«Это красивая женщина»: Филипп Киркоров ответил на вопросы о разводе отца

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Представители шоу-бизнеса продолжают обсуждать громкую новость о разводе Бедроса Киркорова. Почему брак звезды разрушился после 26 лет, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: Бедрос Киркоров подал на развод. Что сподвигло 90-летнего артиста уйти от жены? Правда ли, причиной стала новая любовь? Почему супруга певца узнала о новости из прессы? Будет ли раздел имущества? И поддержал ли решение отца его сын Филипп? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это его жизнь, это его право. А там, на небесах, сам разберется. С кем он венчался, с кем не венчался», — считает Филипп Киркоров.

Новость о том, что Бедрос Киркоров собрался разводиться после 26 лет брака, потрясла шоу-бизнес. Еще недавно певец появлялся на мероприятиях в компании супруги.

«Когда я была на дне рождения Аллы-Виктории, он был со своей женой. У них все было прекрасно», — рассказала диджей Катя Гусева.

«Я, честно, в шоке. Просто уже такие почтенные лета, можно так сказать. И тут оказывается, что жизнь только начинается», — высказалась певица Анна Калашникова.

Некоторые друзья и коллеги до последнего отказывались верить в происходящее.

«Я узнаю об этом, когда увижусь с Филиппом лично. Поэтому я не знаю. Для меня это пока слухи», — сказала Гусева.

Но юрист Александр Добровинский подтвердил: Киркоров-старший действительно подал на развод. И обратился к нему за помощью в этом процессе.

«Да, Бедрос решил развестись со своей женой. Несколько недель назад мы это обсуждали», — сказал юрист.

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По словам Добровинского, супруги расходятся мирно, и раздела имущества не будет. Апартаменты в Москве и дом в Болгарии Киркоров купил еще до брака. А квартиры и дом в Великом Новгороде артист, по сообщениям прессы, решил оставить жене. Но почему Бедрос захотел расстаться с супругой? И правда, что он уже нашел себе новую спутницу?

«Это еще раз доказывает, что никогда не поздно. Каждый проходящий миг — еще один шанс поменять свою жизнь полностью», — считает певец Родион Газманов.

Киркоров и Людмила Смирнова встретились в начале 90-х. После смерти из-за онкологии первой жены Бедроса Виктории Лихачевой между ними вспыхнули чувства. Они поселились на родине Ирины, в Великом Новгороде, и даже обвенчались.

«Он с моей мамой, которую всю жизнь обожал, любил, не венчался. А со своей новой супругой он обвенчался 20 лет назад. Сейчас он думает разводиться. Пусть разводится, если хочет. А зачем венчаться тогда было?» — задается вопросом Филипп Киркоров.

В 2002 году у пары родилась дочь. Но девочка появилась на свет раньше срока и прожила всего неделю. Позже Бедрос признался, что винит себя в трагедии. Он назвал малышку Ксенией, а не Софией, как было принято в роду Киркоровых. И артист считает: смерть ребенка стала расплатой за нарушение семейной традиции.

Общее горе еще больше сплотило супругов. Любовь помогла им пережить беду.

«Они были все равно часто вместе. Они очень любили друг друга, и она о нем заботилась», — уверяет Катя Гусева.

Когда у сына Бедроса Филиппа появились свои дети, Киркоров-старший захотел перебраться в Москву, чтобы быть поближе к внукам. Людмила же отказалась покидать родные края. Тогда супруги решили жить на два города. Их брак не прошел проверку разлукой. Постепенно они стали отдаляться друг от друга.

«Уже 15 лет, вот и жена рядом стоит, мы не занимаемся сексом», — заявил Бедрос Киркоров.

«Мужской организм может, хочет и долго это может. Поэтому, если мужчину 15 лет держали в воздержании, как он еще, господи, бедный, сдерживался так долго?» — удивляется светский журналист Олег Цуриков.

Еще осенью СМИ писали, что Киркоров-старший влюбился в медсестру, которая ухаживала за ним в больнице. Но певец объяснил: он просто помог женщине материально.

«Медсестра сейчас беременная. Уже идут слухи, что от меня. Она не беременна от меня. Она беременна от своего любимого мужа. Я им помог, у них денег нет. Я очень рад, что это семейство получит в конце концов своих детей, потому что у нее всегда были выкидыши», — рассказал Бедрос Киркоров.

Артист надеется, что у медсестры родится девочка. И попросил назвать ее в честь своей мамы.

«Я денежно помог, чтобы они сделали все эти проверки. И сейчас, если она родит, будет называть ее София, потому что мою маму звали София», — уточнил он.

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В последние годы Бедрос Киркоров постоянно испытывал проблемы со здоровьем. Неоднократно попадал в больницы, перенес операцию на сердце. Даже на презентацию своей книги он приехал из реанимации. Мужчина явно чувствовал себя нехорошо и нуждался в поддержке. Но поддержки в лице жены рядом с ним не было.

«Меня из больницы отпустили только на полчаса. Я должен вернуться туда», — сказал Бедрос Киркоров.

Тем не менее супруги не спешили расторгать брак. И сейчас Людмила заявила, что новость о разводе стала неприятным сюрпризом. По ее словам, муж ничего ей не объяснил. Просто вдруг перестал общаться.

«Вот с ним и разговаривайте. Я ничего не знаю», — заявила Людмила Смирнова.

«В нашей стране насильно быть в браке нельзя. Поэтому хочет она развестись или не хочет, если Бедрос решил развестись, он разведется. Ее желания никто не спрашивает», — уточнил юрист Добровинский.

Филипп Киркоров говорит, что поддерживает любое решение отца. Главное, чтобы тот был счастлив.

«Нравится мне, не нравится. Если есть рядом человек, который о нем заботится, то слава богу, что есть такой человек. Это красивая женщина. И прекрасно. Слава тебе, господи!» — высказался сын артиста.

«Раздельное хозяйство, раздельный быт. Мы все видим, к чему это привело. Бедрос просто, видимо, встретил любимого человека, в которого влюбился», — предположил журналист Цуриков.

Поклонники волнуются, что у новой спутницы могут быть корыстные мотивы. Все-таки знаменитый артист, преклонный возраст. Но Филипп, который привык к судебным разборкам, не переживает. На этот случай у него есть целая команда профессиональных адвокатов.