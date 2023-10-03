Погасшие звезды: кто из российских знаменитостей умер в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

В 2023 году мир потерял Инну Чурикову, Валентина Юдашкина, Вахтанга Кикабидзе и Вячеслава Зайцева.

Пролетает 2023 год, унося вместе с собой знаменитые российские имена. Навсегда покинули мир настоящие виртуозы своего дела, внесшие неизмеримый вклад в множество областей. Среди них режиссеры, актеры и актрисы, модельеры, спортсмены и другие.

Пятый Канал представил наиболее полную подборку российских звезд, которые покинули мир в 2023 году.

Валентин Юдашкин

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Именитый российский художник-модельер и кутюрье. Валентин Юдашкин начал интересоваться модой еще в подростковом возрасте. Он увлекался созданием собственных эскизов, выкроек. Уже в 1991 году модельер продемонстрировал свою первую коллекцию на Парижской Неделе Haute Couture.

Своим особым видением внес особый вклад в развитие отечественной и зарубежной модной индустрии. Кутюрье скончался в 60 лет, ранее ему диагностировали рак почки, который не поддавался лечению и метастазировал в головной мозг.

Вячеслав Зайцев

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Советский и российских художник-модельер, живописец и кутюрье. Благодаря своему таланту и новаторскому идею дорос от худрука фабрики до главного модельера СССР. В 1963 году выпустил свою первую коллекцию, в ней была представлена одежда для работниц села — яркие юбки из павловских платков и расписные валенки. Уже тогда начал оформляться особый стиль Вячеслава Зайцева, который будет узнаваем во всех последующих работах. А уже в 1969 состоялся показ платьев, сшитых по эскизам модельера. Через 10 лет откроет собственный модный дом — Slava Zaitsev.

Первым среди советских модельеров получил право продемонстрировать коллекцию одежды и аксессуаров в Париже. Вячеслав Зайцев уделял особое мнение графике и живописи, также обращался к историческим мотивам при создании коллекции («1000-летие крещения Руси», «Агония перестройки», «России посвящается»). На протяжении многих лет модельер страдал болезнью Паркинсона. А из жизни он ушел в 85 лет вследствии кровоизлияния из-за язвы желудка.

Инна Чурикова

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Народная артистка СССР и лауреат Госпремии РФ. Фильмы с ее участием знакомы многим, Инна Чурикова сыграла сыграла Пашу в фильме «Начало» и Марфушу в «Морозко». Кроме того, выступала на сцене «Ленкома».

До самой смерти прожила в браке с режиссером Олегом Панфиловым, в чьих фильмах появлялась чаще всего. В копилке артистки «Тот самый Мюнгхаузен», «Валентина», «Васса», «Ширли-Мырли», «В круге первом», «Страна Оз» и другие киноленты. Инна Чурикова ушла из жизни в возрасте 79 лет.

Глеб Панфилов

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Режиссер, сценарист и народный артист РСФСР. Звездная пара Глеба Панфилова и Инны Чуриковой, скончавшейся в начале 2023 года, долгое время вместе работали в «Ленкоме». Он ставил спектакли, она выступала на сцене. Смерть супруги стала сильным ударом для режиссера.

Спустя несколько месяцев после трагедии Глеб Панфилов был госпитализирован с инсультом. Его состояние оценивалось как «тяжелое». В августе режиссер театра ушел из жизни вслед за своей женой. Ему было 89 лет.

Ирина Мирошниченко

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Советская актриса, которая внесла значимый вклад в театр и кино. Ирина Мирошниченко блистала на сцене МХАТа имени Чехова, где участвовала во многих знаменитых постановках, таких как «Три сестры» или «Последние дни». Также актрису знали благодаря ролям в кинокартинах «Вам и не снилось», «Зимняя вишня» и других.

На 82 году жизни Мирошниченко оказалась в больнице, где ей диагностировали тяжелую форму гриппа. Спустя несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ, и в один момент ее сердце остановилось. Однако врачи сотворили чудо, снова запустив его. А после второй остановки реанимировать Ирину Мирошниченко не удалось.

Вера Васильева

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народная артистка СССР, советская актриса театра и кино. Лауреат Сталинских премий I и III степени. Зритель театра знает ее благодаря ролям в спектаклях «12 стульев», «Яблоко раздора» и многих других. Также творческой биографии актрисы более 40 картин и несколько озвучек мультфильмов.

