«Я едва по сцене передвигаюсь»: Михаил Боярский готов завершить карьеру

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Главный мушкетер страны хочет отказаться от творческой деятельности. Чему собирается посвятить время артист, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Боярский заявил, что готов завершить карьеру. Неужели поклонники больше не увидят его на экране и не услышат песен в исполнении артиста? Почему 73-летний Боярский принял такое решение? Правда, что он так и не смог до конца оправиться после перенесенного ковида? Из-за чего актер спорит с дочерью Елизаветой? И чем собирается заниматься на заслуженном отдыхе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — признался актер.

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Михаил Боярский рассказал, что устал выступать перед зрителями и сниматься в кино. Знаменитый Д’Артаньян признался: давно подумывает о завершении карьеры. Актер уже несколько десятков лет выходит на сцену родного театра «Ленсовета». Но с каждым разом становится все труднее.

«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу», — рассказал Боярский.

Артист связывает это с коронавирусом, который перенес два года назад. Последствия болезни до сих пор дают о себе знать.

«Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — заявил Михаил Боярский.

По словам актера, его более старшие коллеги Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили двигаются энергичнее, чем он сам.

«Я специально пошел посмотреть недели три-четыре назад. Они вроде бы не такие уж молоденькие, но выглядят на сцене гораздо моложе своих лет и уж мне такую фору дают», — заверил артист.

Боярский делится: с фильмами проще. Можно переснять дубль или взять паузу. Но то, что предлагают современные режиссеры, ему совсем не нравится.

«Сценарии сегодняшние достаточно пусты. Зачем снимаются такие фильмы? Они родились для того, чтобы что? Чтобы сделать двенадцатисерийный фильм? Да это чушь собачья. Детям нужны деньги, они молодые, им нужно зарабатывать», — высказал свое мнение актер.

Дочь Елизавета, которая активно снимается в кино и сериалах, пыталась переубедить отца. Но не получилось.

«Мы закончили с ней споры, когда я сказал, что все, что вы делаете, мне неинтересно. Вы просто уже ничего не понимаете. Но действительно, я с трудом разбираюсь в сценариях, пьесах, где все начинается с мата. Говорю: „Почему тут мат?“ Она: „Как тебе объяснить, папа…“. Не надо, не надо, я и так все понял», — сказал Боярский.

Михаил Сергеевич уверен: он сделал достаточно для отечественного кинематографа. Настало время посвятить себя близким. У него много дел. Например, ходить с женой на рынок.

«Сумку носить должен за ней. Она выбирает, а я носильщик», — объяснил актер.

Тем более уже много лет Боярский играет свою самую интересную роль — дедушки.

«У меня теперь карьера деда. Это сумасшедшая карьера. Внуков много. Придется поработать еще», — признался артист.

Он обожает внуков и ни в чем не может им отказать. Готов выполнять любую прихоть.

«Конечно, балую. Я дедушка плохой, потому что позволяю им все. Захотят закурить — будьте добры!» — уверяет актер.

Боярский старается как можно чаще общаться с юным поколением. Младших мальчиков берет с собой на матчи любимого «Зенита».

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Старшая внучка Боярского Екатерина пошла по стопам знаменитого деда. Она пробует себя в музыке. Выступает под псевдонимом VENNА. Михаил Сергеевич гордится девушкой.

«Я с удовольствием слежу за ее успехами и надеюсь, что если она не остановится… Она ведь очень разнообразная девушка, которая увлекается и тем, и другим, и третьим. Пока не нашла окончательный якорь и не бросила на этом, мне трудно что-нибудь сказать», — заявил актер.

Артист считает, что вырастил достойную смену. И теперь со спокойной совестью может уйти на пенсию.

«Зачем же я рожал Лизу и Сережу? Это их дело. Пусть Лиза занимается театром, кино. Сережа — семьей, воспитанием. А я уже свое отработал», — считает Боярский.

«Этот артист, человек и личность столько для нас сделал всего, огромное наследие оставил, что ему, в общем-то, легко можно почивать на лаврах, я считаю. Роль деда ему нравится больше? Ради бога, лишь бы он был счастлив», — сказал певец Александр Киреев.

Вот только поклонники не отпускают. Михаил Сергеевич обещает пока не пропадать с экранов. Но уже изменил рабочий график и сократил количество поездок. С годами он окончательно убедился: нет ничего важнее семьи.