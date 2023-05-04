Главный помощник на даче: какой шланг выбрать для полива растений на участке

Строитель Жолобов: шланги из силикона и армированного ПВХ больше подходят для полива огорода на даче

Фото, видео: Jens Büttner / ТАСС; 5-tv.ru

К выбору правильного поливочного рукава на дачу нужно подойти со всей ответственностью, ведь стоит он немалых денег и пользоваться им придется долго.

Поливочный шланг — незаменимая вещь на даче. В последнее время цены на садовый инвентарь заметно подросли. Единственный вариант сэкономить — купить качественную вещь, которая прослужит долго.

С помощью какого шланга быстрее и удобнее поливать огород на даче? Какой материал лучше переносит жару и механические повреждения? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

По каким параметрам нужно выбирать шланг для дачи

Дачный блогер, строитель Алексей Жолобов объяснил, что у каждого шланга свой срок службы, гарантированный производителем. Все зависит от материала, из которого он сделан, а их бывает много.

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Для того чтобы выяснить, какой поливочный рукав дольше прослужит на даче, купили пять образцов одинакового диаметра: армированный из ПВХ за 1200 рублей, растяжной (его делают из латекса и обтягивают текстилем) — 1600 рублей, резиновый — 2200 рублей, силиконовый — 3800 рублей, изделие из термоэластопласта — 4300 рублей.

При покупке также нужно обращать внимание на длину шлангов. У выбранных образцов этот параметр разный. Если пересчитать стоимость за метр, получается, что самый дорогой — армированный из ПВХ (175 рублей), а самый дешевый — растяжной (73 рубля).

Сначала шланги испытали на производительность, то есть проверили, сколько воды они могут за одну минуту подать при одинаковом давлении. Первым проверку прошел рукав из ПВХ. Его подключили к системе водоснабжения и наполнили по всей длине водой. После этого опустили в бак и просмотрели, какой объем удастся заполнить в течение определенного времени. Такой же эксперимент прошли и остальные шланги.

Хуже всех с задачей справился растяжной. С его помощью удалось набрать в бочку в два с половиной раза меньше жидкости. Остальные образцы показали себя примерно одинаково. Правда, не всеми ими пользоваться было удобно. Шланги из резины и термоэластопласта то и дело перекручивались и гнулись.

«Если перегнется где-то, придется ходить, поправлять, потому что будет перегиб. Вода не идет из-за загибов, а сам он не расправляется», — отметил эксперт.

Мало того, образцы из резины, ПВХ и термоэластопласта показались блогеру Жолобову слишком жесткими. Это может травмировать растения на даче.

Какое давление выдерживают шланги на разной основе

На втором этапе испытаний проверили соответствие максимально возможного давления в рукаве заявленному производителем.

«Сейчас подадим сжатый воздух при помощи компрессора в шланг. Будем его закачивать постепенно. Для этого мы один край зажмем в нескольких местах, сделаем залом и обмотаем хорошенько его скотчем. Сейчас прям при помощи струбцины подзажмем», — рассказал специалист.

С другой стороны шланга блогер установил автомобильный ниппель для бескамерных покрышек и зафиксировал его дополнительно проволокой. Первым он заполил воздухом образец из ПВХ. Чтобы шланг не прорвался, докачал вручную с помощью обычного насоса.

В ходе данной проверки выяснилось, что образцы из резины и термоэластопласта немного не дотягивают до заявленного изготовителем давления.

Какие шланги лучше выдерживают высокую температуру

Качественный шланг для дачи должен выдерживать высокую температуру, ведь летом инвентарь сутками лежит в огороде под прямыми лучами солнца.

«Мы обрезали по кусочку каждого из шлангов. Возьмем строительный фен. Будем нагревать каждый из шлангов и смотреть, при какой температуре он начинает плавиться. Поможет нам еще в этом пирометр», — уточнил эксперт.

Четыре образца из пяти не только с легкостью преодолели отметку в 60 градусов, обещанную производителями, но и превысили ее в два-три раза. А вот резиновый шланг оказался не самым термоустойчивым. Он начал плавиться именно на указанной отметке.

Какие шланги прослужат дольше всего

Наконец, образцы испытали на износостойкость. Для начала проверили, как они переживут случайный удар лопатой. Ведь такое легко может случиться на даче, если шланг затеряется в траве.

Результаты эксперимента не порадовали. Резиновый был разрезан всего за один удар. Подобная ситуация произошла и с «коллегой» из термоэластопласта. Лопата повредила не только внешнюю поверхность поливного рукава, но и внутренний слой силиконового шланга. С виду ничего страшного, но эксперт уверен: со временем в этом месте рукав даст течь. Модель из ПВХ от удара сильно погнулась. Это легко исправить. Главное, что сам шланг уцелел. Без повреждений остался и растяжной шланг. Оплетка очень хорошо защищает от внешних повреждений, которые могут произойти с поливочным рукавом на даче.

Чтобы выяснить, какой шланг можно дольше перемещать на даче с места на место без ущерба для него, выбранные образцы прикрепили к автомобилю и протащили по каменистой дороге три километра.

Растяжной испытание не прошел, так как текстильный слой порвался. Пользоваться таким рукавом уже нельзя.

«Надо с ним участке быть предельно аккуратным. Если где-то зацепился за какой-нибудь камешек, может порваться, и дальнейшая эксплуатация будет также невозможна», — подчеркнул эксперт.

А вот у остальных появились только мелкие царапины. Получается, шланги из резины и термоэластопласта брать не стоит. Они тяжелые, все время заламываются и их легко повредить. У растяжного рукава очень низкая производительность, да и текстильный слой быстро может выйти из строя. Самыми прочными оказались шланги из силикона и армированного ПВХ.