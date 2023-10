Утрата года: кто из зарубежных звезд покинул мир в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Photoshot Mandoga Media

В 2023 году мир навсегда лишился Тото Кутуньо, Тины Тернер, Майкла Гэмбона и Пако Рабана.

Пока одни звезды загораются, другие неизбежно гаснут и становятся лишь частью большой истории. В 2023 году пришлось попрощаться с немалым количеством зарубежных знаменитостей.

Мир покинули актеры, режиссеры, политики и другие выдающиеся личности. Пятый Канал собрал наиболее полный список иностранных звезд, ушедших из жизни в 2023 году.

Тина Тернер

www.globallookpress.com / BRIGANI-ART/HEINRICH

Знаменитая американская певица, песенный автор и обладательница восьми премий «Грэмми». Тину Тернер называли «королевой рок-н-ролла». В ее творческой биографии, помимо значимых наград, множество песен, ставших настоящими хитами. The Best, Let’s Stay Together и многие другие композиции знакомы всему миру.

Однако личная жизнь Тины Тернер была намного сложнее сценической. Исполнительница пережила инсульт, почечную недостаточность и смерть двух своих сыновей. Череда тяжелых событий обрушилась на нее в последние десять лет жизни.

Тина Тернер умерла в 83 года. Смерть из-за опухоли в кишечнике настигла певицу в ее доме в Швейцарии.

Пако Рабан

www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

Французский модельер, основавший основатель собственный дом высокой моды Paco Rabanne. Он революционер в мире моды 1960-х годов.

Рабан первым начал использовать музыку на показах, выпустил на подиум темнокожих моделей, вывел на рынок духи унисекс. А одежду создавал не из ткани, а из металла и пластика.

Умер в возрасте 88 лет.

Тото Кутуньо

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Итальянский певец. Прославился на весь мир, исполнив авторскую песню L’italiano, которую ранее планировал отдать Челентано. Однако тот отказался.

Итальянский музыкант впоследствии артист сотрудничал с такими исполнителями как Адриано Челентано, Джо Дассен и Далида. Для них и многих других он сочинял песни, ныне известные на весь мир. Также Кутуньо стал победителем «Евровидения» в 1990 году.

В 80 лет артист скончался из-за раковой опухоли, которую ему диагностировали в возрасте 64 лет.

Бо Голдман

Youtube / Writers Guild Foundation

Американский сценарист, писатель и бродвейский драматург. Считается одним из величайших сценаристов Голливуда. Всемирную славу Голдману принесла работа над фильм «Пролетая над гнездом кукушки». За эту кинокартину ему вручили первый «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Помимо этого, писатель еще раз стал лауреатом этой премии за сценарий «Мелвина и Говарда».

В его фильмографии насчитывается более 15 творческих работ, среди которых «Запах женщины» и «Знакомьтесь, Джо Блэк».

Голдман умер в возрасте 90 лет.

Сильвио Берлускони

www.globallookpress.com / k55

Итальянский политик, государственный деятель и бизнесмен. Сильвио Берлускони четыре раза избирался председателем Совета министров Италии (в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах). Также он создал новое политическое движение Forza Italia («Вперед, Италия!»), которое позже было преобразовано в партию.

Политик являлся мультимиллиардером, собственником банков и средств массовой информации, страховым магнатом, а также ему принадлежала первая крупная сеть коммерческого ТВ в Европе.

Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. Ранее политик был госпитализирован из-за воспаления легких. В больнице ему диагностировали хронический миеломоноцитарный лейкоз. Когда Берлускони прошел курс химиотерапии, его выписали. Однако вне стен медицинского учреждения он пробыл недолго. Через три недели его снова госпитализировали в миланскую больницу, где он и скончался.

Майкл Гэмбон

www.globallookpress.com / David Wimsett

Ирландский и британский актер кино, телевидения и театра, известный и любимый многими по роли волшебника Дамблдор из экранизации «Гарри Поттера». Роль в поттериане принесла Майклу Гэмбону всемирную славу. Его начали узнавать даже в эпизодических ролях. В фильмографии актера множество известных фильмов: «Король говорит», «Сонная лощина», «Kingsman: Золотое кольцо», а также еще более 180 проектов.

Майкл Гэмбон скончался в возрасте 82 лет от пневмонии.

