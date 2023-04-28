Опять по нулям: о чем говорит повышенное потребление бензина

Мастер Рупчев: едкий запах и посторонние звуки в выхлопной системе говорят о проблемах с катализатором

Фото, видео: www.globallookpress.com / Harald Richter via www.imago-ima

На расход топлива автомобилем влияют разные факторы: от мощности двигателя до стиля езды. Важную лепту в этот вопрос вносит и техническое состояние железного коня.

На оплату топлива уходит значительную часть бюджета владельцев авто. Поэтому быстрое уменьшение содержимого в баке вызывает у водителей оправданное беспокойство.

Что делать, если увеличился расход топлива у машины? Как работники СТО обманывают автовладельцев? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое катализатор и почему его часто воруют

Каталитический конвертер пользуется популярностью среди преступников, которые часто воруют эту деталь автомобиля. Это можно объяснить тем, что при его производстве используются дорогие металлы: родий, палладий и платина. Но для чего же он устанавливается на машину, нужно разобраться.

«Катализатор или каталитический конвертер служит для того, чтобы нейтрализовать выхлопные газы, в которых содержатся недогоревшие NO, CH, CO», — уточнил мастер по ремонту выхлопных систем Игорь Рупчев.

Драгметаллы, которые входят в состав этой запчасти, ускоряют процесс очищения выхлопных газов.

Почему авто стало потреблять больше бензина

Со временем напыление, отвечающее за очищение выбросов, выгорает. Срок службы родного катализатора автомобиля составляет примерно 150 тысяч километров пробега.

Но это относится к нормальным условиям эксплуатации. Деталь может выйти из строя и раньше. Например, треснуть в случае наезда машины на кочку или в яму на большой скорости. Также к преждевременному выходу катализатора из строя приводит некачественное топливо. Если заправлять им машину, то деталь может оплавиться.

«Когда катализатор разрушился, вы можете почувствовать из выхлопной трубы более едкий запах. Помимо этого, вы можете услышать посторонние звуки в выхлопной системе, Check Engine (проверьте двигатель. — Прим. ред.) обязательно загорится», — рассказал эксперт.

Также бывает, что катализатор не сломался, а просто забился остатками масла. В этом случае сигнальная лампочка может и не загореться, но расход топлива увеличится. Водитель же почувствует снижение тяги в двигателе. По словам специалиста, такая ситуация говорит об образовавшейся пробке в выхлопной системе, из-за чего мотору сложнее выбрасывать отработанные выхлопные газы.

Как не дать обмануть себя на СТО

При обнаружении указанных признаков неисправности катализатора нужно незамедлительно отправляться в автосервис. На диагностике лучше присутствовать лично и понимать, как отличить сломанную деталь от рабочей. Это вызвано тем, что нередко недобросовестные автомастера обманывают, убирая исправную запчасть. А позже она появляется в пункте приема драгоценных металлов.

Мастер Рупчев объясняет: изначально нужно посмотреть сканером на наличие ошибки по катализатору. Также при помощи эндоскопа можно выяснить, в каком состоянии находится поверхность запчасти, на которую приходится пневмоудар двигателя. Если в хорошем, вероятнее всего, катализатор живой.

Данную деталь нужно менять в следующих случаях:

на корпусе есть вмятины или нагар;

сетка забилась или оплавилась.

Ездить с неисправным каталитическим конвертером нельзя, ведь в системе образуется пробка, двигатель становится задушенный. Специалист сравнивает эту ситуацию с забитым пылесосом, который плохо работает. Он может перегреться, что приведет к печальным для автомобиля (поломка двигателя) и кошелька владельца последствиям.

Можно ли поставить универсальный катализатор вместо оригинального

Менять неисправный каталитический нейтрализатор лучше всего на оригинальный, но стоит он довольно дорого (в среднем — от 60 тысяч рублей). При этом эксперт подчеркивает, что на зарубежные автомобили их сейчас практически нереально найти.

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Вместо оригинальной запчасти можно поставить универсальный катализатор, который подойдет к любой модели машины. Стоит он дешевле (в среднем — около 25-30 тысяч рублей с установкой), правда, не может похвастаться долговечностью и сравнимым с оригиналом качеством фильтрации выхлопов.

Что используют в качестве альтернативы катализатору

Катализатор не только очищает отходящие газы, но и снижает их температуру больше чем на 100 градусов. Без этого выхлопная система попросту прогорит. Поэтому вместо данной детали некоторые водители устанавливают пламегаситель. В автосервисе такая услуга обойдется примерно в десять тысяч рублей.

«Пламегаситель — это такой бочоночек прямоточный. Внутри — перфорация и термостойкая набивка. Сам он из нержавеющей стали. Ставится для того, чтобы, прежде всего, снизить звуки, которые издает пустой коллектор, и чуть снизить температуру и нагрузку на последующие элементы в выхлопной системе», — объяснил мастер.

Кроме пламегасителя, нужно поставить еще деталь-обманку. Она путает показания датчика кислорода. Электронная система считает, что катализатор на месте, и не выдает ошибку.

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Минус этого альтернативного способа заключается в том, что при установке пламегасителя выхлопные газы никак не очищаются. Если уровень вредных выбросов не соответствует норме, техосмотр уже не пройти. Кроме того, водителя могут оштрафовать за самовольную переделку автомобиля.

Получается, что лучше всего позаботиться о катализаторе заранее. Продлить срок его службы поможет качественное топливо и отсутствие сомнительных присадок. Также не стоит увлекаться лихими поездками по бездорожью.