«Я ей предан»: Григорий Лепс рассказал о новой пассии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Григорий Лепс тщательно скрывает имя своей новой возлюбленной. Чем все-таки поделился певец, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс откровенно рассказал о новой возлюбленной. Правда, что избранница моложе знаменитого артиста на 30 лет? Почему певец сожалеет о разводе с Анной Шаплыковой? И готов ли музыкант вновь связать себя узами брака? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

60-летний Григорий Лепс на концерте. Музыкант, обычно одетый с иголочки, в этот раз появился на красной дорожке в простой черной футболке с взъерошенными волосами и щетиной. Артист много шутил, флиртовал с девушками и сыпал нецензурными словами. Многие решили, что певец нетрезв.

«Дочка спрашивает у папы:

— Папа, здравствуй. А что ты нам с мамой на 8 Марта подаришь?

— Линейку.

— А зачем нам линейка?

— А вы будете вот этот *** мерить, который вы мне на 23 февраля подарили», — пошутил Лепс.

Артист заявил: его игривое настроение не связано с алкоголем. Лепс признался: он влюблен и счастлив. Но личность избранницы пока предпочитает держать в тайне. Лишь отмечает, что она гораздо моложе него.

«Очень хорошая женщина. Очень красивая женщина. Я ей предан. Я ею восхищаюсь. Она настоящая женщина. Немножко моложе меня, лет так на 30», — поделился певец.

«Наши известные люди, в том числе, по-видимому, и Лепс, с бабушками спать уже не хотят, поэтому они себе выбирают внучек. Думаю, она дает Григорию тот самый огонь, который ему необходим для того, чтобы радовать нас, своих зрителей», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Певец заявил, что готов еще раз стать мужем и отцом.

«Это моя любимая женщина и моя вторая половинка… Будем думать!», — ответил Лепс на вопрос о возможности нового брака.

«Мне кажется, он всегда в этом состоянии находится, и это его вдохновляет на творчество. Поэтому мы должны его все поддержать», — считает певица Зара.

«Кстати, Гриша, надо с ним поговорить, что-то он меня не познакомил. Надо их вместе в гости пригласить», — сказал бизнесмен Андрей Ковалев.

Григорий Лепс был дважды женат. Музыкант тяжело переживал разрыв с последней супругой Анной Шаплыковой. Они были вместе 20 лет. Женщина родила певцу троих детей. Годы, проведенные с ней в браке, артист до сих пор называет самыми счастливыми в жизни. Подтверждает сожаление Лепса о расставании ответ исполнителя на вопрос, за какой поступок ему стыдно больше всего:

«Я думаю… за поступок… что я потерял семью».

После развода с Анной музыкант пустился во все тяжкие. СМИ писали: Лепс несколько дней не выходил из запоя и был в неадекватном состоянии. Даже потребовалась помощь психиатров. А вскоре у него случился гипертонический криз.

«Когда я не пью, у меня все утренние пробуждения в общем и целом идеальны», — поделился Григорий.

«Мы были с ним вместе в тот день, когда он развелся как раз. И видно было, действительно заметно, что это его придавило серьезно», — вспоминает бизнесмен Ковалев.

Одни уверены: Шаплыкова устала терпеть пагубное пристрастие мужа. Другие считают: дело не только в том, что Лепс любит выпить. В светских кругах ходили слухи о неверности музыканта супруге. Певцу приписывали романы с Юлией Барановской и Яной Кошкиной. Также его замечали в барах в компании моделей. Впрочем, сам артист не комментировал разлад. Он занялся спортом, похудел на 15 килограммов, сделал операцию по пересадке волос и, вероятно, рассчитывал, что однажды вернется в семью.

«Мы каждый день видимся и с супругой, и с детьми. И я до сих пор считаю их своей семьей», — заявил Лепс.

Прошлым летом музыкант отдохнул в компании бывшей супруги и детей в Италии. Но долгожданного воссоединения не случилось. После этого певец с головой ушел в работу, снова начал употреблять алкоголь. А в декабре устроил скандал на концерте в Санкт-Петербурге и избил мужчину рядом с баром, где отдыхал. Причина конфликта: якобы отказ сыграть с ним в нарды.

«Это все ужасно, что он творит. Но это все — действие алкоголя. Я считаю, как только алкоголь закончит свое действие, как только он трезвый, он совершенно адекватный человек», — высказался журналист Сорокин.

Певец загладил вину перед петербуржцем. А для восстановления душевного равновесия отправился в Таиланд. СМИ пишут: компанию ему составила новая возлюбленная.

«Любовь такая штука… Как-то приходит сама по себе и сама по себе уходит», - считает артист.

Поклонники артиста рады, что Лепсу удалось найти пару. Они надеются: новый роман поможет ему прийти в себя и завязать с алкоголем.