Лиза Мари Пресли

www.globallookpress.com / Lisa O'Connor

Американская певица, единственная дочь Элвиса Пресли, а также бывшая жена Майкла Джексона и Николаса Кейджа. Несмотря на мировую известность отца, смогла добиться успеха в музыкальной карьере лишь в 2003 году, в возрасте 35 лет. Первый альбом — To Whom It May Concern — занял пятое место в чарте Billboard 200 и летом того же года стал «золотым» на американском рынке.

Семейная жизнь у наследницы короля рок-н-ролла была непростой. Пресли четыре раза выходила замуж. Ударом для Лизы Пресли стало самоубийство сына — Бенджамин покончил жизнь самоубийством. Ее госпитализировали после остановки сердца.

Пресли умерла в возрасте 54 лет.

Рюити Сакамото

www.globallookpress.com / Clemens Niehaus

Японский композитор, создатель музыки к голливудским фильмам. За свою продолжительную карьеру Сакамото увлекался множеством музыкальных направлений: джаз, неоклассический жанр, поп и авангард.

Также он писал музыку для кинофильмов. В 1983 году он написал саундтрек для фильма Нагиса Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», в котором также исполнил одну из главных ролей с Дэвидом Боуи, Томом Конте и Такэси Китано. В 1984 году музыка к фильму была удостоена премии BAFTA. Песня Forbidden Colours, которую написал Рюити Сакамато, стала хитом во многих странах мира.

Умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком.

Майкл Паркинсон

www.globallookpress.com / UPPA

«Великий британский ведущий-ток шоу» — так Майкла Паркинсона назвало издание The Guardian. Журналист, родившийся в семье шахтеров, не только вел собственное телевизионное шоу, но еще был писателем и работал на радио. Помимо этого Паркинсон — настоящий рыцарь, в которые его посвятила сама королева Елизавета II.

За всю свою жизнь ведущий на своем шоу Parkinson провел более двух тысяч интервью. Среди гостей были Элтон Джон, Дженнифер Лопес, Мадонна и многие другие.

Умер в возрасте 88 лет после непродолжительной болезни.

Ракель Уэлч

www.globallookpress.com / ARMANDO ARORIZO

Американская актриса и модель. Уэлч стала известна публике после фильмов «Фантастическое путешествие» и «Миллион лет до нашей эры». Всего актриса снялась более чем в 70 фильмах и неоднократно принимала участие в съемках телешоу.

Секс-символ 1970-х скончалась в возрасте 82 лет после непродолжительной болезни.

Джина Лоллобриджида

www.globallookpress.com / Stefano Spaziani

Итальянская актриса и главный европейский секс-символ в период послевоенного кинематографа. Джина снималась как в Европе, так и в Голливуде. Стала известна миру по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956).

В 2022-м актриса перенесла операцию из-за перелома бедра. Тогда же Джина приняла решение баллотироваться в парламент Италии. Но исполнить планы не получилось — Джина ушла из жизни в возрасте 95 лет.

Уэйн Шортер

www.globallookpress.com / Takehiko Tokiwa

Американский джазовый саксофонист и композитор. 12-кратный обладатель премии «Грэмми».

Начал музыкальную карьеру в 1950-х годах в составе известной джазовой группы Art Blakey's Jazz Messengers. Позже он присоединился к «Второму великому квинтету» Майлза Дэвиса в 1960-х годах, а в следующем десятилетии стал соучредителем джаз-фьюжн-группы Weather Report.

За всю жизнь выпустил более 20 альбомов и часто сотрудничал с множеством артистов, включая Джони Митчелл, Карлоса Сантану и Стили Дэна.

Умер в возрасте 89 лет.

Шинейд О’Коннор

www.globallookpress.com / Kika Press

Ирландская певица, композитор, актриса и мемуаристка. Она стала известна благодаря песне Mandinka из дебютного альбома The Lion and the Cobra.

Славу на весь мир О’Коннор приобрела с выходом новой аранжировки композиции Nothing Compares 2 U, за которую ее впоследствии номинировали на премию «Грэмми». Однако само событие певица бойкотировала из-за личного отношения к подобным мероприятиям. Также исполнительнице присудили две награды Billboard Music Awards, MTV Video Music Award за лучшее видео года и множество других премий.