Вера Васильева умерла на 98 году жизни. За один день до своей смерти она стала самой пожилой из ныне живущих народных артистов СССР.

Вячеслав Гришечкин

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актер театра и кино, режиссер и педагог наиболее известен благодаря роли в сериале «Солдаты». Помимо участия в съемках, Вячеслав играл в театре и преподавал актерское мастерство.

На 62 году жизни он оказался в больнице с жалобами на недомогание, которые проявились из-за проблем с сердцем. Врачи перевели его в реанимацию за несколько дней до смерти, когда актеру стало совсем плохо.

Вячеслав Назарук

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Художник-постановщик, создатель кота Леопольда, Крошки Енота, а также Мамонтенка, который искал свою маму. Назарчук известен тем, что придумал образы для любимых миллионами россиян персонажей советских мультфильмов. Как художник-мультипликатор создал более 45 фильмов и персонажей. В последние годы занимался написанием картин с древнерусскими историческими сюжетами.

Мультипликатор умер на 82 году жизни.

Николай Добронравов

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Советский и российский поэт-песенник. Свою творческую жизнь Николай Добронравов разделил со своей женой, с которой они вместе написали более 400 песен. Одной из самых известных стала — «Трус не играет в хоккей».

Поэт-песенник ушел из жизни на 94 году жизни. Он начал себя хуже чувствовать после перенесенной коронавирусной инфекции, в результате чего скончался в реанимации.

Леонид Эрман

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Заслуженный деятель искусств России и бывший директор московского театра «Современник». Вся жизнь Леонида Эрмана была тесно связана с театром. Уже в 25 лет он поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ. Позднее Эрман участвовал в создании «Современника» в качестве заведующего постановочной частью, потом стал его финансовым директором.

В 1976-м перешел в Художественный театр, но уже в 1989-м вернулся в «Современник», где прослужил следующие 25 лет. С 2012 по 2018 Леонид Эрман занимал пост помощника художественного руководителя МХТ им. Чехова. Деятль искусств умер в возрасте 96 лет.

Леонид Володарский

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Переводчик, ведущий радиостанции «Говорит Москва». Леонид Володарский установил рекорд по количеству озвученных фильмов среди российских актеров дубляжа. Его голосом говорят герои более 5 тысяч фильмов. Подсчеты проводил он сам. Зрители узнают его голос из тысячи благодаря фильмам «Терминатор», «Звездные войны», «Крепкий орешек», «Крестный отец» и многим-многим другим кинокартинам. А специфическую гнусавость его голос приобрел после подростковой драки, в которой будущему актеру дубляжа сломали нос.

Также Леонид Володарский предоставил возможность российским книголюбам прочитать творчество Стивена Кинга и Джерома Селинджера.

Причиной смерти стала сердечная-недостаточность. Переводчик умер в 73 года в реанимации.

Валерий Громовиков

Кадр из сериала «Интерны», 2010–2016 г.

Один из самых востребованных эпизодических актеров в российских сериалах. Многим телезрителям он знаком по участию в таких сериалах, как «Интерны», «Не родись красивой», «Реальные пацаны», След», «Глухарь», «Счастливы вместе» и многих других рейтинговых картинах, собиравших людей по всей стране у экранов. Часто Громовикову доставались роли адвокатов и медиков. Например, многим он запомнился, как адвокат Кристины в сериале «Кухня».

В фильмографии Валерия Громовикова насчитывается более 150 проектов, а также более 20 лет работы на сцене Хабаровского тюза. Актер умер в возрасте 77 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Павел Камнев

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Российский и советский конструктор в области ракетостроения, а также научный руководитель «Алмаз-Антея». За свою успешную карьеру Павел Каменев был неофициально назван «одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса».

В числе его заслуг — создание семейства ракет большой дальности, которыми оснащены российские корабли и подводные лодки. Также Павел Камнев участвовал в разработке других ракетных комплексов и руководил процессами по созданию и улучшению десятков образцов ракетного вооружения.

Его разработки использовали для Сухопутных войск, Военно-морского Флота, Военно-воздушных сил, систем противоракетной и противовоздушной обороны и экспортных образцов вооружений. Умер на 86-м году жизни.

