Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2023 года

С 1 мая 2023 в России повысят выплаты пенсионерам, инвалидам и малоимущим семьям

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Подорожание ипотеки, новый порядок выплаты пенсий и льгот, двукратное снижение комиссии для организаций сфер ЖКХ и другие реформы вступят в силу в конце весны. Как изменится жизнь россиян в мае?

Последний месяц весны сулит россиянам множество перемен. Госдума РФ приняла ряд важных законов, которые подписал президент Владимир Путин. В своем материале Пятый канал собрал важные нововведения, которые вступят в силу в мае 2023.

Порядок выплаты пенсий и детских пособий поменяется

С 1 мая 2023 Почта России станет единственной организацией, доставляющей пенсии и другие социальные выплаты на дом наличными. Раньше некоторые граждане пользовались услугами частных компаний. Теперь получить пенсию и социальные пособия наличными можно только в кассах Почты России или из рук сотрудника, который придет по адресу жильца.

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Льготники, получающие социальную поддержку через доставочные предприятия, будут переведены на обслуживание в организации федеральной почтовой связи без предварительных заявлений. Это также касается компенсаций на ЖКУ, услуги связи и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) ветеранам, инвалидам и другим категориям граждан.

Если кто-то принимает выплаты за получателя по доверенности в конкретной организации, а не на почте, то доверенность придется переоформить. При желании социальные выплаты можно перевести в безналичную форму — деньги будут приходить на карту «Мир». Для этого потребуется написать заявление в местный орган социальной защиты населения.

Кроме того, в связи с майскими праздниками некоторые социальные выплаты, которые обычно приходят в начале месяца, будут начислены в конце апреля. Из-за долгих выходных те, кому пенсия должна прийти 1 мая, получат ее 28 апреля. Выплаты пенсии с 1 по 9 мая переносятся на 5 мая.

Большинство детских пособий будут выплачены 3 мая. Исключение составляют семьи с ребенком до 1,5 года, которые получат деньги 5 мая.

Отдельной категории россиян повысят пенсию

С 1 мая 2023 гражданам России, достигшим 80-летнего возраста, полагается доплата в размере 7,5 тысячи рублей. Повышенная пенсия также полагается жителям Крайнего Севера и представителям особо тяжелых профессий. К последним, например, относятся военнослужащие и космонавты. Если их стаж превышет 20 и более лет, то размер пенсии составит 50% соответствующих сумм денежного довольствия. При этом за каждый год свыше 20 лет в профессии добавляется еще 3% (но не более 85%) средств.

Помимо этого, пенсионерам, уволившимся в начале текущего года, и тем, кто в течение апреля предоставил дополнительные документы для учета нового стажа, вернут индексацию. Для этого не придется писать отдельное заявление.

Большая часть изменений в социальном положении пенсионеров фиксируется в базе данных Социального фонда. В соответствии с этой информацией рассчитывается актуальная сумма выплат. Однако в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные подтверждения.

Например, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей, если найдется трудоспособный человек, готовый за ними ухаживать.

Если у пенсионера на иждивении оказались близкие родственники, им положена надбавка, составляющая треть фиксированной платы.

Ипотека подорожает

Центробанк России с 1 мая 2023 повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выдающимся на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Это позволит обеспечить накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.

Таким образом, после введения этой меры неплатежеспособные заемщики либо не смогут получить ипотеку, либо смогут взять ее под более высокий процент, так как банкам это будет невыгодно.

Организациям сферы ЖКХ в 2 раза снизят комиссию при расчетах через СБП

Компании, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), снизят максимальный размер банковской комиссии при расчетах через Систему быстрых платежей (СБП). По решению Совета директоров ЦБ РФ, стоимость комиссии упадет с нынешних 0,4 до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей.

При этом для самих граждан платежи за любые товары и услуги через СБП, в том числе ЖКУ, по-прежнему останутся бесплатными.

Состав налоговой тайны пополнится

С 18 мая 2023 в силу вступят поправки в статью 102 НК РФ, расширяющие состав сведений, которые являются налоговой тайной.

Теперь к ней относятся сведения о снятии учета физических лиц в связи со смертью. Эти данные налоговые органы направляют в электронной форме в банки, сообщившие информацию о счетах (вкладах) таких физических лиц.