В 2017-м исполнительница призналась, что страдает биполярным расстройством. Она предполагала, что данной проблеме поспособствовали детские травмы из-за жестокого обращения матери. А в 2022 году сын О’Коннор покончил с собой. С тех пор жизнь исполнительницы, как она сама говорила, окончательно потеряла смысл.

Певица умерла в возрасте 56 лет. Ее тело нашли в собственной квартире.

Мэри Куант

www.globallookpress.com / Geoff Pugh

Британский дизайнер и модельер, оказавший мощное влияние на развитие минимализма в моде. В 1955 совместно с мужем и другом открыла бутик под названием Bazaar, специализировавшийся на молодежной уличной моде 60-х.

Популяризировала мини-юбку, образы «Лолита» и «Школьница». Также британскому дизайнеру приписывают участие в работе над ярким, хулиганским образом The Rolling Stones.

Скончалась на 94 году жизни.

Лиза Лоринг

www.globallookpress.com / IMAGO/Nicole Kubelka

Американская актриса, наиболее запомнившаяся широкой публике ролью Уэнсдей Аддамс из сериала 1964 года. Лоринг начала сниматься в проекте, когда ей было всего 6 лет.

Образ юной героини в интерпретации Лизы стал культовым — милая, но мрачная девочка, любящая жуткие хобби и опасных, нестандартных питомцев (скорпионы, экзотические пауки). Актриса умерла в возрасте 64 лет после перенесенного обширного инсульта

Татьяна Патитц

www.globallookpress.com / Stoccy

Немецкая супермодель и актриса, входившая в легендарную пятерку супермоделей 1990-х годов вместе Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой и Кристи Тарлингтон.

Считалась одной из красивейших женщин планеты. Также снялась в нескольких фильмах и телесериалах. Умерла на 57-м году жизни.

Джейн Биркин

www.globallookpress.com / Jean-Claude Cohen

Всемирно известная франко-английская актриса. Джейн Биркин стала известна благодаря множеству успешных проектов, в которых снималась вместе с супругом Сержем Генсбуром.

Она приняла участие в съемках экранизаций романов Агаты Кристи — «Смерть на Ниле» и «Зло под солнцем», также снялась в культовых лентах «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет», «Дочь солдата никогда не плачет». В честь нее названа сумка модного дома Hermès — Birkin.

Ушла из жизни в возрасте 76 лет.

Алан Аркин

www.globallookpress.com / Cover Images

Известный американский актер, режиссер и сценарист. Алан Аркин не сразу решил выбрать путь кинематографа. В юности он мечтал стать музыкантом, но в 69-х годах принял судьбоносное решение и дебютировал на Бродвее. Актер получил свою первую премию на одном из первых спектаклей. Его коллекция наград началась с премии «Тони». После Аркин стал обладателем премий «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. В фильмографии Алана Аркина насчитывается более 100 фильм, среди которых «Эдвард Руки-ножницы» и «Маленькая мисс Счастье».

Артист скончался на 90 году жизни.

Марк Марголис

www.globallookpress.com / IMAGO/Henry McGee

Актер. Свою первую роль он сыграл в фильме «Открытие Мисти Бетховен». Всего в творческой биографии Марголиса более 160 ролей.

Зрителям он больше запомнился как наркобарон Гектор Саламанки в сериале «Во все тяжкие» и приквеле «Лучше звоните Солу». Актера даже номинировали за эту роль на премию «Эмми».

Марк Марголис умер на 84 году жизни после непродолжительной болезни.

Уолтер Мириш

www.globallookpress.com / IMAGO/David Edwards/MediaPunch

Американский кинопродюсер и основатель киностудии «Мириш Компани». Под руководством Уолтера компания создала 68 фильмов, в их числе «Квартира», «Вестсайдская история», «В джазе только девушки». Три картины получили главную премию «Оскар», а лента «Полуночная жара» получила пять «Оскаров».

Мириш также принимал участие в съемках культовых фильмов: «Розовая пантера» и «Великолепная семерка».

Скончался на 102 году жизни.

Почетный папа Римский Бенедикт XVI

www.globallookpress.com / imago stock& people

Стал первым за несколько веков римским папой германского происхождения. Отрекся от должности в 2013 году, став первым папой за несколько столетий, который передал титул еще при жизни. Занимал престол в период с 2005 по 2013 год.

Ушел из жизни в возрасте 95 лет.

