Главная разлучница Великобритании: вся правда о королеве-консорте Камилле

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Отношения новых короля и королевы Великобритании Карла III и Камиллы длятся более полувека. Их любовь укрепило не только время, но и испытания, с которыми они смогли справиться вместе.

После продолжительного ожидания Великобритания наконец официально обрела короля. Шестого мая 2023 года состоится коронация нового монарха Карла III. Вместе с новоиспеченным монархом в процессе церемонии примет участие и его супруга Камилла. Первая леди страны получит титул королевы-консорта. Этот высокий статус наделяет супругу монарха тем же социальным статусом, но не предоставляет ей политических и военных полномочий.

Однако многие британцы не так представляли себе королевскую чету еще тридцать лет назад. Даже сейчас в обществе есть те, кому Камилла приходится не по душе. Вместо нее на трон, как мечтали британцы, должна была взойти принцесса Диана. Именно о такой королеве, как Леди Ди, мечтали жители Туманного Альбиона. Но судьба распорядилась иначе.

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Знакомство с принцем Чарльзом и слухи о внебрачном ребенке

В прессе Великобритании отношения между принцем Чарльзом (ныне именуемым королем Карлом III) и Камиллой прозвали «сказкой для взрослых». Семейное счастье они обрели только спустя 35 лет после первой встречи. Обоим тогда уже исполнилось глубоко за 50.

Все в их жизни могло сложиться совсем иначе. Сейчас между супругами, как утверждают в СМИ, полная идиллия. Они поддерживают друг друга и имеют общие интересы. Но из-за того, что монаршая семья не приняла выбор наследника в молодости, им пришлось долгие годы жить в разлуке. Через десятилетия они пронесли нежные чувства друг к другу и вследствие стали самыми близкими людьми.

Они познакомились в 1970-м перед игрой в поло (командный вид спорта с мячом на лошадях). Друг другу их представила общая приятельница. 23-летняя Камилла, благодаря аристократическому происхождению, была вхожа в тот же круг общения, что и будущий король. Новая знакомая сразу покорила сердце молодого человека.

«А знаете ли вы, что у моей прабабушки был роман с вашим прадедушкой? Может, и нам попробовать?» — немного кокетничая, произнесла девушка, как утверждается в одной из версий знакомства.

Между ними завязался бурный роман. Говорили, что страстная любовь даже привела к рождению общего ребенка. Такой слух появился несколько лет назад. В 2019-м объявился мужчина, который назвал себя внебрачным сыном наследника престола Великобритании и его возлюбленной. Королевская чета никак не отреагировала на заявление самозванца. Однако и слова мнимого принца далеки от реальности. Камилла и Чарльз впервые встретились в 1970-м, а мужчина утверждает, что родился в 1966-м.

Когда роман между будущим королем Великобритании и его избранницей только зарождался, молодые влюбленные и сами были не против, чтобы у них сложился такой сюжет: свадьба и рождение детей. Но исполнить мечту тогда они не смогли. В дело активно вмешались венценосные родственники Чарльза. Им пришлась не по душе девушка сына. У королевы Елизаветы II нашлось множество причин, чтобы как можно скорее разлучить наследника с Камиллой.

Все решили предки: почему Чарльз не женился на Камилле в молодости

Многие считают, что Чарльз не мог жениться на возлюбленной потому, что девушка не имела благородного происхождения. На самом деле это далеко не так.

Урожденная Камилла Розмари Шанд появилась на свет в мелкопоместной нетитулованной дворянской семье. Отец девочки являлся майором Британской армии, а мать приходилась дочерью барона из графства Сассекс. В семье даже хранится фамильная тиара, которую иногда на торжественные мероприятия надевает сама Камилла или ее дочь от первого брака Лора. Но для свадьбы с принцем, как утверждали в монаршей семье, этого казалось недостаточно.

К тому же в правящей династии Виндзоров на тот момент все еще строго блюли традицию, по которой невеста наследника престола Великобритании должна сохранять невинность до самой свадьбы. О Камилле такого сказать было нельзя.

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В первый раз Камилла серьезно влюбилась, когда ей исполнилось 17, но до бракосочетания дело не дошло. Мужчин привлекал ее живой характер и остроумие. Даже несмотря на то, что Милли, как ее называли близкие, не славилась красотой, ее всегда окружала толпа поклонников. И некоторым из них она отвечала взаимностью.

