Какие цветы подарить девушке на 8 Марта, чтобы ее удивить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

К 8 Марта все цветочные лавки забиты роскошными букетами, однако выбрать «тот самый» бывает очень трудно. Ведь издавна у цветов есть свой символический язык.

Свежие весенние цветы — самый желанный сюрприз для девушек на 8 Марта. Правда, выбор букета — задача не из легких. Если раньше цветы чаще всего служили религиозными, национальными и геральдическими символами, то со временем они стали выражать целую гамму чувств.

Специально для Пятого канала музыкант и блогер Хасл рассказал, какие цветы приведут в восторг маму, сестру и любимую девушку.

Хасл

Блогер

Еще в древности восточные поэты и философы изобрели язык цветов, посредством которого влюбленные могли адресовать друг другу послания. В куртуазной культуре Средневековья чувства не принято было открыто демонстрировать на публике, поэтому там искусство флориографии достигло пика популярности.

До сих пор существует много предрассудков и поверий относительно количества бутонов и их оттенков. Так, красная роза и гвоздика говорит о страсти, белые лилии называли символом чистоты, синие незабудки и фиалки считались признанием в любви и верности.

Впервые подробное описание соцветий и то, как их следовало держать (вверх или вниз, левой или правой руке) составили французский дворянин Обри де ля Моттрей и леди Мэри Уортли Монтегю. Особенно цветочные словари приобрели популярность в XVIII столетии во Франции и викторианской Англии.

Какие цветы подарить маме и бабушке на 8 Марта

Чтобы порадовать любимых мам и бабушек, лучше всего подойдут подснежники и первоцветы (примулы или крокусы). Эти цветы не только являются предвестниками весны, но и считаются символом утешения и надежды. Несмотря на скромный вид, колокольчатые бутончики в полной мере выразят нежность, признательность, любовь и благодарность.

Что подарить маме на 8 Марта, если она говорит: «Ничего не нужно»

Эти цветы наполнят дом чудесным ароматом. Кстати, кельты верили в магическую силу первоцветов, в которых якобы укрываются феи, поэтому из них друиды делали волшебные снадобья и лекарства.

Какие цветы подарить сестре, подруге или коллеге к 8 Марта

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Вместо уже ставших привычными тюльпанов и герберов стоит обратить внимание на мимозы и нарциссы. Эти прекрасные цветы — отличный подарок для сестренки, подруги детства или коллеги на работе. А если еще соединить эти цветы в один букет, композиция заиграет новыми красками. Фиолетовые нарциссы будут отлично выглядеть рядом с веточками желтой мимозы.

В Китае нарциссы считаются символом процветания, а в Германии — знаком счастливой семейной жизни. Мимоза же означает постоянство и возрождение.

Какие цветы подарить любимой девушке на 8 Марта

Конечно, на 8 Марта девушка желает получить свои любимые цветы: пионы, розы или лилии. И это правильно: дарить нужно то, что нравится. Но если хочется удивить свою вторую половинку чем-то особенным, то лучший вариант — съедобные цветы.

Такой подарок точно не только усладит глаз, но и станет праздником для живота. Тем более, «уничтожить» его можно вдвоем. Для сладкоежек самым интересным покажется букет из клубники в шоколаде. А вот темная или белая глазурь — это дело вкуса!