Джон Ромита-старший

Выдающийся художник, который внес особый вклад в создание узнаваемого стиля «Marvel Comics», в частности вселенной «Невероятный человек-паук».

Позднее стал арт-директором Marvel, и эта должность позволила ему помогать в разработке последующих известных проектов, таких как Росомаха и Каратель, а также наставлять молодых художников. Его сын, Джон Ромита-младший, в настоящее время работает над комиксами вселенной «Новый Человек-паук».

Умер в 93 года.

Рэй Стивенсон

www.globallookpress.com / Tschiponnique Skupin

Ирландский актер, сыгравший воина Асгарда Вольштагга в фильмах о Торе и антигероя Фрэнка Касла в фильме «Каратель: Территория войны».

Дебютировал на большом экране в романтической драме Пола Гринграсса «Теория полета». А роль в драме HBO « Рим» познакомила его с более широкой американской аудиторией. Впоследствии он принял участие в съемках таких картин, как «Король Артур», «Убить ирландца», «Тор», «Тор: Рагнарек», «Дивергент»

Стивенсон также озвучивал Гара Саксона в фильмах «Звездные войны: Повстанцы» и «Звездные войны: Войны клонов». Среди его посмертных заслуг — сериал Disney+ «Асока».

Умер в возрасте 58 лет.

Гленда Джексон

www.globallookpress.com / Keith Mayhew

Оскароносная актриса и бывший британский политик, Сделав себе имя на британской сцене в 60-х, Джексон перешла в кино и быстро получила две премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильмах «Влюбленные женщины» и «С шиком».

В начале 90-х Джексон ушла из кино, чтобы заняться политикой. Она была избрана членом парламента в 1992 году, занимала пост министра транспорта. Затем вернулась в театр, получив премию «Тони» за роль в бродвейской постановке «Три высокие женщины» Эдварда Олби.

Умерла в 87 лет.

Майкл Лернер

www.globallookpress.com / D. Long

Американский актер, получивший наибольшую известность после съемки в культовом фильме, — «Годзилла». Позднее в его фильмографию добавились такие проекты, как «Улицы Сан-Франциско», «Почтальон всегда звонит дважды», «Белоснежка: Месть гномов» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Майкл был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Бартон Финк».

Умер в 81 год.

Сергей Гладков

Кадр из сериала "Каламбур", режиссер Юрий Стыцковский, 1996-2001г.

Украинский актер, комик и известный клоун. Славу ему принесло участие в юмористической программе «Каламбур», которая выходила на российском телевидении на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Также Гладков был участником клоун-группы «Магазин Фу». В ее составе комик стал лауреатом многочисленных фестивалей. Кроме того, телезрители знали актера по роли мужчины с длинными усами в одной из рубрик передачи "Деревня дураков".

До настоящего времени Гладков работал над многими кинопроектами.

Умер в 60 лет из-за продолжительной болезни.

Джефф Бек

www.globallookpress.com / IMAGO/Erik Kabik Photography/Med

Британский музыкант, признанный в 1990 году самым выдающимся гитаристом в мире. Оказал огромное влияние на такие стили, как блюз-рок, хард-рок, фьюжн и другие. Семикратный обладатель «Грэмми».

Бек начинал карьеру в Yardbirds — группе 60-х, которая стояла у истоков рок-музыки вместе с Rolling Stones, Who и многими другими. В Yardbirds также играли Эрик Клэптон и Джимми Пейдж (Led Zeppelin). После Джефф Бек выступал как сольный исполнитель.

Скончался в возрасте 78 лет от бактериального менингита.

Том Верлен

www.globallookpress.com / Daniel DeSlover

Вокалист и гитарист американской панк-рок группы Television. Входил в сотню величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Верлен участвовал в записи композиций Патти Смит, впоследствии прозванной «крестной мамой панк-рока». Ее альбом Horses оказал грандиозное влияние на жанр в целом.

Музыкант скончался в возрасте 73 лет после непродолжительной пневмонии.

Лассе Велландер

Youtube / Lasse Wellander

Шведский музыкант, гитарист поп-группы ABBA. Участвовал в записи всех восьми альбомов коллектива и гастролировал с ними по всему миру.

После распада группы в 1982-м Велландер продолжил карьеру и сотрудничал с другими шведскими артистами, а годом ранее выпустил сольный альбом. Его последняя композиция вышла в 2006-мод названием Simple Ticket.