Игорь Ясулович

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народный артист России, актер театра, кино и дубляжа, а также кинорежиссер, сценарист и педагог. Игорь Ясулович сыграл в более 200 кинокартинах и озвучил более 100 зарубежных фильмов. Актер впечатлял зрителей своей игрой, даже исполняя второстепенные роли. Многие помнят его как собакозаводчика в «Бриллиантовой руке» или инженера в «12 стульях». Его называли «королем эпизодов».

Игорь Ясулович умер в 81 год. Причиной смерти стала злокачественная опухоль, с которой он боролся несколько лет.

Николай Досталь

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Признанный режиссер, сценарист и продюсер. В его фильмографии множество известных фильмов, среди которых «Человек с аккордеоном» и «Мелкий бес». В 1997 году Досталь был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, в 2008 году — народного артиста РФ.

Первую победу на кинофестивале «Кинотавр» ему принесла кинолента «Облако-рай», позднее Николай Досталь также одерживал победу на премиях ТЭФИ, «Золотой орел» и другие. В 2008 году получил звание народного артиста Российской Федерации.

Умер из-за тяжелой болезни в возрасте 76 лет.

Ольга Вардашева

Фото: © РИА Новости / Рыбаков

Легенда эстрады, певица и актриса. Вардашева была ведущей солисткой Ленинградского театра. За свою насыщенную жизнь советская и российская актриса была певицей «Ленконцерта», выступала в джазовом оркестре и «Мьюзик-Холле». Она осталась на пленках кинолент таких фильмов как «Сентиментальный роман», «Небесные ласточки», «Шляпа» и «Семь счастливых нот».

Актриса умерла в возрасте 76 лет.

Бэлла Куркова

Фото: © РИА Новости / Борис Бабанов

Советская и российская телевизионная журналистка, заслуженный работник культуры РСФСР. Легенда Ленинградского телевидения. Именно она создала популярную во времена перестройки программу «Пятое колесо». До 1995-го года Бэлла Алексеевна была руководителем Пятого канала.

На момент смерти Бэлле Курковой было 87 лет. Как сообщается, журналистка в последнее время тяжело болела.

Дмитрий Курилов

Фото: Вконтакте / Дмитрий Курилов

Поэт, бард, сценарист и член Союза писателей Москвы Курилов писал сценарии для таких популярных сериалов, как «Возвращение Мухтара», «Полицейский участок», «Дворик». В 2023-м планировался выход его проекта «Приставы», в котором снималась Анастасия Заворотнюк.

Съемки завершились еще в 2017 году, но премьера была перенесена по неизвестным причинам. Из последних его работ — российская адаптация датско-шведского сериала «Мост», в котором главную роль исполнил Михаил Пореченков.

Дмитрий Курилов умер в возрасте 56 лет. Его тело нашли у многоэтажного дома на севере Москвы.

Майя Менглет

Фото: © РИА Новости / Василий Малышев

Советская и российская актриса, получившая прозвище «советская Софи Лорен». Артистка снялась в таких популярных картинах, как «Дело было в Пенькове», «Исправленному верить», «Аленка», «Алло, Варшава!», «На углу, у Патриарших». В 1997 году перебралась в Австралию, где последние годы играла монреальском Русском драматическом театре имени Л. В. Варпаховского вместе с мужем (Леонид Сатановский, умер в 2015 году).

Скончалась в возрасте 87 лет. Известно, что она ушла из жизни в окружении близких людей в Мельбурне.

Вахтанг Кикабидзе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер. Стал широко известен публике после кинолент «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мимино», «ТАСС уполномочен заявить…». В кино Вахтанг Кикабидзе дебютировал в 1968 году, и уже через десять лет с успехом стал лауреатом Государственной премии СССР, а позднее получил звание народного артиста Грузинской ССР.

Взяв паузу в кинокарьере, Вахтанг Кикабидзе решил испытать силы в роли певца. Вскоре он возглавил Государственный эстрадный оркестр Грузии «Рэро» и полностью сосредоточился на музыке.

Актер умер в возрасте 84 лет из-за осложнения хронической болезни почек (примечательно, что ранее певец победил рак мозга).

