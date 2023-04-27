Как пить дать: как навсегда отбить у подростков интерес к алкоголю

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

Под влиянием гормонов организм подростков привыкает к алкоголю быстрее, чем у взрослых.

На майские праздники редкое застолье обходится без алкоголя. И многие подростки вслед за взрослыми также неукоснительно следуют этому обычаю, организовывая тайные встречи на квартирнике или природе.

В свою очередь, обеспокоенные родители оказываются не в силах повлиять на решение своих детей, в особенности если сами имеют привычку расслабляться таким образом.

Как не подать дурной пример детям и донести им информацию о вреде алкоголя, Пятому каналу эксклюзивно рассказала психолог и кандидат наук Руслана Завалихина.

Почему подростки рано начинают пить алкоголь

Спиртные напитки вызывают любопытство у детей еще в раннем возрасте. Во время веселых застолий родители торжественно открывают бутылку игристого и разливают его по бокалам, запрещая прикасаться отпрыскам. Но, как известно, запретный плод сладок — и, немного повзрослев, подростки тайно начинают экспериментировать сами.

«Семья — это пространство, откуда ребенок черпает информацию и копирует поведение взрослых. Даже на фотографиях, обратите внимание, дети подражают родителям. И, конечно, когда в семье пьют, это формирует определенную модель поведения. Задача взрослых — рассказать ребенку о вреде алкоголя. Правда, не стоит потом удивляться, что наши подростки пьют за углом водку без закуски», — уточнила специалист.

Читайте также От петербургских фонтанов до кавказских гор: куда поехать на майские праздники

В редких семьях алкоголь под строгим запретом. Как правило, его придерживаются религиозные люди, а также убежденные сторонники ЗОЖ.

Помимо семьи, на восприятие ребенка влияет социальная среда. Так, например, в Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии и других мусульманских странах отношение к спиртному негативное, несмотря на то что алкоголь там официально не запрещен. То же можно сказать о ряде стран Африки, например, Марокко, Ливии и Алжире. К числу малопьющих народов также относятся государства Центральной Азии, например, Монголия, Казахстан и Индия. Больше всего алкоголь потребляют в Европе, США и России.

«Есть семьи, где вообще не выпивают по праздникам. Даже свадьбы безалкогольные бывают — и ничего, людям весело. Все зависит от менталитета. Многие отказываются от выпивки по религиозным причинам, например, истинно верующие мусульмане вообще не пьют алкоголь», — подчеркнула Завалихина.

На самом деле, далеко не всем нравится пить алкоголь, однако в компании сложно отказаться от него. Все дело в том, что в период полового созревания большую роль играет признание сверстников. Для подростка важно не отставать от группы, чтобы не быть белой вороной.

Читайте также Социальный клей или сыворотка правды: почему друзья всегда склоняют выпить на праздники

«Потребление алкоголя не всегда является компенсацией чего-то. Просто напиток дает чувство взрослости. Выпивают для того, чтобы группа приняла», — считает психолог.

В своем рвении они готовы устроить целые марафоны, в которых соревнуются кто больше выпьет. Прием горячительных напитков ассоциируется с миром взрослых, поэтому является чем-то вроде инициации.

«Мне в детстве родители-учителя очень грамотно объяснили, к чему приводит зависимость от алкоголя. Но я помню, как тогда мы со сверстниками таскали сигареты и пробовали водку, потому что так делали взрослые, а нам так хотелось быть на них похожими», — призналась эксперт.

Еще одна, пожалуй, главная причина, почему дети начинают пить, это неумение вести диалог. В незнакомой компании без спиртного им бывает сложно расслабиться и преодолеть барьеры в общении.

«Мы копировали эту модель поведения. Сейчас бы я дала совет взрослым людям думать о том, как взаимодействовать с детьми и какие ценности им транслировать. Ведь их действия на бессознательном уровне записываются на подкорку, формируя определенный стиль поведения», — пояснила Завалихина.

Многие подростки уверены, что выпивка может придать им храбрости и обаяния, однако на каждого спирт влияет по-разному. Кто-то действительно становится душой компании, а кто-то, напротив, агрессивным. Как бы то ни было «волшебное» действие алкоголя имеет свой срок: с похмельем комплексы возвращаются и невысказанные обиды снова доставляют неприятности.

С чем связана алкогольная зависимость у молодежи

Подростковый алкоголизм отличается от того, которым страдают взрослые. Поскольку в этот период идет процесс взросления, в организме юношей и девушек происходят коренные изменения, связанные с активностью гормонов.