Гитарист скончался в возрасте 70 лет из-за онкологии.

Ангус Клауд

www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

Актер, известный по роли наркодилера Феско в молодежном сериале «Эйфория». Это была первая и последняя значимая роль Ангуса Клауда. Его появление на экране вызвало шквал комментариев восхищенных им пользователей. Фанаты ждали появление героя во втором сезоне телесериала. Однако актер до его выхода не дожил.

Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет, чем шокировал и близких людей, и поклонников. Причиной преждевременной смерти актера называют передозировку запрещенными веществами. Несмотря на то, что были теории о том, что актер совершил самоубийство, его семья в это не верит.

За неделю до собственной смерти Ангус Клауд похоронил отца, который был для него самым близким человеком.

Кормак Маккарти

cormacmccarthy.com

Знаменитый писатель в жанрах южная готика, вестерн и постапокалиптика. За произведение «Кони, кони» Кормак получил Национальную книжную премию, а за книгу «Дорога» — Пулитцеровскую премию.

Также Кормак является автором мирового бестселлера «Старикам здесь не место», который получил оскароносную экранизацию Джоэла и Итана Коэнов. Маккарти опубликовал два своих последних романа в октябре и декабре 2022 года: «Пассажирка» и «Стелла Марис».

Умер в возрасте 89 лет.

Сеймур Стейн

gettyimages / WireImage/Vivien Killilea

Американский музыкальный менеджер, подаривший славу таким группам, как Depeche Mode, The Smiths, The Cure и The Undertones. В 2005 году Стейна включили в Зал славы рок-н-ролла за результаты плодотворной работы.

Однако наиболее прибыльным и успешным среди его открытий стала Мадонна. Стейн подписал с ней контракт в 1983 году, когда об артистке мало кто знал.

Умер в Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет, после долгой борьбы с раком.

Бобби Колдуэл

Вокалист и автор хитов «What You Won’t Do For Love» и «Open Your Eyes». Он выпустил более дюжины альбомов, охватывающих джаз, соул и R& B.

Колдуэлл также написал хиты для таких музыкантов, как Нил Даймонд, Боб Скэггс и Эми Грант. Бобби выпустил свой последний альбом Cool Uncle в сотрудничестве с Джеком Сплэшем в 2015 году.

Умер в возрасте 71 года.

Боб Баун

Канадский хоккеист, занимающий позицию защитника. В составе команды «Торонто Мэйпл Лифс» Боб Баун четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Его спортивная карьера длилась 17 лет. За это время хоккеист провел 964 матча в регулярном сезоне за клубы «Мэйпл Лифс», «Окленд Силз» и «Детройт Ред Уингз».

Боб Баун прославился на весь мир в 1964 году, когда забил шайбу в овертайме шестой игры финала Кубка Стэнли. В этой игре он участвовал с переломом лодыжки.

Умер на 87 году жизни.

Джанлука Виалли

www.globallookpress.com / Fabio Ferrari lLaPresse

Бывший нападающий сборной Италии по футболу, «Челси» и «Ювентуса», а впоследствии тренер сборной Италии. Единственный в мире, кто дошел до финала и выиграл следующие три турнира — Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков УЕФА.

После завершения карьеры продолжил в качестве тренера различных клубов, в том числе «Челси» и «Уотфорда».

Умер от рака поджелудочной железы в возрасте 58 лет.

Кен Блок

www.globallookpress.com / Hasan Bratic

Американский гонщик и шоумен, основатель компании DC Shoes, специализирующейся на производстве обуви для скейтбордистов. Занимал 17 место в рейтинге самых влиятельных людей за 2004 год.

Кен Блок погиб в возрасте 55 лет в результате аварии на снегоходе. Согласно расследованию, машина перевернулась на крутом склоне и придавила гонщика. Он скончался на месте.

Авраам Лемпель

Израильский ученый, занимавшийся разработкой компрессии данных, «отец» PDF и MP3.

Над большинством открытий Лемпель усердно трудился вместе со своим коллегой Яаковом Зивом. Созданный ими способ преобразования данных был назван в их честь методом Лемпеля-Зива. Сегодня многие технологии в устройствах памяти работают на основе этого алгоритма.

Умер за неделю до своего 87-летия.