Леван Пааташвили

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Советский и грузинский кинооператор, прослуживший на студии «Мосфильм» 16 лет. Снял такие известные фильмы, как «До свидания, мальчики», «Бег», «Романс о влюбленных» и «Сибириада». Был награжден лауреатом Государственной премией СССР в 1985 году после выхода фильма «Голубые горы, или Неправдоподобная история». Леван Пааташвили умел как никто другой передать на экране тревожную атмосферу 60-х.

Кинооператор умер на 97 году.

Андрей Петров

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Народный артист РФ и художественный руководитель «Кремлевского балета». Родился в семье актрисы московского театра Ольги Петровой и танцовщика Бориса Холфина. Заведовал труппой Большого театра, после перешел в руководство Кремлевского дворца съездов. Ставил такие спектакли, как «Щелкунчик», «Эсмеральда», «Фигаро», «Тысяча и одна ночь» и другие.

Смерть настигла Андрея Петрова в командировке в Йошкар-Олу. Тело артиста было найдено в отеле, ему было 77 лет.

Владимир Левашов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Заслуженный артист РФ, актер кино и дубляжа. В течение 25 лет был постоянным актером Нового драматического театра. Наиболее известен как актер озвучивания и дубляжа. Голосом Владимира Левашева звучат аудиокниги, телесериалы и мультфильмы. На его счету более 100 продублированных проектов, включая «Хоббит: Нежданное путешествие», «Твин Пикс», «Крестный отец», «Побег из Шоушенка» и другие.

Владимир Левашев скончался на 73 году жизни.

Алексей Литвин

vkontakte / bgadt

Театральный режиссер, сценарист, а также драматург, поставивший более 20 пьес. За 60 лет своей жизни он успел поставить спектакли в самых известных театрах страны, в том числе, в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, в театрах имени Станиславского, Пушкина, Театре на малой Бронной и других.

В 90-х работал актером и режиссером в израильском театре Gesher, три года преподавал в ГИТИСе, а также международном институте актерства во Франции.

Позднее два года занимал должность главного режиссера Белгородского государственного академического драмтеатра им. Щепкина. Умер после трех инсультов в возрасте 60 лет.

Владимир Овчинников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Известный звукорежиссер и продюсер. Работал в «Мосфильм» инженером и техником. Позднее познакомился с продюсером Леонидом Бурлаковым, который сильно повлиял на его дальнейшую карьеру.

В начале своего пути работал над дебютными альбомами Найка Борзова и группы «Маша и медведи», а также сотрудничал с группой «Мумий Тролль». Кроме того, он создавал музыку для групп «Любэ», «Города 312», «Арии», Пелагеи, Гарика Сукачева и многих других знаменитых исполнителей.

Звукорежиссер ушел из жизни в возрасте 60 лет после продолжительной борьбы с раком крови.

Сергей Колесников

www.globallookpress.com / Victor Dmitriev

Советский и российский актер и телеведущий. Выступал в Московском художественном театре. Также озвучивал в русском дубляже Джеймса Бонда актеров Шона Коннери и Роджера Мура. Являлся постоянный ведущим телепргораммы «Фазенда» с 2006 по 2012 год.

Скончался на 70 году жизни от инсульта.

Владимир Скулачев

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Советский и российский биохимик, академик Российской академии наук и заслуженный профессор МГУ. Основоположник современной биоэнергетики, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова.

Посвятил жизнь продвижению отечественной науки не только в России, но и за рубежом. Ученый умер в возрасте 87 лет.

Леонид Кучко

Фото: kino-teatr.ru

Российский и белорусский актер. Главной сценой для него стал Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. В него он пришел на работу в 1987 году, а ушел в 2018-м, проработав более 30 лет. Леонид Кучко также известен в качестве актера кино и телесериалов. Артист снимался в России, Белоруссии и совместных проектах стран. В его фильмографии значатся такие проекты, как: «Вызов», «Суд», «Детективное агентство», «Человек войны», «Темная ночь», «Иван да Марья» и другие.

Леонид Кучко умер на 80-м году жизни.

