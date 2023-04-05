Политическая кухня: какие блюда любят есть главы государств

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Большинство глав государств предпочитают блюда национальной кухни, считая их самыми вкусными и полезными.

Со стороны политики кажутся довольно закрытыми людьми, однако, когда речь идет о застолье, они оживляются и проявляют свою человеческую суть, невольно вызывая симпатию. И неудивительно: ведь сам вид любимой еды настраивает на общение и хорошее настроение.

В таком расслабленном состоянии на неформальных обедах главы государств проявляют свои лучшие качества: гостеприимство, хлебосольность и радушие. У каждого политика свои гастрономические пристрастия, заставляющие людей посмотреть на них совершенно новым взглядом.

Что больше всего любит Владимир Путин — мясо или рыбу? Перед каким лакомством не может устоять Джо Байден? Правда ли, Си Цзиньпин обожает готовить? Насколько привередлив в еде Карл III?

Пятый канал рассказывает, какие блюда самые любимые у лидеров разных стран.

Президент России Владимир Путин — уха и красная икра

© РИА Новости / Алексей Никольский; www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Президент России Владимир Путин предпочитает довольно разнообразную пищу. Несмотря на привычки и вкусовые пристрастия, лидер страны открыт новому. В командировках он предпочитает пробовать местные блюда, причем нередко выбирая заведения общественного питания.

Читайте также О чем говорят жесты Владимира Путина — скрытый язык президента РФ

На завтрак российский лидер любит есть кашу и творог с медом, запивая их сырыми перепелиными яйцами. При этом из каш президент выбирает рисовую, гречневую или пшенную, а овсяная ему не нравится.

Из напитков Путин отдает предпочтение зеленому чаю, хотя также неравнодушен к турецкому кофе. Кроме того, руководитель страны любит оздоровительные коктейли, например, из свеклы и хрена.

При этом любимыми блюдами Владимира Путина является уха из лосося или трески, жареный ягненок, шашлык, рыба и красная икра.

«Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого. Когда куда-то приезжаю, с удовольствием пробую местную кухню. Довольно давно привык к зеленому чаю», — признался глава государства.

Тем не менее, на десерт Владимир Путин предпочитает клубничные оладьи и фисташковое мороженое. При этом на президентском столе всегда есть фрукты, сухофрукты и сырые яйца.

Председатель КНР Си Цзиньпин — баоцзы гоубули и креветки в соевом соусе

www.globallookpress.com / Ju Peng; Martin Siepmann

Лидер Китая Си Цзиньпин не раз на интервью по национальному телевидению подчеркивал свое уважительное отношение к пище. Как сыну врага народа, в детстве ему пришлось пройти через много трудностей и на собственном опыте узнать, что такое голод. Спустя много лет он вспоминал, что в трудовом лагере «пил со свиньями из одного ведра».

Читайте также Жесты политиков: что скрывает лидер Китая Си Цзиньпин

Несмотря на высокий пост Си Цзиньпин обладает кулинарным талантом и сам любит готовить. Особенно ему нравятся домашние блюда шэньсийской и шаньдунской кухни. Например, на саммите ШОС в 2018-м Си Цзиньпин вместе с Владимиром Путиным лепил тяньцзиньские пельмени баоцзы гоубули, а во время визита в Россию угощался блинами с икрой. Среди других блюд председатель КНР любит креветки в соевом соусе, мясные тефтели и маринованную капусту.

При этом ряд источников утверждает, что Си Цзиньпин — настоящий сладкоежка. Например, ему нравятся груши в медовом сиропе. Причем его любимое лакомство — российское мороженое. В разговоре с Владимиром Путиным он не раз отмечал высокое качество сливок, из которых сделано угощение. Поэтому российский лидер регулярно посылает ему на день рождения коробку отечественного пломбира.

Президент США Джо Байден — ванильное мороженое и фаст-фуд

www.globallookpress.com / Oliver Contreras CNP; Creativ Studio Heinemann

Американского президента Джо Байдена часто видят с вафельным рожком в руках, за что он даже получил шутливое прозвище «человек-мороженое». Удивительно, но одним из первых вопросов американцев своему новому президенту был про вкус его любимого лакомства.

Читайте также Язык жестов Джо Байдена: что скрывает президент США

«Когда я была в Уилмингтоне перед инаугурацией, моя 4-летняя племянница попросила меня спросить Байдена о его любимом вкусе мороженого. Он ответил мне, что его любимое — с шоколадной крошкой», — рассказала бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В пристрастии к десерту Джо Байден признался еще в 2010-м, когда он занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме.

«Я страстный любитель мороженого. Я не пью алкоголь. Я не курю. Но ем много мороженого», — подчеркнул он.

