Даже не позвонил: почему сын не поздравил Вячеслава Зайцева с юбилеем

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Легендарный Вячеслав Зайцев не может наладить отношения с сыном. К кому теперь может перейти управление Домом моды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Вячеслав Зайцев отметил юбилей. Почему единственный сын маэстро не пришел его поздравить? Как сейчас чувствует себя дизайнер? Что происходит с легендарным Домом моды? Правда ли, здание хотели сдать в аренду Анастасии Волочковой? И кому кутюрье хочет передать свою империю? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Вячеславу Зайцеву исполнилось 85 лет. Великий модельер закатил грандиозный праздник в своем любимом московском ресторане. В этот торжественный день он получил поздравления от высокопоставленных лиц. Вот только самый близкий человек, единственный наследник, даже не позвонил.

«Егор не позвонил, к сожалению», — расстроился Зайцев.

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Конфликт отца и сына длится уже несколько лет. Когда модельеру диагностировали болезнь Паркинсона, он передал бразды правления Домом моды Егору. Но тот не смог сохранить успешный бизнес. Накопились долги. Знаменитое здание на проспекте Мира едва не ушло с молотка.

«Егор со своей командой сделали максимум для того, чтобы Дом моды Славы Зайцева уничтожить. Испортили Дом моды, испортили. Они его убили», — уверен помощник дизайнера Николай Головин.

«Мне очень жалко, что Дом моды теряет деньги», — сказал друг Зайцева Вадим Хусаинов.

Дело всей жизни маэстро разрушалось на глазах. Видимо, чтобы хоть как-то исправить финансовую ситуацию, Егор собрался сдавать помещение в аренду.

«Буквально год назад сын Вячеслава Зайцева предлагал открыть в их Доме моды свою студию балетную. Но когда я узнала о конфликте, что это сын и отец, вы знаете, я сказала: „Ребят, спасибо. Пока, неудачники!“. Я никогда не предаю друзей», — заявила балерина Анастасия Волочкова.

Здоровье самого Вячеслава Михайловича стремительно ухудшалось. Сын занимался своими делами и практически не навещал тяжелобольного отца. Вмешались друзья Зайцева-старшего. Они помогли ему с реабилитацией. Начали организовывать в его честь мероприятия. Егор был уверен, что эти люди настраивают папу против семьи и преследуют корыстный интерес. За встречи с легендой моды они брали деньги. Но, по словам помощника дизайнера Вадима Хусаинова, это была вынужденная мера, чтобы покрыть расходы.

«Билеты здесь… Скажу, ладно. Продаем. Ну как продаем, мы директорам отдаем по пять тысяч рублей, такой ценник. За себя, за еду заплатить. Для того чтобы запустить проект просто такого уровня, 1,5 — 2,5 миллиона надо», — рассказал Хусаинов.

Сейчас Зайцев чувствует себя намного лучше. К нему вернулась речь. Он активно выходит в свет. Недавно провел показ, где представил лучшие модели из своих коллекций разных лет.

«Абсолютно феноменальный показ. Как Слава умеет вылепить женскую, женскую особенно… Я просто в восторге», — отозвалась фигуристка Наталья Бестемьянова.

«Блистательно, восторг. Просто заряд энергии получила», — оценила общественный деятель Татьяна Михалкова.

Дизайнер ждал приезда сына, но тот не явился. Объяснил, что плохо себя чувствует.

«Сын Егор болен. У него что-то с ногами, он недомогает», — уточнила телеведущая Анна Шатилова.

Вячеслав Михайлович уверяет: он давно забыл все обиды и хочет помириться. Но Егор продолжает игнорировать отца и отказывается идти на контакт.

«Я хотел бы увидеться с ним, поговорить серьезно про Дом моды», — высказался Зайцев.

Внучка Маруся, которой Вячеслав Михайлович когда-то мечтал завещать свою империю, тоже нечасто радует дедушку визитами.

«Я думаю, что она вряд ли продолжит это. Она ушла от этого дела», — сомневается модельер.

Несколько месяцев назад Зайцев проводил конкурс молодых дизайнеров. Маруся обещала приехать, но в последний момент отказалась, сославшись на срочные дела.

«Она написала, очень извинилась. Говорит: „Не получается“», — подтвердил друг дизайнера.

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Хусаинов объясняет: девушка избегает публичных выходов из-за скандалов, которые в последние годы преследуют ее семью.

«Хрупкая девочка, а вокруг нее страсти, на нее наехали со всех сторон. Она бедная, ей страшно, прячется от всех, иначе ее тут просто разорвут», — высказался друг Зайцева.

Единственный родственник, с которым сейчас общается Вячеслав Михайлович, — младшая внучка Анастасия.

Друзья говорят: она неплохо рисует и уже готовит свою молодежную коллекцию. Зайцев надеется, что девушка продолжит семейную династию и выведет Дом моды на новый уровень. Но сначала надо разобраться с документами. Ведь пока легендарная империя, а точнее, все, что от нее осталось, официально находится в руках Егора.