Алексей Слаповский

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

Драматург и сценарист. Кроме множества книг и постановок, он известен сценариями сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок» и других, а также фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Слаповский являлся членом Союза российских писателей, Союза театральных деятелей и редколлегии журнала «Волга», автором сценариев сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», фильма «Ирония судьбы. Продолжение», а также сценарием телефильмов по собственным романам «Я не я» и «Синдром Феникса».

Драматург скончался в возрасте 65 лет.

Владимир Ситников

Советский и российский писатель, журналист, редактор и драматург. Член Союза журналистов СССР и Союза писателей СССР. Владимир Ситников стал автором более 60-ти книг и обладателем множества наград, среди них медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Писатель скончался в возрасте 92 лет.

Владимир Чернавин

© РИА Новости / Владимир Первенцев

Советский военачальник, главнокомандующий военно-морским флотом Последний главнокомандующий Военно-морского флота СССР.

В 1981 году получил звание «Герой Советского Союза» за большой вклад в повышение боевой готовности сил флота и умелое руководство ими в сложных условиях Мирового океана. Являлся членом ЦК КПСС с 1986 по 1990.

Умер на 95-м году жизни. Похоронен на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества»

Юрий Королев

© РИА Новости / Владимир Вяткин

Девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике и заслуженный мастер спорта СССР.

Юрий Королев уже в 19 лет стал абсолютным чемпионом мира. Признавался лучшим на планете в отдельных видах многоборья (в кольцах и опорном прыжке). После завершения карьеры ушел в судейство международной категории, работал в Европе и на Олимпийских играх в Пекине.

Скончался в возрасте 60 лет.

Александр Пушница

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Заслуженный мастер спорта и чемпион СССР, трехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион СССР по самбо. Два раза становился обладателем Кубка мира и выигрывал чемпионат Европы два раза. Спортсмен умер на 74-м году от онкологической болезни.

Лилитта Озолиня

Кадр из сериала «Долгая дорога в дюнах», режиссер Алоиз Бренч, 1980–1981 г.

Советская актриса театра и кино, звезда киноленты «Долгая дорога в Дюнах». В СССР Лилита Озолиня считалась одной из самых красивых актрис. Участие в десятке фильмов принесло ей большую славу. После выхода «Долгой дороги в Дюнах» многие женщины нашли в Лилите своего кумира. Они хотели быть похожи на нее, даже подражали ее стилю, делая такие же прически.

Актриса умерла в 75 лет. В последние года своей жизни кумир советских женщин играла в театральных постановках.

Сергей Дрейден

www.globallookpress.com / Tatiana Braslavskaya

Советский и российский актер театра и кино. Сергей Дрейден дважды стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» (в 2000 и 2001 годах), премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана (в 2010 году), а также обладателем трех высших театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит» (в 1998, 2011 и 2012 годах).

Актер известен по многим кинокартинам, среди которых «Фонтан», «Папа» и «Блокадный дневник». Дрейден скончался в 81 год от двусторонней тромбоэмболии. Последней творческой работой с его участием должна была стать постановка «Три толстяка», запланированная на 31 мая, но выступить он не успел.

Егор Варченко

Фото: Вконтакте / cityescapeclub

Советский инженер-конструктор, один из создателей легендарной «буханки» УАЗ СГР. За разработку машин УАЗ-450 и их модификаций Варченко получил большую серебряную и малую бронзовую медали ВДНХ СССР и множество других наград.

Умер в возрасте 96 лет.

Глеб Павловский

www.globallookpress.com / Dmitriy Kopylov

Российский политолог и политтехнолог, основатель и президент «Фонда эффективной политики». По оценкам СМИ, внес значительный вклад в создание политической системы России первых десятилетий 21 века.

Глеб Павловский разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года, а также сотрудничал вплоть до 2011 года с администрацией президента. Умер в 71 год, причина смерти — тяжелая болезнь, Павловский не дожил всего неделю до дня рождения.

Эдуард Багиров

© РИА Новости / Валерий Мельников

Писатель и драматург. Наиболее известен по романам «Любовники», «Гастарбайтер» и «Идеалист». Приобрел скандальную известность в интернете за счет ярких и нередко противоречивых высказываниях в собственном блоге о российских политиках и общественных деятелях.

Скоропостижно скончался на 48-м году жизни от внутреннего кровотечения.

