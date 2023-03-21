Тест: хорошо ли вы знаете произведения Максима Горького?

Максим Горький (настоящее имя — Алексей Пешков) — знаковая фигура для русской и советской литературы. Во времена СССР его произведения издавались огромным тиражом, писатель считался одним из главных творцов отечественного литературного искусства.

Максим Горький родился 28 марта (по новому стилю) 1868 года в Канавино, Нижегородская губерния. Позже этот городок стал частью Нижнего Новгорода. Отец будущего писателя работал столяром, позже управлял пароходной конторой. Мать умерла от чахотки, поэтому важную роль в жизни Максима Горького сыграла его бабушка.

Мальчик с 11 лет вынужден был зарабатывать: работал посыльным при магазине, буфетным посудником на пароходе, помощником пекаря, учился в иконописной мастерской.

В молодости, во время своего путешествия по стране, Горький пешком добрался до Кавказа. Записи его мыслей во время этих странствий легли в основу некоторых будущих произведений.

В 1892 году опубликовали первый рассказ писателя — «Макар Чудра». Позже ему удалось издать множество других произведений: двухтомник «Очерки и рассказы», поэма «Песня о Буревестнике», сказки «Воробьишко» и «Самовар», пьесы «На дне», «Мещане» и «Егор Булычов и другие», повести «Детство» и «В людях», социальные романы «Мать» и «Дело Артамоновых».

Официально Горький был женат только один раз — на Екатерине Волжиной. У пары родились сын Максим и дочь Екатерина. Также писатель занимался воспитанием крестника Зиновия. Однако брак продлился недолго. Толчком к разрыву послужила неожиданная смерть дочери.

Позднее у Максима Горького вспыхнули чувства к актрисе Марии Андреевой, с которой он прожил следующие 16 лет. Из-за работы возлюбленной писатель некоторое время жил в США и Италии, но вернулся обратно. Революция переключила внимание Андреевой с семьи на партийную работу, что привело к финалу этого неофициального союза.

После окончательного возвращения в Россию писатель продолжал активно работать. Настрой писателя серьезно подкосила неожиданная смерть сына. А во время очередного посещения его могилы Максим Горький сильно простыл. Три недели он страдал из-за лихорадки, которая привела к смерти 18 июня 1936 года.