Самыми любимыми производителями мороженого американский лидер назвал Choko Chip и Baskin Robbins. Кроме того, Джо Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, также неравнодушен к фаст-фуду.

Канцлер Германии Олаф Шольц — братвурст и кенигсбергские клопсы

www.globallookpress.com / Michael Kappeler; Creativ Studio Heinemann

Колбасные и мясные изделия остаются национальной гордостью Германии, поэтому неудивительно, что любимым блюдом канцлера ФРГ Олафа Шольца стали колбасы на гриле, известные как братвурст. Обычно этот стритфуд подают с булочкой, горчицей, кетчупом или столовым хреном. В качестве гарнира к нему предлагают квашеную капусту или жареный картофель. Чаще всего колбаски готовятся из свинины или говядины.

Читайте также Язык жестов Олафа Шольца: что скрывает канцлер Германии

Еще одним гастрономическим пристрастием политика стали кенигсбергские клопсы, представляющие собой отварные тефтели из телятины, политые соусом с каперсами. Эти маленькие фрикадельки получили большую популярность в Германии после Второй мировой войны, однако в современных ресторанах подаются редко. Поэтому баловать себя клопсами Олаф Шольц предпочитает по выходным, причем готовит их канцлер ФРГ сам из продуктов местного производства.

Примечательно, что кенигсбергские клопсы — также любимое блюдо Ангелы Меркель (наряду с картофельным супом), ранее занимавшей тот же пост.

Президент Франции Эммануэль Макрон — кордон бле и овощной суп

www.globallookpress.com / Panoramic; Amaria Kainaz

Читайте также О чем говорят жесты политиков: Эммануэль Макрон

За рационом питания Эммануэля Макрона, как известно, следит его жена Бриджит. Чаще всего президент Франции предпочитает принимать в пищу что-то легкое и полезное, например, овощной суп. Тем не менее особое место в душе политика занимает кордон бле, представляющий собой панированный в сухарях шницель из телятины, начиненный сыром и ветчиной.

Относительно страны происхождения рецепта до сих пор ведутся споры. Одни специалисты считают кордон бле блюдом швейцарской кухни, а другие — французской. По легенде Людовик XV был так поражен его вкусом, что наградил повариху мадам Дюбарри орденом Святого Людовика. Этот орден носили на синей ленте (именно так и переводится кордон бле в переводе с французского языка — Прим. ред).

Король Великобритании Карл III — омлет с сыром и шпинатом и чай «Дарджилинг»

www.globallookpress.com / Albert Nieboer; Creativ Studio Heinemann

О капризах Карла III ходят легенды. Персонал Букингемского дворца не раз признавался, что угодить монаршей особе нелегко. Например, недавно по приказу короля из меню было исключено фуа-гра — любимое блюдо его невестки и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Такое решение было принято в связи с протестами организации по защите животных PETA и оспаривать его нельзя.

И тем удивительнее то, что любимое блюдо на столе короля — обычный омлет, сделанный на завтрак его женой и королевой-консортом Камиллой. Для приготовления омлета по-королевски понадобится 100 вяленого шпината, 35 г мягкого сыра, 15 г твердого сыра, 80 мл жирных сливок, яйцо, помидоры черри и свежие листья базилика.

Насколько часто Камилла готовит сама, неизвестно, однако для поваров предварительно оставлены инструкции. Главным пунктом является приготовление блюда исключительно из национальных продуктов. Поддержка британских производителей — правило, которому Виндзоры следуют во всем, а не только в еде.

Помимо омлета на завтрак сын Елизаветы II ест свежие фрукты и мюсли, замоченные во фруктовом соке. И, конечно, ни одно утро не начинается без чая «Дарджилинг» непременно с молоком или медом. Причем на выбор ему ставят до шести сортов меда c личных пасек в Балморале. Об этом рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди.

Известно, что обед его Величество пропускает ввиду того, что полдень — самое продуктивное для государственных дел время. Ближе к 17:30 начинается чаепитие: напиток Карл III заедает оладьями и вареными яйцами.

Отсутствие обеда компенсируется плотным ужином. Главное место на столе занимает жареная баранина, подаваемая с ризотто и лесными грибами. Причем грибы Карл III нередко собирает сам во время прогулок по лесу. В сезон спаржи этот продукт также входит в вечерний прием пищи.

«Король Карл ест правильное количество пищи, соответствующее его образу жизни. Поздний завтрак — это совершенно нормально. Наиболее важным фактором является количество и тип съеденной пищи, а не режим питания», — вспоминала королевский диетолог Сигне Сванфельдт.