Валерий Разумовский

фото из открытых источников

Музыкант, композитор, музыкальный продюсер, аранжировщик и поэт, чьи песни вошли в творческую биографию Филиппа Киркорова и других российских знаменитостей. Многие телезрители знают работы Разумовского благодаря сериалам «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой». А в студии Валерия песни записывали многие отечественные звезды. В том числе, Иосиф Кобзон и Николай Басков.

Композитор скончался на 56 году жизни.

Сергей Воржев

Советский и российский художник, удостоенный звания заслуженного художника Российской Федерации, а также кавалер ордена Петра Великого I степени.

Творчеством Воржева восхищались не только в родной стране, но и заграницей. На его счету десятки краевых, всероссийских и международных выставок. А некоторые работы были частью коллекций ценителей искусства со всего мира. Художник не только занимался любимым делом, но и обучал ему не одно поколение учеников.

Сергей Воржев умер в возрасте 73 лет на Кубани. Художник часто отмечал, что не может существовать вне родного Краснодарского края и Кубани, которым была посвящена большая часть его картин. Сейчас работы Воржева хранятся в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко, Майкопского художественного музея и Министерства культуры РФ.

Алексей Шмаринов

Великжанин Виктор / ТАСС

Член президиума Российской академии художеств и народный художник России. Он являлся представителем знаменитой династии художников. Его отец, Дементий Шмаринов, создавал иллюстрации ко многим произведениям знаменитых авторов. Сам Алексей вдохновлялся Россией и ее современной жизнью, а известен был не только на Родине, но и за рубежом.

Алексей Шмаринов умер на 91 году жизни.

Михаил Хлебородов

www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

Режиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер. Был продюсером сериалов «Шпион» и «Скорая помощь». Снял несколько клипов для известной группы «Мумий Тролль». Также был режиссером фильма «Курьер из рая».

Михаил Хлебородов скончался в 56 лет после продолжительной болезни.

Вячеслав Зайцев (Волейболист)

Павленко Илья / Фотохроника ТАСС

Один из лучших связующих волейболистов, в биографии у которого трижды значится участие в финалах Олимпийских игр, две золотые медали чемпионата мира и семь побед на чемпионатах Европы. Зайцев выступал не только в составах отечественных команд, но и был частью итальянских и швейцарского клубов. Также легендарный волейболист тренировал молодежную сборную России, «Кристалл» и другие команды.

Вячеслав Зайцев скончался в 70 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, которая преследовала спортсмена последние несколько лет.

Геннадий Богачев

Фото: Белинский Юрий / ТАСС

Народный артист России, актер театра и кино Служил в Большом драматическом театре имени Товстоногова (БДТ). Известен по ролям в спектаклях «Ханума», «Ревизор», «Пиквикский клуб», «Волки и овцы», «На дне».

Также Богачев оставил значительный след в отечественном кино. Он играл в популярных проектах и сериалах, в числе которых «Отпуск в сентябре», «Агент национальной безопасности», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Мастер и Маргарита».

Умер на 79 году жизни.

Алексей Муравлев

Фото: kino-teatr.ru

Заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор. Муравлев запомнился своей музыкой для кино. Среди картин: «Белый пудель», «Волшебная лампа Аладдина», «Черная береза» и другие.

Музыкальный деятель скончался после продолжительной болезни в возрасте 98 лет.

Рустам Урузаев

Российский, советский и узбекский актер кино, театра и режиссер-постановщик В биографии Рустама Уразаева насчитывается более 50 ролей в кино и театре. Актер наиболее известен по ролям в сериалах «Глухарь» и «Знахарь». Также Уразаев был членом Союза кинематографистов России.

Умер в возрасте 65 лет. Причиной смерти стал рак третьей степени.

Владимир Голованов

Советский и российский писатель, сценарист, драматург и поэт. Стал автором сценариев к более чем 60 мультфильмам и картинам, ориентированным на детскую и юношескую аудиторию. Одна из самых известных его работ — сценарий к мультфильму «Незнайка на Луне». Помимо собственных картин в биографии Голованова есть несколько мультфильмов, созданных в соавторстве с бывшей женой Натальей.

Владимир Голованов умер в 83 года. О его смерти сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм».

