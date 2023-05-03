Герои в каждой семье: как найти данные о подвигах родственников-участников ВОВ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Найти информацию о предках-участников Великой Отечественной войны можно на специальных электронных ресурсах.

Увлечение генеалогией (наукой о родственных связях) в последнее время набирает в России все большую популярность. Особую роль в раскрытии патриотических чувств и обращении к семейным ценностям сыграли проекты, приуроченные почтить память тех, кто, проявляя мужество, защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.

К таким программам относятся электронный банк документов «Память народа» и движение «Бессмертный полк». Заинтересовавшись жизнью участников тех героических событий, россияне решили углубиться в историю своих семей. Процесс этот непростой и требует больших затрат.

К поиску предков каждый подходит по-своему. Одни предпочитают самостоятельно разбираться в семейных историях, другие обращаются за услугами профессионалов. Способ не так уже важен. Главное — восстановить память о тех, кого уже нет на земле. Порой информация о родственниках заставляет пересмотреть собственные взгляды и ценности. Иногда любители генеалогии выясняют удивительные истории о героизме своих родственников в годы Великой Отечественной войны, о которых их предки никогда никому не рассказывали, так как не хотели бередить в памяти события тех лет.

Что можно сделать самостоятельно в поисках информации о предках и как проводят исследования в специализированных агентствах, эксклюзивно ко Дню Победы Пятому каналу рассказал генеалог, историк, президент генеалогической компании «Археограф» Андрей Стась.

С чего начать поиск информации об участниках Великой Отечественной войны

Начать исследовать родословную можно без особой подготовки. В первую очередь эксперты советуют расспросить близких о том, что они знают об истории семьи, в том числе, об участниках Великой Отечественной войны. Лучше разговаривать о генеалогических вопросах не просто за чашкой чая, а достать альбом с фотографиями и записать семейные истории на диктофон. Видя мам, пап, бабушек и дедушек на картинках, собеседник невольно предастся воспоминаниям и сможет поделиться интересными подробностями из жизни.

Информацию о предках (имя, год и место рождения, образование и браки) стоит отмечать на отдельных листочках. Эта информация потребуется для того, чтобы определить в какой архив и с каким запросом нужно обратиться.

В процессе исследования родословной следует обработать документы и вещи, оставшиеся от предков, обращая внимания на детали: надписи, пометки на полях и на обратных сторонах фото и другие.

Только после изучения семейных реликвий стоит обратиться в государственные архивы. На этапе обращения в эти организации у многих генеалогов-любителей возникают трудности из-за нехватки подготовки и знаний. Но разобраться в этом вопросе по силам каждому.

Как происходит сбор информации о родственниках в архивах

Информацию, полученную в процессе бесед с родственниками и анализа семейных ценностей, нужно тщательно обработать. Самое главное — определить, в каких регионах проживали те или иные предки. Это поможет определить, в какие местные государственные архивы лучше обратиться.

По словам генеалога Стася, многим процесс поиска информации о предках вначале кажется увлекательным занятием.

«Когда ты сам исследуешь свою родословную — это особый опыт классных, возбуждающих маленьких открытий, при котором ты двигаешься от одного поколения к другому, открываешь какие-то даты, интересные факты. И никакое коммерческое исследование, выполненное на заказ, наверное, те эмоции <…>, не заменит», — отметил специалист.

Для того чтобы составить самостоятельно родословную, нужно выполнить несколько условий.

Иметь достаточно времени на поиски. На составление генеалогического древа зачастую требуются годы. Стоит запастись терпением и усидчивостью.

«Это трудоемкий и долгий процесс. На него уходят годы, и его на самом деле нельзя закончить так же, как и ремонт, можно только остановить», — предупредил эксперт.

Читать специализированную литературу. Надо обладать определенными навыками исторического исследования.

«Особенно это важно, когда человек сталкивается со сложными родословными, (в которых приходится работать — Прим. ред.) с бесфамильными крестьянами, с переездами из одной деревни или одного города в другие», — поделился опытом специалист.

Быть готовым к путешествиям. Иметь возможность ездить в архивы, находящиеся в разных городах.

«На сегодняшний день в большинстве случаев получение доступа к информации требует личного присутствия в архиве, то есть приходится ездить по городам и весям, лично просматривать те или иные документы», — пояснил специалист.

