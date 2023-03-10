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На магазинных прилавках множество яиц разных производителей. Чтобы не ошибиться с выбором, важно обратить внимание на три фактора.

Яйца — этому продукту посвящено множество пословиц и поговорок: «Яйца курицу не учат», «Не стоит выеденного яйца», «Не клади все яйца в одну корзину», «Резать курицу, несущую золотые яйца» и так далее.

Яичница — самое простое и распространенное блюдо на завтрак по всему миру. В ней много калорий и питательных веществ, которые дают много энергии на целый день. Сырые яйца — известный лайфхак для связок у музыкальных исполнителей. Но что современный человек действительно знает о яйцах? Ведь на глаз отличить качественный продукт не так просто.

Какими должны быть настоящие куриные яйца? Почему желтый желток — это не всегда хорошо? Как обманывают потребителей на птицефабриках? Какой категории яйца все-таки следует покупать? На эти вопросы ответила «Самая полезная программа».

Как определить свежесть яиц

Чтобы определить, какие яйца следует употреблять в пищу, важно научиться определять их качество и его соответствие цене.

Яйца — продукт скоропортящийся. По ГОСТу их срок хранения — 25 суток.

Шеф-повар Евгений Мещеряков настоятельно рекомендует проверять дату производства яиц. Данные на упаковке и скорлупе должны совпадать.

Если же маркировка яиц стерлась, то проверить их срок годности можно с помощью овоскопа. Этот прибор есть в каждом продуктовом магазине, однако покупатели им пользуются редко. Внутри этого устройства — мощная лампа, с помощью которой можно рассмотреть каждое яйцо.

«Не должно быть никаких потемнений, вкраплений, темных точек. Желток должен находиться в сфере белка и быть без посторонних тел и зародышей», — пояснил эксперт.

Провести тест на свежесть можно и дома. У испорченного яйца белок становится жидким, как вода. Это будет особенно заметно на раскаленной сковороде.

«Если наблюдается обильное кипение, которое происходит при попадании воды в масло, то эти яйца лучше сразу выбросить. Они несвежие», — порекомендовал шеф-повар.

Почему яркий желток — не всегда хорошо

Многие покупатели думают, что яйца с ярким желтком вкуснее и полезнее, но на самом деле цвет желтка зависит от того, чем кормят курицу.

В натуральной пище много бета-каротина, поэтому у домашних яиц желток значительно ярче, чем у магазинных. Об этом прекрасно знают на птицефабриках, где недобросовестные производители добавляют пищевые красители в корм, вводя покупателей в заблуждение.

«Это могут быть сухие пищевые добавки бета-каротинов, которые окрашивают желтки. То есть это естественные красители», — объяснил Мещеряков.

Отчего зависит размер яйца

Еще один распространенный миф — хорошее яйцо должно быть крупным. В магазинах продают яйца трех категорий: CO (столовое отборное), С1 (Столовое первой категории) и С2 (Столовое второй категории).

«Весовая разница между категориями 5-8 грамм. CO — 65 грамм, С1 — 55 грамм и С2 –45 грамм», — подчеркнул эксперт.

Отборные яйца — самые большие и тяжелые. Чтобы определить, являются ли они самыми полезными и качественными, требуется эксперимент. Для этого купили четыре вида яиц: три десятка в магазине и один — на рынке у фермеров. CO — за 100 рублей, С1 — за 75 рублей, С2 — за 55 рублей, Д — за 150 рублей за 10 штук каждая категория.

Что произойдет с организмом, если съедать два яйца в день

По весу только C1 и C2 соответствуют своей категории, отборные яйца еле-еле дотянули до нижней границы нормы, а вот средний вес деревенского яйца составил 60 граммов, то есть их купили по завышенной цене.

Размер яйца зависит от возраста несушки. Причем, по мнению экспертов, мелкие яйца полезнее. В организме молодых кур не успели накопиться химикаты и антибиотики, которые обычно добавляют в корм на крупных птицефабриках.

«От одной несушки по мере ее роста и развития получают разные категории яиц. Чем курочка моложе, тем меньше и яйцо. Поэтому считают от C2, затем доходят до С1 и, наконец, CO», — рассказал шеф-повар.

Для чего нужна толщина скорлупы

Чем больше яйцо, тем тоньше его скорлупа. Чтобы это проверить, можно отварить яйца разной категории. Из десятка яиц С2 лопнуло всего одно яйцо, из С1 — две штуки, из домашних яиц треснуло только две штуки. В итоге больше всего брака получилось из десятка отборных яиц: 4 разбитые скорлупы.

Зря потраченные деньги — еще полбеды. Чем тоньше скорлупа, тем легче в нее может попасть инфекция. Такие яйца чаще трескаются во время транспортировки. Чтобы проверить, какие яйца лучше выдержат вес, на них с обеих сторон устанавливают скотч от изоленты, чтобы получилась устойчивая конструкция. Теперь, когда яйцо не скатится, сверху на него кладут штангу. Как и следовало ожидать, самым хрупким оказалось яйцо отборной категории, которые выдержали вес 15 килограммов, а самым крепким — домашнее яйцо, которое треснуло только при весе 21 килограмм.

Кстати, вес отборных яиц без скорлупы действительно высокий, что, по-видимому, влияет на цену, а вот домашние яйца весят значительно меньше по сравнению с ценой.

В результате наиболее выгодно покупать яйца второй категории, поскольку скорлупа у них достаточно прочная, а внутри — много полезных веществ.