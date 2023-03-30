Вербное воскресенье: история, смысл, правила и запреты в 2023
Фото, видео: Олег Варов / patriarchia.ru; www.5-tv.ru
Верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим — один из двенадцати наиболее значимых праздников в церковном календаре.
Вербное воскресенье по праву считается одним из самых светлых и благодатных праздников в году после Рождества Христова и Пасхи. Православные празднуют описанное в Библии событие — вход Господень в Иерусалим.
Когда Вербное воскресенье в 2023
Вербное воскресенье входит в число переходящих праздников и из года в год приходится на разные даты. Неизменным остается одно: оно отмечается в шестое воскресенье Великого поста. Так, в 2023 году праздник выпадает на 9 апреля.
Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим 2023
В этот день верующие празднуют вход Господень в Иерусалим — важное событие, имеющее непосредственное значение в евангельской истории. Весной, накануне еврейской Пасхи, Иисус Христос с учениками отправился в Иерусалим на праздник. Он двинулся в путь сразу же после того, как воскресил умершего праведного Лазаря. Многие люди, прослышавшие об этом чуде, уверовали, что Иисус — тот Мессия, которого так долго ждал народ Израиля.
Важно отметить, что Иисус избрал не путь воина на коне и с мечом, а путь Царя Небесного — на мирном ослике. Этим он показал, что Царство, которое он желает установить, «не от мира сего».
Христа встретили у входа в Иерусалим улыбками и ликованием. Горожане устлали ему путь пальмовыми ветвями в знак уважения. Люди надеялись, что этот человек освободит их от рабства Римской Империи, не понимая, что Иисус готовится даровать им совсем иное спасение — не земное, а небесное.
В отличие от простого народа, иудейские первосвященники Иисусу были совсем не рады — прознав про историю с Лазарем, фарисеи задумали убить проповедника. И Христос знал, что этот путь приведет его к Голгофе и кресту. Пройдет несколько дней, и та же толпа, приветствующая его словами «Спасай нас, Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев», разочарованная тем, что Христос не свергнул Римское господство, будет требовать его распятия.
Прибыв в Иерусалим, Иисус выгнал из храма продавцов со словами: «Написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». На следующий день в жизни Спасителя начался тяжелый период, называемый Страстной неделей. Она ознаменовала последние и поистине страшные дни жизни Иисуса.
Смысл и значение Вербного воскресенья 2023
Вербное воскресенье символизирует признание, с одной стороны, Иисуса Мессией, а с другой — прообраз входа Сына Человеческого в Рай. Праздник является свидетельством победы Богочеловека над теми, кто считал Его лжемессией и не хотел Его прихода в Святой град как Владыки и Царя народа.
Если посмотреть на икону «Вход Господень в Иерусалим», можно заметить несколько важных моментов:
- В центре иконы — Сам Христос. Он сидит на ослике и правой рукой благословляет приветствующих его людей.
- Слева изображены смущенные апостолы. Ученики не понимают, зачем Иисус так торжественно въезжает в Иерусалим.
- Справа — жители Иерусалима и гости. Они держат пальмовые ветви — символ торжества, которыми евреи в то время встречали триумфаторов.
- В нижней части иконы изображены дети, постилающие одежду под ноги ослика — так евреи встречали помазанников на царство.
- Сзади видна Елеонская гора. Здесь Христос беседует с учениками за несколько дней до ареста, а позднее — вознесется на Небо. Гора на иконе символизирует духовное восхождение апостолов. Гора также указывает на божественное схождение Иисуса на землю ради принесения искупительной жертвы.
- Ослик, на котором восседает Иисус, указывает на мирный характер наступающего Царства Божия и кротость Его Царя — Богочеловека. Также образ оседланного Спасителем ослика указывал на будущее обращение ко Христу язычников.
- Пальмовая ветвь для еврейского народа символизировала веселье и торжество. «В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней» (Лев 23:40).
Что нельзя делать 9 апреля
Первое и главное правило в Вербное воскресенье — отложить все дела. В этот светлый праздник запрещено заниматься любой работой, потому как день необходимо посвятить духовному, а не мирскому.
Также строго-настрого запрещается веселиться и излишествовать в еде, ведь несмотря на то, что Вербное воскресенье — это праздник, он все-таки знаменует последние дни жизни Господа и об этом нельзя забывать.
Кроме того, 9 апреля ни в коем случае нельзя вступать в ссоры и конфликты. Иначе — можно привлечь беду и несчастье в дом.
Что можно делать 9 апреля
В Вербное воскресенье необходимо думать о Боге, читать молитвы и подготовиться к празднованию Светлой Пасхи. Обязательно нужно сходить в церковь. Если такой возможности нет, можно почитать соответствующий акафист дома. Также не забудьте освятить святой водой вербу. Позже ее можно будет поставить перед иконами.
Еще одна традиция — отправление открыток. В современных реалиях можете отправить родным и близким аналогичную картинку в социальных сетях. При личной встрече можно вручить веточку вербы и искренне пожелать здоровья, гармонии и благополучия.
В Вербное воскресенье соблюдающим Великий пост положено послабление в пище: можно есть рыбу и рыбные блюда.
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Как празднуется Вербное воскресенье 2023
Перед Вербным воскресеньем, в Лазареву субботу, в православных храмах проводится всенощное бдение. В этот день священнослужители облачены в зеленые одежды — цвет животворения и вечной жизни.
В храм верующие приходят с молодым веточками вербы и стоят с зажженными свечами до конца службы. После чтения Евангелия священники совершают каждение (благоуханная жертва Богу, сопровождаемая молитвами) верб и окропляют ветви Святой водой. Веточки вербы символизируют победу жизни над смертью, то есть Воскресение Господне. Это отсылка к тем пальмовым ветвям, которыми встречали Спасителя.
В России и некоторых других странах пальмовые ветви заменили на вербы. Веточки этого дерева приносят домой накануне Вербного воскресенья. Освященные веточки хранят целый год дома, украшают ими иконостас, как символ единения с жертвой Иисуса Христа.