Среди продуктов, которые ни при каких обстоятельствах не попадут на королевский стол, кроме фуа-гра, оказались моллюски, а также лук и чеснок. Это правило было заведено еще при покойной матери короля.

При этом меню Елизаветы II было более разнообразным. Например, она любила омлет с копченым лососем и трюфелями, шоколадный бисквитный торт, гэльский стейк, тосты с джемом и дуврскую камбалу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко — драники и молочный суп

www.globallookpress.com / MFA Russia; Владимир Гердо / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко — настоящий патриот белорусской кухни. В своих публичных выступлениях он не раз подчеркивал, что гордится успехами страны в в сельскохозяйственной промышленности, в частности молочной отрасли.

«Я вообще молочная душа», — подчеркнул лидер Белоруссии в одном из интервью.

Оказалось, что любимым блюдом главы государства является рисовый молочный суп и драники. И это неудивительно, ведь народ Белоруссии знает множество вариантов блюд из этого простого на вид продукта. При этом президент старается ограничивать себя в пище, чтобы не навредить здоровью. Он признался, что в силу занятости злоупотребляет перекусами, но компенсирует это двухчасовыми занятиями спортом.

«Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая», — пояснил он.

По словам президента, в целом его стол ничем ни отличается от рациона среднего жителя страны. Как правило, это салаты из огурцов, редиса, лука и помидора, яблочный сок, картофельное пюре, домашняя колбаса и черный хлеб.

«Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах», — сказал политик.

Лукашенко также добавил, что булочки и сладкое — его слабость, поэтому в эту сторону «ему лучше не смотреть».

Президент Бразилии Лула да Силва — галиньяда и суп из бычьих хвостов

www.globallookpress.com / IMAGO Francisco Alves; gourmet-vision

В январе 2023-го Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии — страны, играющей важную роль в БРИКС. Политик редко изменяет своим привычкам, поэтому в течение многих лет ходит в местечко под названием «Тетушка Зелия». Как видно из названия, его владелица и главный шеф-повар Зелия. 70-летняя женщина познакомилась с Лулой да Салва еще до того, как он стал главой государства в 2003-м.

По ее словам, больше всего ему нравятся блюда бразильской кухни, например, галиньяда — традиционное рагу из риса и курицы. Также на столе Лулы да Силва часто появляется бучада (bucho — в переводе с португальского означает «желудок»), представляющая собой мясной фарш, завернутый в козий желудок. По вкусу бучада напоминает шотландский хаггис, в котором мясная начинка сварена в бараньей сычуге. Среди национальных деликатесов Лула да Силва предпочитает рабаду — суп из бычьих хвостов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын — фуа-гра и суп из акульих плавников

www.globallookpress.com / Joyce N. Boghosian; Per Karlsson

Можно было бы предположить, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын разделяет любовь к национальному блюду — острой капусте кимчхи, однако его пищевые пристрастия довольно разнообразны. Так, лидер Северной Кореи — большой ценитель мясных блюд. Политик весьма неравнодушен к фуа-гра, а еще обожает есть стейки из Кобе (это премиальная говядина из быков японской черной породы) с сыром Эмменталь и говядину Вагью.

Читайте также Язык жестов Ким Чен Ына: что скрывает лидер Северной Кореи

Среди экзотических изысков руководитель страны предпочитает суп из акульих плавников — об этом рассказал его бывший повар Кендзи Фудзимото. Причем, по его словам, на одном вечере в 2015-м глава государства выпил две бутылки шампанского Cristal, стоимостью 175 фунтов стерлингов за штуку.

Такой рацион не замедлил отразиться на здоровье и внешнем облике Ким Чен Ына. К тому же, политик пристрастился к курению. При росте 1,7 м лидер КНДР весил около 140 килограммов. Из-за лишнего веса у него появились проблемы с сердцем.

Правда, в 2021-м западные СМИ и южнокорейская пресса были удивлены, когда в сети появились снимки похудевшего Ким Чен Ына. По-видимому, в настоящий момент политик более ответственно подходит к вопросам здоровья и придерживается диеты.

Президент Турции Реджеп Эрдоган — суп келле-пача и плов из булгура

www.globallookpress.com / Christoph Soeder; gourmet-vision

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также предпочитает блюда национальной кухни. Политик признался, что обожает суп келле-пача, который в переводе с турецкого означает «голова и ноги». Как видно из названия, именно эти части животного, в данном случае коровы (или ягненка), используются при готовке. Иными словами, это турецкий суп с бараниной, напоминающий азербайджанский хаш.

