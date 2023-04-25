«Впервые такое в моей жизни»: что соседи запрещают делать Николаю Баскову

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Певец Николай Басков столкнулся с неожиданной проблемой в отношениях с соседями. Чем помешал народный артист жильцам многоквартирного дома, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Николай Басков рассказал, что им недовольны соседи. Какие претензии высказали жители дома народному артисту? Смог ли певец найти выход из сложившейся ситуации и уладить конфликт? Когда он, наконец, переедет в свой загородный особняк? И почему Басков отказывается менять имидж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я его строю для того, чтобы в нем было для меня, прежде всего. Как для человека, который может просто почувствовать себя в пространстве, заниматься там музыкой», — поделился певец.

Уже несколько лет Николай Басков регулярно ездит на стройку. Процесс возведения его загородного коттеджа затянулся и непонятно, когда закончится.

«Все очень тяжело. Очень большие задержки, очень большие попадания произошли с грузом, потому что некоторые вещи арестовали и не везут их», — объяснил Басков.

Певец рассказал, что мечтает поскорее справить новоселье, чтобы спокойно музицировать. Сейчас Басков живет в многоквартирном доме. Соседи не всегда рады слышать за стенкой «золотой голос России».

«В доме я не могу заниматься на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно очень оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом», — признался артист.

«Понимаете, это же большая разница — видеть на сцене красивого (певца. — Прим. ред.), когда все светится, сверкает. Другое дело — рабочая тема. И какое-нибудь йо-хо-хо (поет. — Прим. ред.). Это совсем разные вещи», — считает певица Наталия Власова.

Когда артист впервые узнал, что его пение кому-то мешает, был очень удивлен. Ведь обычно люди платят большие деньги, чтобы послушать знаменитые хиты. А здесь бесплатный концерт.

«Они мне говорят, до какого времени мне можно петь. Это впервые такое в моей жизни», — признался Басков.

«Видимо, им нравится другой репертуар. Коля поет все что угодно. Вполне возможно, они рокеры или шансон любят», — предположил певец Сергей Минаев.

«Мне кажется, что у него утро начинается: „Все стало вокруг голубым и зеленым“. Поет, наверное, он, наливая себе кофе. Тем более весна на носу», — высказалась певица Наталия Гулькина.

Но деваться некуда. Теперь Баскову приходится ограничивать себя в творческих порывах и распеваться в строго определенные часы, что не всегда удобно. Например, сейчас артист готовится к большому турне. И ему необходимо регулярно тренировать связки.

«Прямо это такое глобальное событие будет. И, конечно же, много проектов, которые я делаю», — рассказал певец.

Чтобы хорошо выглядеть на сцене в дорогих костюмах, Николай Басков следит за фигурой. Признается, что это нелегко. Иногда бывают срывы.

«Я сладкоежка. Иногда могу не есть, например, сидеть на куриной грудке, на овощах, а потом прийти вечером домой, увидеть коробку зефира и всю ее съесть. И утром ты встаешь, ты отекаешь, естественно, потому что сладкое задерживает воду», — поделился Басков.

Но ради своих поклонников артист готов ограничивать себя. Единственное, на что он никогда не пойдет, — смена имиджа. В отличие от своего друга Филиппа Киркорова, Басков не любит эксперименты.

«Нет, налысо… Я думаю, потеряю свой романтический облик и уйду в какого-то странного человека», — считает артист.

Парикмахер Николая Александр Наумко полностью поддерживает мнение звездного клиента. И уверяет: он ни за что не сделает певца брюнетом.

«Боже упаси (смеется. — Прим. ред.)! Конечно, однозначно нет, потому что черный цвет Николаю не подойдет. Потому что это фототип глаз, цвет кожи. Это все надо учитывать», — сказал Наумко.

Басков говорит, что его любят не за экстравагантные образы, а за голос. Поэтому собирается и дальше радовать фанатов песнями. А как только переедет в новый дом, сможет репетировать новые хиты с ночи до утра. Там он точно не будет никому мешать.