Энни Вершинг

www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

Американская актриса, известная по ролям в сериалах «Сверхъестественное», «24 часа», «Одни из нас» и «Вне времени»

Последние годы звезда боролась с раком, скрывала болезнь и продолжала сниматься: она получила несколько видных ролей, в том числе в сериале «Звездный путь: Пикар». Актриса в прошлом также озвучивала Тесс в популярной видеоигре The Last Of Us («Одни из нас» в русскоязычной версии. — Прим. ред.), по которой был снят сериал HBO.

Скончалась в возрасте 45 лет от рака.

Дойл Брансон

www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Выдающийся игрок и мировая легенда профессионального покера. Член Зала славы покера с 1988 года, а также обладатель собственной игровой комбинации «рука Брансона». В 1978 году написал книгу «Супер Система», где раскрыл главные секреты профессиональных игроков в покер.

Не прекращал играть, даже несмотря на тяжелую борьбу с раком. Примечательно, что сын Брансона, Тодд, пошел по стопам отца и уже в 2016 также стал участником Зала славы покера.

Дойл ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Дэвид Кросби

www.globallookpress.com / Kevan Brooks/AdMedia

Американский певец и рок-музыкант, включенный в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году в составе The Byrds и в 1997 году в составе Crosby, Stills & Nash.

Ушел из жизни на 82 году после продолжительной болезни.

Пьер Лакотт

Шарифулин Валерий / ТАСС

Французский хореограф и широко известный деятель культуры. Российскому зрителю он известен по поставленному в 2000 году в Большом театре балету «Дочь фараона». Также хореограф работал в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Скончался на 92 году жизни из-за заражения крови.

Джим Браун

www.globallookpress.com / Neal Waters

Профессиональный спортсмен, актер. Джим Браун изначально выбрал спортивную карьеру. Он был профессиональным игроком в американский футбол и баскетбол, десятиборецем, а также участвовал в лакроссе. Браун выступал за команду «Кливленд Браунс» в Национальной футбольной лиге.

В 60-х, еще будучи спортсменом, он начал сниматься в кино. К удивлению многих скептиков, актерская игра футболиста оказалась хорошей. Сейчас в фильмографии экс-спортсмена множество кинокартин. Его знают по ролям в таких фильмах как «Бегущий человек»или «Марс атакует!».

Джим Браун умер в возрасте 87 лет.

Гарри Марковиц

www.globallookpress.com / Kat Woronowicz

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии и премии Джон фон Неймана. Марковиц стал создателем современной портфельной теории, которую впервые изложил в диссертации, а затем опубликовал в книге «Подбор портфеля: Эффективная диверсификация инвестиций». Это исследование называли прорывом в сфере инвестиций. Именно за эту работу экономист был удостоен Нобелевской премии.

Гарри Марковиц скончался в возрасте 95 лет. Причиной смерти стала пневмония и развившийся сепсис.

Джимми Уэлдон

Youtube / Jimmy's Lecture

Американский актер, телеведущий и чревовещатель. Знаменитый голос утенка Якки Дудл из одноименного мультфильма, также озвучивающий «Скуби-Ду», «Том и Джерри» и персонажей многих других мультфильмов, принадлежал именно ему. Артист не только работал со звуком, но и снимался в кинокартинах. Его можно видеть в фильмах «Призрачная планета», «Спецназ», «Даллас», «Облава» и «Досье детектива Рокфорда».

Джимми Уэлдон не дожил всего один год до своего столетнего юбилея, скончавшись в возрасте 99 лет.

Питер Уэрнер

Youtube / theworkingdirector

Американский кинорежиссер. Более 50 лет он посвятил своей профессии. За долгие годы работы в сфере кинематографа режиссер стал обладателем премии «Оскар» за лучший короткометражный фильм «В краю льда». Также Уэрнера номинировали на премию «Эмми». Среди обширной фильмографии режиссера числятся такие известные проекты, как «Области тьмы», «Элементарно», «Гримм» и «Говорящая с призраками».

Скончался в 76 лет из-за осложнений на сердце после перенесенного разрыва аорты.

Барретт Стронг

Yputube / yogadoors

Американский певец и автор песен. Исполнитель прославился после выхода песни Money, ставшей хитом. Трек был включен в рейтинг «500 величайших песен всех времен» по версии журнала Rolling Stone.