Читайте также Язык жестов Реджепа Эрдогана: что скрывает президент Турции

В Иране и Афганистане келле-пача также считается традиционным блюдом. Его принято подавать на завтрак. Для раскрытия вкуса и аромата в него добавляют чеснок, уксус и дольку лимона.

Помимо сытного супа президент Турции любит шаверму из куриного мяса и плов из булгура. Булгур — это особый вид пшеницы, произрастающий на Ближнем Востоке, некоторых балканских странах и северной Индии. Для приготовления плова, помимо злаковой культуры, добавляют говядину, морковь, лук, куркуму, зиру, чеснок, соль и перец.

Из лакомств Эрдоган любит сушеные финики, пахлаву и другие турецкие сладости. Особенно глава государства жалует гюллач — слоеный десерт, приготовленный по старинному рецепту времен Османской империи. В его состав входят молоко, гранат, грецкие орехи и особый вид теста на основе пшеничной муки и кукурузного крахмала.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди — бхакри и кичри по-гуджаратски

www.globallookpress.com / Press Information Bureau; Paul Williams — Funkystock

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отдает предпочтение гуджаратской кухне, в которую входят преимущественно вегетарианские по составу блюда. Например, дхокла, представляющая собой выпечку из ферментированной нутово-рисовой пасты с добавлением перца чили, имбиря и кориандра.

Читайте также О чем говорят жесты политиков: Нарендра Моди

Еще одно пряное блюдо, заслужившее любовь политика, это — кичри по-гуджаратски. Его готовят из тушеного риса, овощей и обжаренных в масле специй. В качестве закуски премьер-министр выбирает кхандви — мини-рулетики из нутовой муки с йогуртовой начинкой из имбирной пасты, куркумы и перца чили. Их едят как холодными, так и горячими, но часто с гарниром из тертого сыра или чесночного соуса чатни.

На десерт Нарендра Моди выбирает шрикханд — йогуртовое лакомство в штатах Гуджарат и Маратхи. Согласно легенде, его придумали индийские пастухи: в скисшее молоко они добавляли сахар, миндаль, фисташки, шафран и кардамон и затем охлаждали.

Из горячих блюд Моди предпочитает йогуртовый суп кадхи, В его состав входит бамия, куркума, перец чили, тмин, пажитник, имбирь и карри. Его очень вкусно есть с круглой хрустящей лепешкой бхакри, приготовленную из рисовой или пшеничной муки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо — суши и пицца

www.globallookpress.com / Spencer Colby; Angelika Warmuth

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо славится не только внешностью диснеевского принца и атлетической фигурой, но и неловкими высказываниями. Так, в 2019-м на одной из встреч в Оттаве политик разочарованно вздохнул, что на столе не оказалось ничего вкусного: «Я надеялся поесть суши, мне нравится китайская кухня».

В действительности же это национальное блюдо Японии, поэтому оплошность вызвала негодование пользователей в Сети. Кстати, это не первый раз, когда он путает две азиатские страны. В другой раз Трюдо дважды назвал Японию Китаем в разговоре со своим японским коллегой Синдзо Абэ.

Кстати, любимый сорт Джастина Трюдо — суши инари с тунцом. Касательно напитков, политик уточнил в одном из интервью, что пиво предпочитает вину, а от употребления кофе он отказался вовсе.

Еще одна страсть премьер-министра Страны кленового листа — гавайская пицца с ананасами, ветчиной и сыром. Это угощение является национальным блюдом провинции Онтарио, придуманном в 1962-м иммигрантом из Греции Сэмом Панопулосом.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса — амаси и панкейки с пудингом Мальва

www.globallookpress.com / Panoramic; Chris Dave — Mond'Image

Президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамафоса однажды признался в интервью, что из еды больше всего любит салат и рыбу. Кроме того, он сам обожает рыбалку.

Тем не менее на столе главы государства бывают и более утонченные блюда. Так, в 2019-м на ежегодном национальном торжестве в Кейптауне по случаю обращения президента к народу в прессу просочилось президентское меню. Например, свой завтрак лидер страны начинает со сладких панкейков с пудингом Мальва — типичного южноафриканского десерта. Внешне это лакомство выглядит как положенные друг на друга блинчики с абрикосовым и карамельным сиропом.

Также Сирилу Рамафоса нравятся боботи — острая запеканка из рубленого мяса с изюмом и яйцами. Южноафриканское блюдо подается с желтым рисом, соусом самбал, кокосом, кусочками банана и соусом чатни.

Из напитков президент ЮАР предпочитает крепкий кофе и освежающий чай ройбуш со льдом. Также Сирил Рамафоса любит амаси — традиционный кисломолочный напиток, напоминающий кефир. Часто им приправляют кашу.