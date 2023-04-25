Весеннее обновление: как выбрать качественную краску для забора

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Качественная покраска — залог красоты и долговечности металлических конструкций. Она требует грамотного подхода к выбору надлежащего состава.

Уличные металлические конструкции регулярно красят, чтобы улучшить их внешний вид и продлить срок службы. Обновление гаража, ворот или перил на балконе — долгий и затратный процесс. Сначала нужно зачистить ржавчину, затем нанести грунтовку и только потом краску. На такую работу уйдет не один день, ведь каждый слой сохнет не меньше суток. А обойдутся все необходимые средства в несколько тысяч рублей.

Как сэкономить на покраске? Что поможет отличить качественную грунт-эмаль от подделки? Какая краска не потрескается и не облезет после затяжных дождей и сильных морозов? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Тройная эмаль — тройная выгода

Хороший способ сэкономить время и деньги на покрасочных работах — использование специальной эмали три в одном.

«В ней содержится окислитель, который предотвращает ржавчину, грунт непосредственно и эмаль, которая защищает от воздействий осадков и нагрузки физической. Меньше тратите на материалы в три раза и трудозатраты в три раза меньше», — отметил художник-декоратор Виталий Трунов.

Производители уверяют: грунт-эмаль быстро сохнет, защищает металл от ржавчины и не боится перепадов температур. Но ее стоимость в строительных магазинах может отличаться в разы.

Чтобы выяснить, в чем отличие между такой краской (кроме цены), исследователи купили несколько образцов: за 400, 600, 800 и 1500 рублей. Для удобства они выбрали разные цвета.

На что обращать внимание при покупке грунт-эмали

При покупке грунт-эмали нужно обращать внимание не только на стоимость, но и на объем. Некоторые производители пытаются запутать покупателя. Например, в большую банку наливают мало краски. Так было и в данном случае.

Если есть сомнения в честности фирмы-изготовителя, нужно попросить открыть емкость. Это позволит не только проверить объем, но и качество эмали. Для этого ее нужно понюхать. Специалисту не понравился только запах синей краски за 600 рублей, потому что был очень резким. По его словам, это говорит о низком качестве использованного растворителя.

Какая грунт-эмаль надежнее на ржавой поверхности

Производители уверяют, что грунт-эмаль можно наносить прямо на ржавую поверхность. Однако такой подход возможен только в случае неглубокой коррозии. Чтобы проверить это на выбранных образцах, исследователи взяли четыре металлические пластины, покрытые ржавчиной.

Лучше всего себя показали дешевая серая краска за 400 рублей и дорогая черная за 1500 рублей. Они сразу легли ровно и не оставили на рабочей поверхности никаких просветов. Пластину с желтой эмалью за 800 рублей придется докрашивать, наносить еще один-два слоя. То есть расход этой краски будет больше. Но сильнее всего разочаровал эксперта синий образец за 600 рублей. На поверхности осталось множество промежутков, то есть рисунок неровный.

Какая грунт-эмаль быстрее сохнет

Грунт-эмаль сохнет намного быстрее классической краски по металлу. Изготовители обещают, что верхний слой схватится уже через 30 минут. Это утверждение эксперт решил проверить. За полчаса полностью высох только один образец — синяя краска за 600 рублей. Чуть больше времени на это ушло у дорогой черной эмали. Хуже всего высохла дешевая серая краска.

«Первый вариант до сих пор достаточно липкий. Но это как недостаток, так и преимущество. Поскольку долго сох, хорошо растеклась краска. Следов от кисти практически не осталось», — уточнил художник-декоратор.

Какая краска лучше справляется с перепадами температур

Чаще всего эмаль три в одном используют для наружных работ. Значит, краска должна выдерживать и жару, и холод. Для проверки этой характеристики четыре металлические пластины заранее покрасили и дождались их полного высыхания.

В теории образцы грунт-эмали должны переносить перепады температур в диапазоне от -100 до +100 градусов.

Каждую металлическую панель разделили на две части. Первую нагревали с помощью строительного фена в течение трех минут. За это время металл изогнулся, но краска не потекла и не покрылась пузырями. Это значит, что в составе всех эмалей присутствует термостойкий компонент. Но есть некоторые изменения. На образце серого цвета появились небольшие промежутки, то есть проступил металл.

Вторую часть листов охладили, используя сухой лед. Его температура составляет -78 градусов. Эффект от него получился такой, будто окрашенная деталь пережила холодную зиму. Все четыре листа железа не потрескались. Краска осталась целая даже после целенаправленного удара по замороженным листам. Отличный результат.

Какая краска отличается долговечностью

Осталось проверить долговечность выбранных эмалей. Производители уверяют, что благодаря хорошей адгезии с металлом краска продержится не менее десяти лет.

С помощью орбитальной шлифмашинки и наждачки исследователи провели эксперимент. Прошлись по поверхности металлических пластин. Удивительно, но дешевая краска оказалась самой стойкой. Желтая за 800 рублей тоже неплохо прошла испытание, но немного скаталась.

«Третий образец получил небольшие повреждения, потому что, видимо, в составе есть какой-то полимер, который дает резиновые свойства», — предположил специалист.

Хуже всего себя повели синяя эмаль за 600 рублей и черная за полторы тысячи. Таким образом, тест на долговечность наглядно показал: высокая цена еще не гарантия качества. Самый дорогой образец получил максимальное количество повреждений.

Лучшей по результатам экспериментов оказалась дешевая эмаль за 400 рублей. А значит, переплачивать за бренд нет смысла. У бюджетной краски только один минус: на сушку придется потратить чуть больше времени.