Веским аргументом против союза с принцем стало и то, что предки девушки запятнали себя перед королевской семьей Великобритании. Прадедушка принца состоял во внебрачной связи с прабабушкой Камиллы, о чем было известно их потомкам. А монархи отличаются хорошей памятью.

Период несвободы: что помешало отношениям Камиллы и Чарльза

Кроме непонимания со стороны родственников будущего короля Великобритании, счастью молодых помешал уход Чарльза на пятилетнюю службу на военно-морской флот. Наследник престола писал нежные письма возлюбленной. Девушка старалась отвечать на каждое послание.

Однако, вероятно, понимая, что никогда не сможет добиться расположения семьи Карла III и быть вместе с Чарльзом, Камилла приняла важное и тяжелое решение. Девушка вернулась к офицеру Эндрю Паркер-Боулз, с которым встречалась до знакомства с принцем. Молодой человек сделал Милли предложение, и она согласилась.

К слову, первый муж Камиллы тоже имел виды на королевские регалии. Он ухаживал за сестрой Чарльза, принцессой Анной, но все-таки, видимо, решил выбрать синицу в руках и отбить девушку у наследника престола Великобритании.

Узнав, что возлюбленная вышла замуж за другого, Чарльз впал в отчаяние. Помочь пережить боль потери родственники юноши решили радикально. В монаршей семье стали подбирать принцу невесту. Одной из претенденток стала Диана Спенсер, получившая впоследствии титул принцессы Уэльской. Замужняя Камилла присутствовала на свадьбе возлюбленного в церкви и только украдкой утирала слезы.

Камилла помогала Чарльзу наладить отношения с принцессой Дианой

Бывшие любовники на время забыли о своих чувствах. Они пытались строить личную жизнь отдельно друг от друга, но сделать это не получалось. Принцесса Диана на момент свадьбы была молодой и очень эмоциональной девушкой. Чарльзу не всегда удавалось понять ее и подступиться к супруге. В эти моменты его поддерживала Камилла, к которой Чарльз часто обращался за советом. Она помогала наследнику престола Великобритании наладить контакт с избранницей. Женщина даже старалась подружиться с принцессой, но сделать это не удалось.

Диана ревновала супруга к его бывшей девушке. Особенно сильно ее взволновал тот факт, что Чарльз перед их свадьбой подарил Камилле браслет с буквами GF. Будущий король объяснял, что это означает good friends (хорошие друзья), но принцесса усмотрела в аббревиатуре конспиративные имена мужа и его любовницы. Во время тайных встреч они представлялись друг другу Глэдис и Фрэд.

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Принцесса изводила себя ревностью и постоянно устраивала скандалы, что способствовало еще большему сближению Чарльза с Камиллой, которая единственная понимала его. В итоге, искра любви снова вспыхнула между бывшими возлюбленными.

Диана знала, что муж ей неверен, и решила отплатить ему той же монетой. Девушка тоже закрутила роман на стороне. Однако на публике продолжала играть счастливую жену наследника престола Великобритании. Поверив в эту игру, многие англичане до сих пор считают Камиллу разлучницей.

Масла в огонь подливали СМИ, которые в 1993-м опубликовали разговор Чарльза с любовницей. В интимной беседе мужчина игриво произнес, что хотел бы быть ее тампоном. В конце диалога наследник престола Великобритании восхитился любовью и преданностью Камиллы. Чуть позже журналисты обнародовали и телефонную беседу Дианы с любовником.

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Но Чарльза и Дианы продолжали играть счастливый брак и старались сохранять лицо на публике. Любви в этих отношениях не получил никто.

Череда семейных несчастий Камиллы и Чарльза

Вновь вступить в отношения с возлюбленным Камиллу могла подстегнуть и неверность мужа. Эндрю Паркер-Боулз постоянно изменял жене. Не помогло удержать любовь избранника и рождение двоих детей. Ходили слухи, что супруг не пропускал ни одной юбки и не стеснялся заводить интрижки с подругами Камиллы.

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Терпение женщины лопнуло в 1995-м. Супруги Паркер-Боулз развелись, но сохранили дружеские отношения.