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Однако сейчас существует инициатива, согласно которой планируют сделать этот процесс более доступным. Например, создать онлайн-доступ к архивной информации для генеалогов-любителей с оцифрованными документами. В первую очередь сейчас этому процессу подвергают документы, связанные с историей Великой Отечественной войны. Такой подход облегчает поиски информации. Но получить доступ к подобным бумагам бывает не так просто.

«Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Для того чтобы эта инициатива из слов и красивых заявлений превратилась в реальное дело, <…> нужно преодолеть несколько достаточно серьезных барьеров», — отметил историк.

Какие электронные ресурсы помогут найти информацию о предках

Есть уже первые шаги в этом направлении существуют специальные порталы. Особенно много сайтов, где можно найти информацию о предках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Помощниками в поиске могут оказаться следующие ресурсы:

Также установить даты рождения предков можно через органы ЗАГС, подав заявку через «Госуслуги». Подобным образом можно установить информацию о рождении родственников и их браках.

Почему не все документы можно найти в электронном виде

Существует несколько барьеров, осложняющих процесс составления родословных:

Слабое техническое оснащение архивов.

«На сегодняшний день в лучшем случае процентов 20 архивов обладают аппаратными средствами, серверами, каналами доступа в интернет, способными удовлетворить спрос и массовое обращение исследователей», — обрисовал ситуацию эксперт.

Платные услуги — один из главных источников дохода для большинства архивов. К этому пункту относятся выполнение генеалогических запросов, копирование документов, нужных для составления родословной, и так далее. Поэтому, чтобы получить сканы с оригиналов, требуются определенные финансовые затраты.

«Они не могут просто так от этого отказаться, и нужно еще придумать, чем компенсировать эти доходы, если они выпадут из их деятельности», — пояснил историк.

Количество фондов огромно, поэтому оцифровать все документы нереально.

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«Это не только основная триада источников генеалога: метрические книги, исповедные ведомости (пофамильный список прихожан определенной церкви, который составлялся в России в XVIII–XIX веках. — Прим. ред.), ревизские сказки, а еще множество вторичных документов, без которых решить как раз самые сложные случаи, <…> что составляют, наверное, 70% всех родословных российских семей, невозможно», — прокомментировал специалист.

Поэтому пока самым доступным способом получения информации остаются личные поездки по архивам. Если семья в нескольких поколениях жила на территории двух-трех соседних областей, искателю повезло. А вот если установлены случаи переезда на большое расстояние, тогда поиск значительно усложняется.

Плюсы и минусы исследования родословной через специальные агентства

Если у желающего узнать историю семьи нет возможности заниматься поиском самому, то существуют специализированные генеалогические агентства, способные взять долгий и тяжелый процесс составления родословных на себя. Однако обойдется такая услуга недешево. Диапазон цен разнится от ста тысяч до нескольких миллионов рублей. Такой разброс связан со следующими факторами:

позиционирование агентства;

география поиска;

сложность исследования;

«упаковка» результатов анализа родословной (некоторые агентства по просьбе клиента выпускают родословные книги, составляют фамильные гербы и даже готовы написать роман на основе семейной истории клиента).

В среднем, стоимость составления генеалогического древа в специализированном агентстве варьируется от 250 до 500 тысяч рублей. При самостоятельном исследовании цена вопроса ниже, но при этом затянется время поиска, так как у желающего узнать родословную не всегда существует возможность, как у профессионала, проводить достаточно времени в архивах.

«Если в агентстве (этот срок составляет — Прим. ред.) от полугода до года, максимум — до полутора лет, если, допустим, проект очень сложный и разносторонний, то сам человек может десятилетие потратить на достижение такого же результата», — поделился опытом генеалог.

Какие разочарования могут преследовать генеалогов-любителей

Самым главным разочарованием для многих составителей семейного древа становится несоответствие результата ожиданиям.

«Условно: человек ждал, что у него родословная будет по насыщенности, как у Бурбонов или Романовых, а на выходе получаются обычные крестьяне, которые сидели 350 лет в одной деревне, ничего не делали, и, кроме перечисления имен, там никакой истории и нет», — пояснил специалист.

Но исследователю генеалогии нужно принять любой исход поиска и не злиться на судьбу, потому что именно благодаря простым крестьянам или рабочим он появился на свет и стал таким, какой он есть.