Владимир Меерзон

Фото: портал правительства Москвы

Советский сценарист, режиссер и детский писатель. Он известен как создатель передачи «Спокойной ночи, малыши!», режиссером которой стала его жена Нина Зубарева. Также в творческой биографии писателя множество сценариев к детским телепередачам и написанных рассказов.

Владимир Яковлевич умер за три дня до своего 98 дня рождения.

Сергей Кочилин

Бывший гитарист группы «Земляне». Увлекся музыкой не сразу, на его стремление стать музыкантом наибольшее влияние оказала смерть Виктора Цоя. Долгое время Колчин выступал в ресторанах, оттачивая мастерство игры.

Стал частью коллектива «Земляне» с 2012 по 2017 год. Также тесно общался и работал с женской рок-группой «Лицей». Участники коллектива отмечали скромность и доброту гитариста. По предварительным данным, смерть наступила вследствии остановки сердца, Сергею Колчину было 45 лет.

Андрей Малосолов

Бундин Александр / ТАСС

Спортивный журналист, экс-глава пресс-службы РФС (Российского футбольного союза). Помимо этого, он был известен как активный болельщик футбольной команды «ЦСКА».

Андрей Малосолов скончался на 51-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Эдуард Багиров

Фото: © РИА Новости / Дарья Парфентьева

Писатель и драматург. Наиболее известен по романам «Любовники», «Гастарбайтер» и «Идеалист». Приобрел скандальную известность в интернете за счет ярких и нередко противоречивых высказываниях в собственном блоге о российских политиках и общественных деятелях.

Скоропостижно скончался на 48-м году жизни от внутреннего кровотечения.

Александр Чубченко

Фото: сайт Владимирского академического театра драмы

Заслуженный артист РСФСР, лауреат премии Евгения Евстигнеева. Всего Чубченко сыграл более 100 разноплановых ролей. Также занимал и режиссерское кресло, под его чутким руководством были поставлены следующие спектакли — «Священные чудовища» Жана Кокто, «Владимирская площадь» Людмилы Разумовской.

Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени. Актер умер на 83 году жизни.

Наталья Садовская

Фото: Метелица Сергей / ТАСС

Бывшая артистка балета Государственного академического Большого театра, балетовед, заслуженный деятель искусств РФ. Организатор многочисленных балетных фестивалей на территории России и Беларуси. Также занимала должность доцента кафедры хореографии в Школе Лавровского и Институте русского театра.

Умерла в возрасте 94 лет.

Александр Тютрюмов

www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

Заслуженный артист России, актер театра и кино, режиссер и продюсер. Он наиболее известен по ролям подполковника милиции в сериале нулевых «Убойная сила» и бандита в сериале «Агент национальной безопасности». Кроме того, был актером киностудии «Ленфильм».

Александр Тютрюмов был членом Союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии актеров. Артист умер в больнице из-за воспалительного процесса, который и стал причиной обращения в медицинское учреждение. Тютрюмову было 64 года.

Анатолий Елизаров

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Знаменитый советский актер-мим, заслуженный артист России, режиссер и педагог. Творческая жизнь Анатолия Елизарова была крайне насыщенной. Помимо участия в таких кинокартинах, как «Айболит-66», «Экипаж» или «Мнимый больной», на его счету множество режиссерских работ, наград, полученных на фестивалях и конкурсах, а также программа «Вечер пантомимы и песни», созданная вместе с Еленой Камбуровой.

Елизаров скончался в одиночестве в московской квартире. Родственники обратились в полицию после того, как артист перестал выходить на связь. Причиной смерти называют сердечно-сосудистую недостаточность.

Евгений Хацей

Мельниченко Василий / ТАСС

Российский хоккеист, занимающий позицию нападающего. В составе клуба «Авангард» в 2004 году стал чемпионом России по хоккею, а в 2005-м обладателем Кубка европейских чемпионов. С «Авангардом» Хацея связывает не только игровое прошлое. В 2018 году экс-хоккеист занял пост вице-президента, а в 2022-м спортсмен стал директором хоккейного клуба.

Евгений Хацей скончался на 47 году жизни. Причиной смерти стал инфаркт, который настиг чемпиона на матче между детскими командами.

Сергей Столяров

Кадр из фильма «Аэроград», режиссер Александра Довженко, 1935 г.

