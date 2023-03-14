«Это всегда химия»: почему Николай Басков до сих пор не встретил женщину мечты

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Самый завидный холостяк российской эстрады Николай Басков пытается найти спутницу. Что мешает певцу встретить любовь, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Николай Басков не теряет надежды устроить личную жизнь. Кого он собирается пригласить на романтический ужин? Какие смелые поступки артист совершал ради своих возлюбленных? Почему не все девушки отвечали ему взаимностью? Свободно ли сейчас сердце звезды? И как певец породнился с Любовью Успенской? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Знаете, любовь должна витать в воздухе, но иногда на нее не хватает эмоций», — признался артист.

Николай Басков уже много лет остается самым завидным холостяком российской эстрады. Он встречался с признанными красавицами: Викторией Лопыревой, Анастасией Волочковой и Оксаной Федоровой. Но ни один из этих романов не закончился свадьбой.

«Коля — невероятный человек, невероятный совершенно. Он очень хороший друг, он замечательный человек», — высказалась телеведущая Виктория Лопырева.

Артист не отчаивается и продолжает искать женщину своей мечты. Басков делится: он — настоящий романтик. Ради любимой готов на самые смелые поступки и не раз удивлял своих спутниц.

«Оркестр заказывал под окна. Когда в квартире мы жили, там было девять этажей, и в праздник, когда был день рождения, я весь подъезд уставил цветами и шарами. Потом были моменты, когда какие-то перелеты совершал. Девушка вообще не знала, куда летит, как и что», — поделился Николай.

Вот только оценить такую работу было под силу не всем. По словам певца, он сталкивался и с неразделенной любовью.

«Сразу так грустно становится. Столько всего я совершал, а взамен (смеется. — Прим. ред.)…» — сказал исполнитель.

Басков признается: найти достойную девушку очень трудно. Особенно, когда тебе 46 и ты — состоявшаяся личность.

«Мне кажется, что это всегда химия. Это невозможно передать словами. Человека надо узнать, с человеком надо „сконтактиться“, понять, о чем говорить, что обсуждать», — считает артист.

К тому же не каждая выдержит мужчину с такой тяжелой профессией. Он практически никогда не бывает дома.

«У меня съемок сколько и телевизионных проектов. Потом я еще езжу все-таки, гастролирую. Я не успеваю везде ходить», — заявил певец.

Трудоголик Басков готов работать в любом состоянии. В конце прошлого года артист перенес операцию на ноге. Он с трудом передвигался, не мог ходить без посторонней помощи. Но все равно вышел на сцену. Поклонники тогда сильно испугались за кумира. К счастью, теперь все позади. Певец снова полон сил.

«Совершенно здоров, как говорится. Видите, в хорошей форме, голос звучит», — похвастался артист.

Из-за постоянной занятости Басков старается использовать для знакомства любую возможность. Недавно на одном из светских мероприятий зазывал на ужин актрису Аглаю Шиловскую.

«Я ее приглашаю на свидание в ресторан. А дальше — как пойдет», — раскрыл свой план исполнитель.

Девушка, кажется, была не против свидания с Басковым и флиртовала с ним. Но вскоре выяснилось, что у них слишком разные ритмы жизни.

Пока главной женщиной для певца остается его мама Елена Николаевна. Сейчас все сюрпризы он делает только для нее.

«Она любит цветы, конечно. И у нее есть любимый парфюм, который тяжело достать. Я его специально заказал, мне его привезли», — рассказал Басков.

Но есть и еще одна дама, которую Николай тоже очень любит, — это кошка Шанель. Он готов говорить о ней бесконечно.

«Кошка просто невероятно красивая, умная, сумасшедшая, скрашивает мой одинокий досуг дома», — признался певец.

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Шанель не только поднимает артисту настроение, но и способствует расширению его семьи. Когда любимица стала мамой, Басков подарил ее котят Григорию Лепсу и Любови Успенской. И теперь регулярно получает отчеты.

«Успенская Люба вообще все время мне присылает фотки, что делает моя кошка. Ну мой бывший котенок», — уточнил исполнитель.

«Ники в полном порядке. Растет как на дрожжах. Любит поесть… Перепелки, любит рыбу морскую…» — поделилась певица Успенская.

Николай уже подумывает о том, чтобы снова сводить Шанель к коту. Получается очень хорошее потомство. И спрос на котят от Баскова среди звезд шоу-бизнеса растет с каждым днем. Певец радуется и не исключает возможности, что среди потенциальных владелиц может оказаться и его будущая невеста.