Читайте также В МВД выступили против эксперимента Госдумы по продаже алкоголя в интернете

Алкоголь усиливает эти процессы, в результате чего подросток испытывает «ломку». Чем больше он потребляет, тем скорее у него формируется зависимость. Это приводит к деградации умственных способностей, нарушению роста и других функций организма.

«Подростковый алкоголизм связан с созреванием и гормональной перестройкой организма. Привыкание к наркотикам — а алкоголь тоже является наркотиком — у детей происходит быстрее, чем у взрослых. Причем зависимость может сформироваться за достаточно короткий период», — подчеркнула эксперт.

Причина, толкнувшая ребенка на путь саморазрушения, может быть любой. Родителей должны насторожить замкнутость подростка, снижение успеваемости, вспышки агрессии, депрессия и нездоровый внешний вид. Эти признаки сопровождаются ухудшением самочувствия: авитаминозом, проблемами с ЖКТ, сердцем, дыханием и нервной системой.

В особо тяжелых случаях со страдающим от зависимости ребенком должен работать психолог.

Как отбить у подростков желание пить алкоголь

Большинство родителей болезненно реагируют, когда узнают о пьяных вечеринках подростков. В ярости они начинают отчитывать их и даже иногда применяют силу. Вместо того, чтобы выяснить причины такого поведения и рассказать о последствиях такого образа жизни, взрослые начинают читать мораль и давить своим авторитетом. В результате ситуация повторяется, несмотря на крики, угрозы и шантаж.

Психолог Завалихина уверена, что такой путь ни к чему не приведет. Ведь в таком случае алкоголь станет ассоциироваться с духом свободы, а задача взрослого — убедить своего ребенка в обратном. Лучше всего к такому разговору подготовиться заранее и предварительно собрать информацию о том, кто для подростка является объектом восхищения.

Этой фигурой может быть суперзвезда или кто-то из знакомых, важно узнать, какие именно качества являются привлекательными и почему. Так, между вредными привычками и талантом рок-звезды нет ничего общего, а значит от алкоголя можно отказаться. Не лишним будет привести пример знаменитостей, которые рано ушли из жизни из-за пагубных пристрастий. При этом важно заполнить образовавшийся вакуум, например, предложив подростку освоить игру на гитаре.

«Подросткам стоит рассказывать истории о знаменитостях, которые очень рано ушли из жизни по причине алкогольной или наркотической зависимости. Можно показать им научно-популярные фильмы, в которых рассказывают о влиянии этих веществ на нервную и сердечно-сосудистую систему», — предложила эксперт.

Тем не менее в последние годы интерес несовершеннолетних к алкоголю значительно снизился. Причиной тому — мода на ЗОЖ. По данным Минздрава, количество алкоголиков в России с 2008 по 2021 год сократилось на 43%. При этом молодежь вместо крепких напитков стала отдавать предпочтение вину. Опрос ВЦИОМ в июне 2022 года показал, что 62% россиян перестали потреблять спиртное совсем или употребляют его очень редко.

Читайте также Поколение вейперов: как отучить подростка курить электронные сигареты

«Сейчас действительно есть тенденция отказа молодежи от алкоголя. Прогресс есть, потому что началась пропаганда здорового образа жизни. Играет роль и то, что успешные люди отказываются от алкоголя, наркотиков и сигарет в пользу занятий спортом и правильного питания. Нужно приглашать таких людей в школу, чтобы они объяснили, почему и как они избавились от вредных привычек», — считает психолог.

Таким образом, ограничительные меры и грамотная реклама способны снизить привлекательность алкоголя среди молодежи. Важен не столько запрет, а предложение альтернативы. Тренд на спорт и правильное питание является отличной мотивацией для укрепления здоровья.

«Подростки стремятся соответствовать красивой картинке. Поэтому Моргенштерн* который пропагандирует алкоголь и богатство, не лучший пример. С его образом жизни долго не живут», — подчеркнула Завалихина.

Тем не менее, лучший вариант мотивировать подростка отказаться от алкоголя — собственный пример. Ведь если родители постоянно ссорятся в пьяном состоянии, то их слова не дойдут до ребенка.

«Для родителей лучший лайфхак, помогающий детям бросить или вообще не пробовать алкоголь — это не пить самим. Чтобы наглядно показать разрушительное действие алкоголя, можно привести в пример пьющие семьи. У них сильно меняется внешность, становится проблемной кожа и так далее. Тут важно не давить, а объяснить, что такой образ жизни приводит к инсультам и другим проблемам», — аргументировала кандидат наук.

Важно помнить, что все начинается с семьи. Именно она формирует у ребенка модель поведения и пристрастия.

* — признан иноагентом в РФ.