Узнав из публикаций прессы о том, что принцесса Уэльская, как и ее муж, крутит романы на стороне, королева дала согласие на развод сына и невестки, и в 1996-м Чарльз и Диана обрели свободу. Однако бывшая супруга наследника престола не смогла отпустить обиды. В скандальном интервью после развода Леди Ди, отвечая на вопросы журналистов, призналась, что в браке их было трое, что причиняло ей невыносимые страдания.

Трансляцию откровенного разговора принцессы с прессой, посмотрели 23 миллиона зрителей. Огромный авторитет Дианы убедил публику, что именно Камилла стала причиной ее развода с Чарльзом. Вероятно, преданная венценосным мужем женщина хотела насолить любовникам и не дать публике принять новую избранницу будущего монарха Великобритании. И ей это удалось. Для всего английского народа женщина стала главным врагом. Ее даже прозвали «ротвейлером в юбке».

35 лет к счастью: почему принц Чарльз и Камилла вновь воссоединились

После развода с нелюбимыми супругами, казалось, наступило самое время, чтобы воссоединиться, но на Чарльза и Камиллу вновь обрушилось несчастье. В 1997-м в автокатастрофе погибла Диана. Вся страна скорбела по бывшей супруге наследника. Злые языки Великобритании говорили, что к трагедии причастна сама Камилла. Но она не имела причин желать зла несчастной девушке. К тому моменту дороги принца и Леди Ди окончательно разошлись.

После смерти Дианы Камилла и Чарльз ждали удобного случая, чтобы получить благословение на брак от королевы Великобритании. Но Елизавета II долго отказывалась от встречи с избранницей сына.

Наследник престола Великобритании официально познакомил возлюбленную с мамой только в 2000-м. Королева долго не позволяла сыну жениться. Только через четыре года она благословила великовозрастного наследника, а Чарльзу на тот момент исполнилось уже 56 лет, причем в качестве помолвочного кольца предоставила свою драгоценность. В 2005-м пара наконец обвенчалась.

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После свадьбы жена монарха получит все титулы, что и предыдущая супруга принца, то есть она тоже являлась принцессой Уэльской, но из уважения к памяти Дианы выбрала менее популярный титул — ее стали именовать принцессой Корнуольской.

Но эта свадьба тоже имела политическую окраску. Елизавета II отказала Камилле в титуле королевы после восшествия на престол Чарльза. Супругу короля должны были называть «принцессой-консортом».

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Камилла во многом похожа на мать своего супруга. Она также обожает лошадей и собак. Любовь к последним даже привела любительницу четвероногих к решению создать два фонда помощи животным. Один из них помогает собакам с онкологическими заболеваниями.

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Также, как и Елизавета II, Камилла много времени проводит за чтением. Наследник страдал из-за того, что Диана не увлекалась литературой. Но нынешняя жена обожает засиживаться с книгой. Камилла даже создала книжный клуб под названием «Читальный зал герцогини Корнуольской» — это онлайн-сообщество, в которое может вступить любой желающий. Там Камилла делится понравившимися ей книгами и проводит интервью с писателями.

Вместе с мужем новая королева обожает садоводство, а также отдых на природе.

Почему Камилла стала королевой-консортом

За несколько лет до смерти Елизавета II переменила отношение к невестке. Вероятно, увидев, насколько любовь Чарльза и Камиллы крепка, она разрешила ей после восхождения наследника на престол именоваться королевой.

«Когда придет время, и мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, какую оказываете мне. И мое искреннее желание заключается в том, чтобы, когда этот момент настанет, Камилла продолжила нести свою верную службу в качестве королевы-консорта», — объявила она в 2018 году накануне 70-летия невестки.

Также Елизавета II завещала, чтобы британцы обращались к супруге сына после его восшествия на престол как королева Камилла.

Избранница Карла III и подумать не могла, что когда-нибудь получит столь высокий титул. Наконец добившись счастья, первая леди Великобритании будет сопровождать возлюбленного в течение всей церемонии традиционного восшествия на престол. Вместе с ним она в волнительный день коронации сядет в золотую карету XVIII века и отправится в Ветминстерское аббатство, где после собственной коронации монарх объявит ее королевой-консортом.