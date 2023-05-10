Мим, актер и учитель: чем запомнился Анатолий Елизаров

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Заслуженного артиста России, известного по роли в фильме «Экипаж», нашли мертвым в его квартире.

Ушел из жизни артист Анатолий Елизаров. Предварительной причиной смерти 80-летнего артиста медики назвали сердечно-сосудистую недостаточность. Елизаров не выходил на связь несколько дней, и тогда обеспокоенные родственники забили тревогу.

Он посвятил свою жизнь пантомиме. Больше всего Елизаров запомнился зрителям по фильму «Экипаж» 1979 года.

Детство и юность Елизарова

Анатолий Елизаров родился в блокадном Ленинграде 16 февраля 1943 года в семье военных.

С детства он увлекался гимнастикой и фехтованием. Молодой человек решил посвятить себя искусству пантомимы, но для высшего образования выбрал факультет режиссеров эстрады ГИТИС (РАТИ).

В 17 лет у Елизарова состоялся первый творческий дебют: на сцене Зеленого Театра в московском Парке культуры имени Горького он выступил в программе студии «Мим». Его номера «Художник», «Горный цветок», «Укротитель удава» заслужили высокие оценки критиков, и вскоре Елизаров стал признанным лидером искусства пантомимы в Советском Союзе.

Творческий путь Елизарова

С 1963 года по середину 2000-х артист активно гастролировал как по родной стране, так и за рубежом. Его талант отмечали такие мастера пантомимы как Жан-Луи Барро, Марсель Марсо, Ладислав Фиалка. Высокие награды не заставили себя ждать: лауреат I Всесоюзного конкурса режиссеров эстрады (1991), золотая медаль и специальный приз XX Международного фестиваля монодрамы и пантомимы «ЗЕМУН-92» в Белграде.

В 1985-м Елизаров возглавил театральную студию «Зеркало» (позднее — Театр-студия пантомимы и мимодрамы Елизарова Анатолия Т. Е. А. «МИМ d’ART»). В 1995-м ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Помимо пантомимических миниатюр, репертуар Елизарова включал 5 моноспектаклей и 10 серьезных режиссерских работ. Он также пробовал себя в качестве автора и художника. так, в 1986-м Елизаров поставил комедию дель’арте американского драма¬турга Д. Рейгана «Любовь на винограднике», в 1996-м — детский спектакль «Пиноккио или Жизнеописание полена» в столице, Швеции, в 1998-м— спектакль «Исповедь или десять новелл одной жизни» в Москве, в 1999-м — мимодраму «Играем Пушкина» к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина — «Играем Пушкина» в Москве.

В 2000 году Елизаров с размахом провел серию юбилейных вечеров в Москве и Санкт-Петербурге, посвященных 40-летию творческой деятельности.

Артист с самого начала карьеры также вел активную педагогическую деятельность, преподавая ГУЭЦИ имени М. Н. Румянцева, ГИТИС (где был с 1990 года доцентом кафедры эстрадного искусства), Центре оперного пения Галины Вишневской, ВТУ имени М. С. Щепкина, ВГИК имени С. А. Герасимова и проводя мастер-классы за рубежом.

Фильмография Елизарова насчитывает около двух десятков ролей в таких фильмах как «Айболит-66» (1966), «Совсем пропащий» (1973), «Ансамбль неудачников» (1976), «Экипаж» (1979), «Берег» (1984), «Мнимый больной» (1980) «Давайте без фокусов» (1992).

Информации о личной жизни заслуженного артиста России нет в открытом доступе.