По мнению депутатов Госдумы, новые нормы позволят банкам оперативно получать уведомления о государственной регистрации смерти клиентов и своевременно приостанавливать финансовые операции с их счетами. Это позволит снизить риск совершения противоправных действий банков со средствами клиентов после их смерти.

Питание в школах будет регламентировано типовыми условиями контрактов

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Правительство РФ утвердило типовые условия контрактов на оказание услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Предусмотрены обязанности заказчика и исполнителя контракта, включающие требования к порядку оказания услуг и качеству пищевой продукции. Так, исполнителю запрещается исключать из меню горячее питание, а также использовать оборудование, посуду и инвентарь, несоответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В свою очередь, заказчик обязан предоставить исполнителю право пользования имуществом, необходимым для оказания услуг, если объектом закупки является приготовление и раздача пищевой продукции с использованием указанного имущества.

При этом Высшие исполнительные органы субъектов РФ должны принять меры, позволяющие обеспечить применение заказчиками типовых условий с учетом национальных, конфессиональных и других особенностей питания в разных регионах страны.

Основания для отказа регистрации товарных знаков уточнены

С 29 мая 2023 вступят в силу поправки к Федеральному закону от 28.05.2022 № 143-ФЗ, уточняющие основания для отказа в регистрации товарных знаков, использующих названия географических объектов. Согласно документу, государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара, запрещена.

Поскольку действующее законодательство допускает регистрацию товарных знаков с названиями географических объектов или производных от их слов, новые меры позволят обеспечить соответствие таких товарных знаков действительному месту нахождения правообладателя или месту производства товаров.

Исключением являются случаи, когда наименование места происхождения включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента и регистрируется на имя лица, имеющего право использования географического указания. В отношении неоднородных товаров регистрация не допускается.

Мамы-предприниматели получат поддержку для открытия бизнеса

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Минэкономразвития России с 1 мая по 1 октября запустит программу «Мама-предприниматель», направленную на поддержку предпринимателей из числа женщин с детьми, в частности находящихся в декретном отпуске. Чтобы принятьв ней участие, женщины могут обратиться в центры «Мой бизнес», действующие в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Программа «Мама-предприниматель» существует в России уже 10 лет, однако в этот раз она претерпела некоторые изменения. Теперь среди партнеров будут исключительно российские компании. Как и прежде, формат будет включать серию тренингов и грант на реализацию планов для победительниц каждого регионального этапа.

В 2023 в рамках программы «Мама-предприниматель» планируется обучить не менее 1500 женщин по всей стране. Им предстоит получить образование по востребованным компетенциям. По данным министерства, за прошлые годы возможностями проекта воспользовались около 7 тысяч участниц.

Уведомления о КИК граждане должны подать не позднее 2 мая

2 мая 2023 года истекает срок представления физическими лицами уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2022 год. Об этом ФНС сообщила еще в апреле 2023-го.

Таким образом, до этого числа необходимо представить документы, подтверждающие освобождение прибыли КИК от налогообложения, при наличии таких оснований. Однако это не касается контролируемых иностранных компаний, образованных и находящихся в пределах ЕАЭС.

Если же оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК нет, то вместе с уведомлением необходимо представить документы, подтверждающие размер ее прибыли или убытка.

Документы следует предъявить независимо от наличия обязанности по уплате налога с ее прибыли, в том числе соответствия прибыли КИК п. 7 ст. 25.15 НК РФ. В случае непредставления уведомления налогоплательщику грозит штраф в размере 500 000 рублей.

У соков, квасов и морсов с 15 мая 2023 может появиться маркировка

Некоторые безалкогольные напитки, такие как сок, квас и морс, могут получить маркировку. Данный эксперимент Минпромторг проведет с 15 мая 2023 по 1 февраля 2024.

В перечень также вошли минеральная и газированная вода с добавками сахара и прочих подсластителей, компот, морс, напитки с содержанием сои, напитки на основе орехов группы 08, злаков группы 10 и семян группы 12.

Отмечается, что производители, импортеры и продавцы указанной продукции примут участие на добровольной основе. В результате будет принято решение о целесообразности маркировки.