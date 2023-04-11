Новые штрафы для дачников 2023: за какие нарушения на участке накажут рублем

В России вступили в силу новые правила для собственников дачных участков

Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; 5-tv.ru

Новые правила регулируют размещение хозпостроек, мытье машины и разведение мелкой живности.

В России с началом дачного сезона в 2023-м владельцев земельных участков ждут обновленные правила, которые нужно будет обязательно учитывать при проведении благоустройства, застройки и организации досуга за городом.

Новые правила пожарной безопасности на участке в 2023

В этом году в МЧС смягчили требования для садоводов и разрешили легально разводить огонь на своих «девяти сотках», но при выполнении ряда требований:

сжигать мусор с листвой необходимо в 15 метрах от построек (а не в 50-ти, как было раньше);

готовить еду на мангале можно в пяти метрах от любых зданий. При этом на расстоянии двух метров от мангала не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя;

бочки для сжигания мусора нужно расположить в 7,5 метра от зданий.

Жечь костры на даче разрешается только в безветренную погоду, ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям.

В сезон засухи, при порывистом ветре и на торфяных почвах разводить огонь категорически запрещено.

На садовом и огородном участке нельзя жечь резиновые и лакокрасочные изделия.

Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на даче в 2023

В случае, если садоводы не выполняют требования пожарников, им грозят штрафы:

мангал на участке и сжигание мусора с несоблюдением установленного удаления от построек: 2 000 — 20 000₽.

пожар, причиной которого стал костер на даче — до 50 000₽.

За незаконное использование открытого огня в населенном пункте штраф взыщут региональным нормативным актом.

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Требования к порядку на дачном участке в 2023

Продолжают действовать правила по поддержанию порядка на своей земле. Дачникам нельзя складировать и копить мусор, закапывать его в почву или разбрасывать на территории вокруг участка.

Строительные отходы, стекло и прочий крупногабаритный хлам нужно вывозить, используя специальный контейнер.

Собственники участков обязаны убирать вредные растения и сухостой на участке, а также косить траву.

Штрафы за мусор и разруху на даче в 2023

Если по вине садовода на даче появятся овраги, провалы и промоины, наказание составит до 50 000₽.

За нескошенные сорняки, сухостой и стихийную свалку придется заплатить от 20 000 до 50 000₽.

Карантинные растения (борщевик) на даче — 5 000₽ для садовода и до 500 000₽ — для владельца сельхозземель. Если соседи забросили участок или не приводят его в порядок, то можно обратиться в службу пожарного надзора. Специалисты составят акт, подтверждающий, что земля заброшена и представляет опасность для СНТ.

Образумить нерадивых садоводов может обращение к сотрудникам земельного контроля. Если участок не обрабатывается в течение трех лет, то это считается нецелевым использованием земли. Действует штраф до 50 000₽. При повторном выявлении нарушения возрастает риск изъятия объекта из собственности.

Новые правила для дачников — водителей в 2023

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Владельцы дачи, которые по совместительству являются автолюбителями, должны учитывать ряд новых нюансов. Они касаются, в первую очередь, мойки и ремонта машины.

За мытье и ремонт авто на территории садоводческого-некоммерческого товарищества (СНТ) предусмотрены штрафные санкции: от 3 000 до 5 000₽. Тоже самое касается загрязнения почвы из-за мытья машины на даче — от 10 000₽.

Если водитель-дачник решит отдохнуть у реки, нужно соблюдать правила парковки:

от небольших рек протяженностью до десяти километров нужно держаться на расстоянии 50 метров;

к водоемам длиной до 50 километров подъезжать не ближе чем на 100 метров.

Подъехать к реке или озеру ближе, чем определено нормативами, можно, если есть асфальтовая или щебневая дорога.

Нарушителям предписан штраф до 5 000₽ (для физических лиц) и до 400 000₽ (для компаний).

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Штрафы за размещение построек на даче в 2023

Самовольное бурение скважин и обустройство на даче колодцев без наличия разрешающих документов все также запрещено.

При этом скважина не должна доходить до водоносного горизонта.

Если нарушение будет выявлено, объект придется устранить и заплатить штраф от 3 000 до 5 000₽.

Определенные нормативы действуют для размещения туалета на даче.

Он должен обязательно состоять из герметичной емкости, чтобы отходы жизнедеятельности не попадали в почву и подземные воды.

По установленным санитарным правилам расстояние от этой постройки до других должно составлять минимум 12 метров, а до колодца — не менее восьми.

За ненормативный туалет дачникам грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000₽.

Штраф за нарушение тишины на дачном участке в 2023

Время, когда шуметь категорически запрещено, определяют местные власти. Как правило, речь идет об интервалах с 21:00 (22:00) до 08:00 (09:00).

В случае, если любители пошуметь не соблюдают установленные правила, их могут наказать рублем. Штраф за нарушение тишины составляет от 1 000 до 3 000₽.

Штраф за сбитый дрон над дачей в 2023

Дачника, который решил сбить чужой дрон, могут оштрафовать. Неприкосновенность соседского беспилотника охраняет закон о частной собственности. В случае «покушения» на дрон придется выплатить штраф — до 40 000₽.

Бороться с надоедливым летающим устройством предлагается по закону: садовод может уточнить в Росавиации, зарегистрирован ли беспилотник и есть ли у владельца разрешение на полеты.

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Новые правила для дачников — животноводов в 2023

В этом году собственникам участков разрешили разводить кур, уток, индюков и кроликов. При условии, что мелкая живность будет использоваться для личных, а не коммерческих нужд.

Ранее разведение домашней птицы на даче было запрещено, действовал штраф в размере 20 000₽.