. Валентин Юдашкин создавал не просто наряды, а настоящие произведения искусства. Он одевал известных людей и звезд шоу-бизнеса. Проводить кутюрье в последний путь пришли: Николай Басков, Леонид Якубович, Владимир Машков, Владимир Винокур, Александр Розенбаум. Они несли ему цветы и с теплом вспоминали маэстро.

«Я просто с ним дружил по-человечески. Это очень светлый человек был», — заявил певец Олег Газманов.

«Он меня одевал на первые концерты. Говорил: «Санек, нужно публику шокировать сначала, а потом будешь носить смокинги“», — рассказал музыкант Александр Буйнов.

Юдашкина не стало 2 мая 2023. Дизайнер сгорел от онкологии, с которой боролся последние семь лет. В 2016-м врачи впервые обнаружили у него опухоль в правой почке, затем в пищеводе и легком. Модельер перенес несколько операций, неоднократно делал химиотерапию, но в итоге метастазы достигли головного мозга.

«Несмотря на ту боль, которую терпел в соответствии с этой болезнью, он выглядел очень мужественно», — убежден Олег Газманов.

«Эти метастазы были облучены, частично удалены. Увы, пробовали разные варианты лечения, и, по сути, ни одно не помогло в необходимой мере», — уточнил врач-онколог Денис Романов.

Юдашкин сильно похудел, носил парик. Но, несмотря на недуг, он работал над созданием новых коллекций и посещал мероприятия.

«Ему было тяжело долго находиться, но он всегда приходил в гости к людям, несмотря на свое такое состояние непростое. Ему всегда хотелось со всеми быть рядом», — вспоминает Николай Басков.

Читайте также Настоящий Юдашкин: близкие рассказали о жизни великого модельера

Все эти годы рядом с ним была жена Марина. Она следила, чтобы дизайнер соблюдал диету и вовремя принимал лекарства. Старалась быть сильной и вдохновляла супруга на борьбу с онкологией.

«Ты думаешь, как помочь человеку, с которым живешь, которого любишь, ради которого ты, может быть, что-то в жизни оставил и стал заниматься вместе с ним. Надо просто любить», — сказала жена модельера Марина Юдашкина.

Последний раз супруги появились вместе 31 марта 2023-го на юбилее Владимира Винокура. 59-летний модельер прекрасно выглядел и был в хорошем настроении. Казалось, болезнь отступила.

«Видите, как идем? Так и поздравляли», — заявил Юдашкин.

Но 30 апреля его состояние внезапно ухудшилось. Модельер попал в реанимацию. Новость о его уходе стала шоком для друзей.

«Понятно, что болезнь была очень тяжелая. Но, как мы знаем, многие борются и побеждают. И дай бог живут многие годы. К сожалению, Валентину это не удалось», — высказался Николай Басков.

В Россию приехала и мать модельера Раиса Петровна. Женщина эмигрировала в Израиль много лет назад после громкой семейной трагедии. Ее супруг Абрам Юдашкин в молодости убил родного брата, но так и не раскаялся в содеянном. После этого семьи перестали общаться.

«Приключилась беда с его дядей. Абрам всячески свою вину отрицал, но милиции удалось доказать его причастность. Удар был нанесен ножом. Для него эта тема всегда была больной, потому что для него это было черным пятном на его карьере», — объяснила светский журналист Александра Кошкина.

Модельер не любил говорить о родственниках со стороны отца. Зато с охотой рассказывал о дочери Галине и внуках. Близкие покойного мэтра уверены: именно она должна возглавить Дом моды Юдашкина.

«Я занималась фотографией долгое время, потом занималась кастингами, подбором моделей на показы. Теперь у нас уже детская линия одежды, и я занимаюсь только ей», — уточнила дочь модельера.

«Я думаю, что Галя в память об отце создаст действительно продолжение, которым будет также в будущем восхищаться весь мир», — считает Николай Басков.

Помимо нескольких брендов одежды, модельер был владельцем элитного имущества. Это пентхаус в Нью-Йорке, дом в Подмосковье с ценной антикварной мебелью, квартира в Брюсовом переулке в столице, а также коммерческая недвижимость: бутик и Дом моды. Общая сумма наследства оценивается в десятки миллионов рублей.