Певец запомнилися поклонникам по песням I Heard It Through the Grapevine, Just My Imagination и Papa Was a Rollin' Stone.

Скончался в возрасте 81 года.

Том Сайзмор

www.globallookpress.com / D. Long

Американский актер. Звезда таких культовых фильмов и сериалов, как «Твин Пикс», «Крутые парни» и «Спасти рядового Райна». В кино артист отметился многочисленными ролями. Первой его работой был фильм ужасов «Реликвия». Затем он получил роль в «Спасти рядового Райана». Позже — в фильмах «Черный ястреб», «Заноза» и «Уотергейт: Крушение Белого дома». В 2017 году он сыграл страхового агента Энтони Синклера в третьей серии сериала «Твин Пикс».

Ушел из жизни на 62 году после внезапного разрыва аневризмы.

Шричанд Хиндуджа

Reuters / Toby Melville

Миллиардер, глава богатейшей семьи Великобритании и председатель англо-индийского транснационального конгломерата Hinduja Group.

Шричанд Хиндуджа скончался на 88 году жизни. Об этом сообщили его близкие. Известно, что перед смертью он серьезно болел продолжительное время, а также страдал деменцией (приобретенным слабоумием, спровоцированным поражением головного мозга). А финансово-промышленная группа продолжает существовать, а состояние семьи Хиндуджа насчитывает более 28 миллиардов фунтов.

Жозеп Пике

Zuma / ТАСС

Экс-министр иностранных дел Испании и государственный деятель. В 1996 году он возглавил министерство промышленности и энергетики, с 2000 года занимал должность министра внешнеполитического ведомства.

С 2007 по 2023 Пике был президентом испанской авиакомпании Vueling. Через месяц после увольнения у него начались серьезные проблемы со здоровьем — произошло кровоизлияние в мозг.

Скончался в возрасте 68 лет.

Бернард Грин

Instagram* / b.g.theprinceofrap

Рэпер, более известный под псевдонимом B.G., The Prince of Rар. В 90-е годы его хиты слушали в США и европейских странах. Одной из самых популярных песен автора стала композиция This Beat Is Hot.

Музыкант умер на 58 году жизни от онкологии.

Милан Кундера

www.globallookpress.com / Pino Grossetti

Чешский писатель, эмигрировавший и проживший всю жизнь во Франции. Писал как на чешском, так и на французском языках. При жизни написал такие известные произведения, как «Невыносимая легкость бытия», «Книга смеха и забвения» и «Бессмертие».

Ушел из жизни на 95 году.

Эрл Боэн

Кадр из фильма «Терминатор 2: судный день», режиссер Джеймс Кэмерон, 1991 г.

Актер, известный по роли психиатра Питера Сильбермана в фильмах франшизы «Терминатор». Эрл Боэн также снялся в таких кинокартинах, как «Голый пистолет 33⅓: Последний выпад» и «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов».

Также он снялся в фильмах «Битва за пределами звезд», «Мозги набекрень» и других.

Скончался в 81 год.

Мун Бин

YONHAP / ТАСС

Южнокорейский певец, танцор, актер и модель. Многие его знали, как участника музыкальной группы Astro. На телевизионных экранах впервые появился еще в раннем возрасте, исполнив роль главного героя популярного сериала «Мальчики краше цветов» в детстве.

Певец умер всего в 25 лет. Мун Бина обнаружил менеджер, когда пришел к нему домой. Предварительно полиция озвучила вероятность суицида, однако позже официальной причиной смерти признали инсульт. Сейчас в память о Мун Бине есть мемориальное пространство в храме Гукчхонс.

Коко Ли

www.globallookpress.com / Cfoto

Гонконгская певица и автор песен, озвучившая Мулан в китайской версии мультфильма. Начала певческую карьеру в 1990-х годах и выпустила более 15 студийных альбомов в течение следующих 30 лет.

Вокалистка наиболее известна своими хитами Di Da Di, Before I Fall in Love и A Love Before Time, последний из которых прозвучал в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Трек был номинирован на премию «Оскар» 2001 года в категории «Лучшая оригинальная песня».

Покончила жизнь самоубийством в возрасте 48 лет.

Ллойд Мориссетт

www.globallookpress.com / Ron Sachs

Один из авторов детской образовательной передачи «Улица Сезам».

