Лекарство от всех бед: как правильно мыться в Чистый четверг 13 апреля 2023

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Привлечь в жизнь любовь, здоровье и богатство в Чистый четверг можно с помощью простых ритуалов с водой.

Одним из ответственных дней перед Пасхой на Страстной неделе является Великий четверг. В народе этот праздник прозвали Чистым. Православные христиане в этот день совершают все приготовления к Воскресению Христову. Делать это нужно по определенным правилам.

Дата Чистого четверга постоянно меняется в зависимости от празднования Пасхи, день которой определяется по особому принципу. Светлый четверг в 2023 году отмечается 13 апреля.

Верующие в Чистый четверг обычно встают рано и совершают определенные ритуалы, во время которых просят о красоте и здоровье на целый год.

Как правильно умываться в Чистый четверг

Водные процедуры — главный обычай Чистого четверга. Обычно верующие встают до рассвета и сразу приступают к умыванию. Говорят, что в это время вода наделяется целебными свойствами, что помогает зарядиться здоровьем и красотой на целый год.

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Усилить свойство воды можно, если накануне подготовить серебряную воду. Для этого в емкость с жидкостью (можно даже налить из-под крана) кладут предметы из серебра — ложки, монеты или украшения — и оставляют на ночь. Если в доме кто-то болен, то нельзя брать собственные вещи, нужно одолжить их у друзей или родственников.

Утром сразу же после пробуждения нужно умыться ею. Этот ритуал помогает стать более привлекательным. Если к процедуре обращается незамужняя девушка, то она может ускорить появление в своей жизни суженого. Для этого она должна с вечера накануне Чистого четверга набрать воду для влажной уборки в доме и слить немного в миску. В оставленную жидкость требуется положить серебро и оставить на ночь. Утром нужно умыться этой водой и вытереть лицо новым полотенцем.

После процедуры полотенце кладут в корзину, в которой будут освящать куличи и яйца на Пасху. Пользоваться им будет нельзя. После посещения храма нужно хранить полотно в укромном месте. Считается, что если девушка выполнить обряд правильно, то уже следующую Пасху она будет встречать в качестве замужней женщины.

Как мыться в Чистый четверг

В Чистый четверг проводят различные обряды, направленные на очищения тела и души. Омовение в этот день помогает избавиться от тяжелых мыслей и смыть с себя все дурное. Обязательно нужно в течение дня принять душ или ванну. Если есть желание, можно посетить сауну или баню. Согласно поверьям, сделать это нужно утром, чтобы зарядиться красотой и здоровьем на целый год.

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Перед купаниям нужно помолиться и поблагодарить Бога за все, что у человека есть. Мыться нужно обязательно стоя. Верующий должен почувствовать, что с каждой стекающей по его телу каплей уходят грехи, обиды и негативные помыслы. Рекомендуется во время процесса покаяться в тех поступках, которых человек стыдиться. Во время омовения следует представлять, что душу наполняет добрая светлая энергия, похожая на белый свет. Это позволит освободиться от накопленного за год негатива.

Как убираться в Чистый четверг

После водных процедур самое время приступить к уборке жилища. Окружающее пространство также требует очищения в этот день. Если не провести уборку, то другие дела будут напрасными. Приводить дом в порядок нужно в определенной последовательности:

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Первым делом нужно помыть полы, при этом протирать надо каждый угол в комнате, так как там чаще всего скапливается большое количество пыли. Перебрать вещи. Старые и ненужные кофты, брюки и футболки можно собрать и отнести в храм или направить нуждающимся. Вынести мусор. Украсить жилье цветами.

Когда в Чистый четверг можно готовить куличи и красить яйца

После того как сам человек, его помыслы и жилье очищены, можно приступить к главному обычаю праздника — приготовлению куличей, пасок и раскрашиванию яиц.

Считается, что дата праздника — самый подходящий момент для работы на кухне. В этот день Иисус Христос, как сказано в Евангелии, во время трапезы со своими учениками утвердил ритуал Святого причастия. Поэтому к праздничному застолью принято готовиться именно в Чистый четверг.

Если уборка в этот день не будет проведена, то готовить на кухне до Пасхи нежелательно.

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Собрать в одном месте и в течение праздничного дня пересчитать три раза все наличные деньги, что есть в доме.

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