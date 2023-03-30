Вербное воскресенье: история, смысл, правила и запреты в 2023

Фото, видео: Олег Варов / patriarchia.ru; www.5-tv.ru

Верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим — один из двенадцати наиболее значимых праздников в церковном календаре.

Вербное воскресенье по праву считается одним из самых светлых и благодатных праздников в году после Рождества Христова и Пасхи. Православные празднуют описанное в Библии событие — вход Господень в Иерусалим.

Когда Вербное воскресенье в 2023

Вербное воскресенье входит в число переходящих праздников и из года в год приходится на разные даты. Неизменным остается одно: оно отмечается в шестое воскресенье Великого поста. Так, в 2023 году праздник выпадает на 9 апреля.

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим 2023

В этот день верующие празднуют вход Господень в Иерусалим — важное событие, имеющее непосредственное значение в евангельской истории. Весной, накануне еврейской Пасхи, Иисус Христос с учениками отправился в Иерусалим на праздник. Он двинулся в путь сразу же после того, как воскресил умершего праведного Лазаря. Многие люди, прослышавшие об этом чуде, уверовали, что Иисус — тот Мессия, которого так долго ждал народ Израиля.

Важно отметить, что Иисус избрал не путь воина на коне и с мечом, а путь Царя Небесного — на мирном ослике. Этим он показал, что Царство, которое он желает установить, «не от мира сего».

Христа встретили у входа в Иерусалим улыбками и ликованием. Горожане устлали ему путь пальмовыми ветвями в знак уважения. Люди надеялись, что этот человек освободит их от рабства Римской Империи, не понимая, что Иисус готовится даровать им совсем иное спасение — не земное, а небесное.

В отличие от простого народа, иудейские первосвященники Иисусу были совсем не рады — прознав про историю с Лазарем, фарисеи задумали убить проповедника. И Христос знал, что этот путь приведет его к Голгофе и кресту. Пройдет несколько дней, и та же толпа, приветствующая его словами «Спасай нас, Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев», разочарованная тем, что Христос не свергнул Римское господство, будет требовать его распятия.

Прибыв в Иерусалим, Иисус выгнал из храма продавцов со словами: «Написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». На следующий день в жизни Спасителя начался тяжелый период, называемый Страстной неделей. Она ознаменовала последние и поистине страшные дни жизни Иисуса.

Смысл и значение Вербного воскресенья 2023

Фото: patriarchia.ru

Вербное воскресенье символизирует признание, с одной стороны, Иисуса Мессией, а с другой — прообраз входа Сына Человеческого в Рай. Праздник является свидетельством победы Богочеловека над теми, кто считал Его лжемессией и не хотел Его прихода в Святой град как Владыки и Царя народа.

Если посмотреть на икону «Вход Господень в Иерусалим», можно заметить несколько важных моментов:

В центре иконы — Сам Христос. Он сидит на ослике и правой рукой благословляет приветствующих его людей.

Слева изображены смущенные апостолы. Ученики не понимают, зачем Иисус так торжественно въезжает в Иерусалим.

Справа — жители Иерусалима и гости. Они держат пальмовые ветви — символ торжества, которыми евреи в то время встречали триумфаторов.

В нижней части иконы изображены дети, постилающие одежду под ноги ослика — так евреи встречали помазанников на царство.

Сзади видна Елеонская гора. Здесь Христос беседует с учениками за несколько дней до ареста, а позднее — вознесется на Небо. Гора на иконе символизирует духовное восхождение апостолов. Гора также указывает на божественное схождение Иисуса на землю ради принесения искупительной жертвы.

Ослик, на котором восседает Иисус, указывает на мирный характер наступающего Царства Божия и кротость Его Царя — Богочеловека. Также образ оседланного Спасителем ослика указывал на будущее обращение ко Христу язычников.

Пальмовая ветвь для еврейского народа символизировала веселье и торжество. «В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней» (Лев 23:40).

Что нельзя делать 9 апреля

Первое и главное правило в Вербное воскресенье — отложить все дела. В этот светлый праздник запрещено заниматься любой работой, потому как день необходимо посвятить духовному, а не мирскому.

Также строго-настрого запрещается веселиться и излишествовать в еде, ведь несмотря на то, что Вербное воскресенье — это праздник, он все-таки знаменует последние дни жизни Господа и об этом нельзя забывать.

Кроме того, 9 апреля ни в коем случае нельзя вступать в ссоры и конфликты. Иначе — можно привлечь беду и несчастье в дом.

Что можно делать 9 апреля

В Вербное воскресенье необходимо думать о Боге, читать молитвы и подготовиться к празднованию Светлой Пасхи. Обязательно нужно сходить в церковь. Если такой возможности нет, можно почитать соответствующий акафист дома. Также не забудьте освятить святой водой вербу. Позже ее можно будет поставить перед иконами.

Еще одна традиция — отправление открыток. В современных реалиях можете отправить родным и близким аналогичную картинку в социальных сетях. При личной встрече можно вручить веточку вербы и искренне пожелать здоровья, гармонии и благополучия.

В Вербное воскресенье соблюдающим Великий пост положено послабление в пище: можно есть рыбу и рыбные блюда.

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Как празднуется Вербное воскресенье 2023

Перед Вербным воскресеньем, в Лазареву субботу, в православных храмах проводится всенощное бдение. В этот день священнослужители облачены в зеленые одежды — цвет животворения и вечной жизни.

В храм верующие приходят с молодым веточками вербы и стоят с зажженными свечами до конца службы. После чтения Евангелия священники совершают каждение (благоуханная жертва Богу, сопровождаемая молитвами) верб и окропляют ветви Святой водой. Веточки вербы символизируют победу жизни над смертью, то есть Воскресение Господне. Это отсылка к тем пальмовым ветвям, которыми встречали Спасителя.

В России и некоторых других странах пальмовые ветви заменили на вербы. Веточки этого дерева приносят домой накануне Вербного воскресенья. Освященные веточки хранят целый год дома, украшают ими иконостас, как символ единения с жертвой Иисуса Христа.