«Улица Сезам» появилась на экранах в 1969 году и стала самым известным детским образовательным шоу в мире, которое, пожалуй, хотя бы раз в жизни видел каждый человек. Мориссетт первый придумал и воплотил в жизнь идею о том, что телевидение можно использовать для обучения детей базовым знаниям, письму и простейшей арифметике.

Умер на 94 году жизни.

Джордж Робертсон

Кадр из фильма «Полицейская академия», режиссер Хью Уилсон, 1984 г.

Американский актер, звезда фильма «Полицейская академия». На ТВ Джордж проработал почти 15 лет. Роль шефа полиции строгого и справедливого Генри Херста стала для Робертсона настоящим успехом.

Также он снялся в качестве гостя в эпизоде ​​​​«Сумеречной зоны» (версия 1980-х годов) и сыграл Дика Чейни в «Пути к 11 сентября». На счету Робертсона 80 актерских работ.

Умер в возрасте 90 лет.

Джордж Тикнер

Американский рок-музыкант, получивший наибольшую известность в составе группы Journey. Тикнер основал рок-группу вместе с Нилом Шоном, Греггом Роли и Россом Вэлори в 1973 году и стал соавтором песен (в том числе Of a Lifetime и Mystery Mountain).

Покинул группу, чтобы получить докторскую степень в Стэнфордском университете. Но все время оставался в тесном контакте с членами-основателями и воссоединился с ними, когда группа Journey получила звезду на Аллее славы в Голливуде в 2005 году.

Умер в возрасте 76 лет.

Синтия Вайль

www.globallookpress.com / Sammi

Американский автор песен, известная работой в дуэте со своим мужем Барри Манном, который писал музыку к ее текстам. Обладательница двух премий «Грэмми» в номинациях «Песня года» и «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа».

Скончалась на 83 году жизни.

Роберт Блейк

www.globallookpress.com / IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch

Американский актер. Обрел славу после участия в таких кинокартинах, как «Хладнокровное убийство», «Шоссе в никуда», а также в телесериале «Баретта». Также долгое время Роберт Блейк развивал карьеру в кино для детей.

Ушел из жизни после продолжительной болезни сердца в возрасте 89 лет.

Последний король Греции Константин II

www.globallookpress.com / Panayiotis Tzamaros

Последний король Греции Константин II правил с 1964 по 1973, пока монархия не была отменена на всенародном референдуме. Тогда в 1974-м почти 70% граждан проголосовали против монархии, и король сложил с себя полномочия.

Скончался в возрасте 82 лет от инсульта.

Люсиль Рандон

Французская долгожительница, признана старейшей жительницей планеты. Родилась 11 февраля 1904 года. В молодости работала гувернанткой, позднее стала монахиней и взяла имя — сестра Андре. Ухаживала за сиротами и пожилыми людьми в больнице Виши на протяжении 28 лет. А в 1979-м перешла на службу в монастырь в Савойе. Попала в дом престарелых в возрасте 105 лет.

Не дожила всего 25 дней до своего 119-летия.

Лоуренс Труман

Один из первых продюсеров «Нового Голливуда» 1960-х и 70-х годов. За свою карьеру продюсировал такие картины, как «Большая белая надежда», «Милый яд» и ремейк Джона Карпентера 1982 года «Нечто». Турман также был председателем продюсерской программы Питера Старка USC с 1991 года до выхода на пенсию в 2021 году.

Умер в возрасте 96 лет.

Энди Рурк

www.globallookpress.com / Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress

Главный басист британской рок-группы The Smiths. Рурк присоединился к Smiths вскоре после образования группы в 1982 году и фигурировал во всех их главных хитах, в том числе There Is a Light That Never Goes Out, This Charming Man и How Soon Is Now?

После распада группы он продолжал играть и записываться с множеством других исполнителей, включая Pretenders, Badly Drawn Boy и Ian Brown. Его товарищ по группе Smiths Моррисси назвал Энди музыкантом, который «никогда не знал своей силы».

Умер в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Елена Уэльва

www.globallookpress.com / Raul Terrel / Raul Terrel

Испанский блогер, которая стала знаменитой за счет специфики блога — она писала про борьбу с онкологией и взаимную поддержку людей со смертельными заболеваниями (примерно 850 тысяч подписчиков в TikTok). Сама Уэльва страдала от саркомы Юинга.

Умерла в 21 год от рака костей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.