Советский и российский актер, сын Кирилла Столярова, снявшегося в таких культовых фильмах, как «Повесть о первой любви», «Сверстницы» и «А зори здесь тихие…», а также Нины Головиной, принявшей участие во проектах Леонида Гайдая и Сергея Бондарчука.

Актер наиболее известен по роли в фильме «Завтра была война». Скончался в возрасте 60 лет (накануне 2 февраля в возрасте 91 года умерла его мать). Примечательно, что большинство родственников Столярова ушли из жизни после продолжительной борьбы с онкологией.

Долорес Кондрашова

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

Известный в России звездный парикмахер и дизайнер. В 1992 году создала Союз парикмахеров и косметологов России, тогда же основала собственный салон красоты.

Уже в 1998 году на чемпионате мира в Сеуле российская сборная завоевала титул Чемпиона мира по парикмахерскому искусству. В 2002-м награждена званием заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Ушла из жизни в возрасте 87 лет.

Сергей Столяров

Советский и российский актер, сын Кирилла Столярова, снявшегося в таких культовых фильмах, как «Повесть о первой любви», «Сверстницы» и «А зори здесь тихие…», а также Нины Головиной, принявшей участие во проектах Леонида Гайдая и Сергея Бондарчука.

Актер наиболее известен по роли в фильме «Завтра была война». Скончался в возрасте 60 лет (накануне 2 февраля в возрасте 91 года умерла его мать). Примечательно, что большинство родственников Столярова ушли из жизни после продолжительной борьбы с онкологией.

Герман Климов

Фото: © РИА Новости / Юрий Сомов

Деятель искусства, а также мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике. В молодости рано завершил спортивную карьеру и решил полностью посвятить себя кино.

Уже в 1970 году вышел его кинофильм под названием «Спорт, спорт, спорт». В числе сценариев, которые он написал: «Мужские игры на свежем воздухе» (1978), «Тактика бега на длинную дистанцию» (1978), «Прощание» (1978), «Ни шагу назад» (2003). Скончался в 81 год, предположительно, причиной смерти стало тяжелое заболевание.

Игорь Истомин

YouTube / Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ

Игорь Истомин подарил зрителям множество сцен и песен комедийного шоу «Уральские пельмени». Сам он не выступал, но увлекался игрой на гитаре и пением.

Автор шоу погиб в зоне проведения спецоперации. Он отправился участвовать в боевых действиях добровольцем, никому об этом не сообщив. Семье Истомин сказал, что уезжает работать на стройку, поэтому отсутствие вестей заставило родных переживать. О его гибели узнали лишь спустя год, после чего похоронили в Екатеринбурге с военными почестями.

Сергей Баутин

Известный российской хоккеист начал спортивную карьеру под крылом заслуженного тренера России Петра Аникиева. И долгое время выступал за столичное «Динамо».

Чемпион Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею, умер в 55 лет.

Виктория Дивак

Фото: © РИА Новости

Трехкратная чемпионка России по гандболу. Родилась в семье известного советского футболиста Виктора Дивака, в Волгограде. Первое время выступала за клуб «Динамо-Синара», с которым три года подряд одерживала победы на российских соревнованиях.

Также спортсменка успела поиграть в немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». Во время чемпионата России в Астрахани Виктория выпала из окна восьмого этажа.

Лейла Салямова

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Чемпионка России по хай-дайвингу. Лейла Салямова занималась спортивной деятельностью с 2007 года. Она была чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года и серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки в 2015 году.

Скончалась в автокатастрофе, на момент происшествия ей исполнилось 23 года.

Сергей Корсик

Vkontakte / Сергей Корсик

Российский актер, наиболее известен по ролям в таких телевизионных сериалах, как «Универ», «Ранетки» и «Лев Яшин». В прошлом певец и участник ансамбля имени Александрова.

Сергей Корсик умер от двусторонней пневмонии в 30 лет.

Александр Орловский

Кадр из сериала «Морские дьяволы. Смерч 2», 2013 г.

Звезда театра и кино. Александр Орловский наиболее известен благодаря проектам «Улица разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Азазель». С 2006 года служил в московском театре «АпАРТе».

Артист скончался в возрасте 61 года.