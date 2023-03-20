Баталии за имущество Баталова: поданы 3 новых иска против вдовы и дочери актера

Цивин и Дрожжина подали три иска против вдовы и дочери Алексея Баталова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Спор вокруг имущества покойного Алексея Баталова тянется уже не один год. Почему не удается поставить в этом вопросе точку, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Новый поворот в деле о наследстве Алексея Баталова. Подсудимые по делу о мошенничестве юрист Михаил Цивин и артистка Наталия Дрожжина подали три иска к вдове и дочери знаменитого актера. За что они требуют от наследников почти шесть миллионов рублей? Почему обвиняемая игнорирует суды и меняет адвокатов? И откуда у предприимчивой пары недвижимость на миллиард рублей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Суд уже тоже не выдерживает. Это просто издевательство не только над судом, над нами всеми», — заявил адвокат семьи Баталовых Сергей Лукин.

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Суд по уголовному делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова тянется уже третий год. Михаил Цивин и его жена Наталия Дрожжина до сих пор находятся на свободе. Вину свою не признают и уверяют, что помогали вдове знаменитого актера от чистого сердца.

«Я хочу, чтобы нас оставили в покое и чтобы справедливость восторжествовала», — сказал Цивин.

По версии следствия, супруги втерлись в доверие и обманным путем завладели недвижимостью семьи Баталовых. Несколько квартир, а также нежилое помещение перешли в собственность Дрожжиной. А со счетов вдовы и дочери актера пропали деньги — более 16 миллионов рублей.

«Они просят максимально строгого наказания, связанного с лишением свободы. Как сторона потерпевших будем именно из этого исходить и будем суд об этом просить», — поделился адвокат Лукин.

Квартиры в итоге удалось вернуть. А вот украденные миллионы подсудимые, похоже, возвращать не собираются. Хотя эти деньги нужны на лечение дочери Баталова. Мария — инвалид с детства, она страдает тяжелой формой ДЦП. Гитане Аркадьевне уже исполнилось 87 лет, ей трудно ухаживать за больной наследницей.

«Собирали деньги, чтобы Машка могла дальше заниматься. У нас они их забрали», — сокрушается Гитана Леонтенко.

Многие уверены: наследники Баталова стали не единственными жертвами предприимчивых супругов. К примеру, квартира Владимира Долинского, купленная им у Михаила и Наталии, ранее принадлежала помощнице режиссера Сергея Эйзенштейна. В руки Дрожжиной недвижимость перешла по завещанию, согласно договору ренты. Но жилье на тот момент было государственным и было странным образом приватизировано через месяц после смерти хозяйки.

«Я купил эту квартиру в 2007 году у Дрожжиной и понятия не имел, кто там был владельцем раньше», — объяснил актер Долинский.

«Она подала заявление на приватизацию. Они провели приватизацию, она умерла, и мы получили документ», — рассказал Цивин.

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Коллеги вспоминают: Михаил и Наталия всегда крутились возле пожилых артистов, присутствовали на фуршетах и похоронах. Они предлагали свою помощь даже Наталье Фатеевой и дочери покойного Спартака Мишулина. Риелтор Алина Правоторина провела свое расследование и выяснила: квартирный бизнес Цивина и Дрожжиной процветал много лет и имел поистине огромный размах.

«В собственности у них только на Кутузовском проспекте было несколько десятков объектов недвижимости: квартиры, комнаты, доли. Цифра подбиралась не то к 30-ти, не то к 40-ка», — уточняет риелтор.

Со слов Правоториной, даже без имущества Баталовых владения Цивина и Дрожжиной оцениваются примерно в миллиард рублей. Недавно подсудимые подали встречные иски к Гитане Леонтенко и Марии Баталовой. Они требуют от наследников актера вернуть им шесть миллионов рублей, которые Цивин и Дрожжина якобы потратили на них из своего кармана. Супруги даже предоставили суду чеки из магазинов.

«Например, есть такие вещи: Цивин купил резинку на 300 рублей для волос и говорит, что он передал ее Баталовой. И Баталова должна вернуть эти деньги. Иск строится на этом», — сказал Лукин.

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Адвокаты считают: такими способами Дрожжина и Цивин пытаются уйти от наказания и специально тянут время. Им грозит до десяти лет колонии по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«Я предполагаю, что это все делается, поскольку сейчас три иска подано. Пытаются пересмотреть решения по договорам в Мосгорсуде. И я думаю, что это с этим связано. Они надеются на успех, но я сомневаюсь, что суд их поддержит», — высказал предположение адвокат.

Заседания все время переносятся. Вначале Наталия Георгиевна перестала посещать суды якобы из-за плохого самочувствия. Ее супруг рассказал: у актрисы онкология, и она уже перенесла полостную операцию. В последний раз артистка появилась в суде 20-го января. Но дело снова отложили, так как ее адвокат попал в больницу с инсультом и взял самоотвод.

«Довольно странная ситуация складывается: у Цивина два защитника, которые тоже с трудом ходят уже, как говорится, третий или четвертый состав. А защитники Дрожжиной не ходят», — раскрыл подробности Лукин.

На следующее заседание не пришла уже сама Наталия. СМИ написали: 74-летнюю подсудимую снова госпитализировали. Цивин не стал раскрывать диагноз жены. Но заявил: здоровье Дрожжиной стремительно ухудшается, и врачи подозревают у нее инсульт.

«Нет, я все это придумал, ребята, чтобы вводить в заблуждение уважаемых судью и еще прокурора, который попросил больничный лист у 74-летней пенсионерки-инвалида», — заявил Цивин.

Вдова Алексея Баталова надеется: ее обидчики в итоге понесут наказание. 87-летняя Гитана Леонтенко боится, что Цивин и Дрожжина останутся на свободе и отомстят ей и дочери. Женщины уверяют: они уже не раз получали угрозы в свой адрес.