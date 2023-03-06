Увлеклись боевой сценой: кто сломал нос Гоше Куценко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Гоша Куценко часто сам выполняет трюки на съемках. Какие травмы он получил из-за этого и почему не пользуется услугами каскадера, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Гоше Куценко сломали нос на съемках фильма. Кто нанес актеру травму? Какие проблемы со здоровьем он испытывает? Правда ли, теперь он мечтает сниматься в откровенных сценах? И смог ли артист погасить многомиллионные долги перед кредиторами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ты нос мой видела (выворачивает нос без хрящей. — Прим. ред.)? „Просто Михалыч“, приходите. Это после встречи с Епифанцевым», — поделился актер.

55-летний Гоша Куценко демонстрирует травму, которую он недавно получил на съемочной площадке. Во время постановочной драки Владимир Епифанцев сломал ему нос.

«Дрался с Епифановыми, что может быть еще интереснее? Вы видели Володю голым когда-нибудь, хотя бы по пояс? А я видел. Это страшный человек», — отозвался артист.

Съемки в кино зачастую оборачиваются для Куценко походами к врачу. Актер практически все трюки выполняет сам. К помощи профессионального каскадера прибегает, только когда по сценарию его герою нужно прыгнуть с высоты. Дело в том, что артист страдает аэрофобией.

«Я плавал в подвале, где были крысы. Их били током, меня и крыс. Я был в клетке с медведем. Я прошел через все ужасы: переворачивался на машине, неоднократно падал с велосипеда, меня выбрасывало из окна с холодильником. Я падал на лестницах», — вспоминает Куценко.

Артист с гордостью показывает шрамы на теле, которые у него остались после съемок опасных сцен.

«Один из главных садомазахистов. Я обожаю испытывать, завоевывать шрамы в кадре, Смотрите, вот здесь у меня один есть (показывает. — Прим. ред.), здесь на руке есть», — сказал актер.

Однако недавно Куценко заявил, что уже устал от образа крутого парня. Ему 55 лет, он не так силен и вынослив, как раньше. Артисту все труднее даются опасные трюки, да и травмы после них заживают дольше.

«Я превращаюсь в старика, в болезненного старика. С каждым проектом все больше и больше. Спина болит прям нереально», — высказался Гоша Куценко.

«Форму надо набирать, надо тренироваться каждый день. Это сложно достаточно. Поэтому лучше пускай кто-то это исполняет, все-таки у него задачи другие. Он актер, а не каскадер», — считает фигуристка Анастасия Гребенкина.

Актер признался, что давно мечтает о других ролях. Он с удовольствием сыграл бы в мелодраме, примерил образ пылкого влюбленного.

«Я хочу сняться в каких-то эротических сценах. Было парочку, но так, не до конца. Я хочу по-настоящему», — признался Куценко.

«Он очень брутальный и сексуальный мужчина. Вполне!» — поддержала актера певица Ирина Ортман.

«Эта мужская энергия, харизматичность в нем есть. Уже пора бы, пора бы. Мы все мечтаем увидеть Гошу Куценко в постельной сцене», — добавила телеведущая Анна Грачевская.

Но как к желанию артиста отнеслась его законная жена? Гоша Куценко уже больше 20 лет женат на модели Ирине Скриниченко. Они воспитывают двоих дочерей — Светлану и Евгению. И по обоюдному согласию живут раздельно: актер в Москве, жена с детьми — за городом.

«Я ей очень благодарен. Она родила мне таких чудесных девчонок», — сказал артист.

Куценко признается: он вовсе не примерный муж. Артист без стеснения флиртует с девушками, выходит в свет в компании молоденьких актрис и певиц. Но мужчина уверяет: Ирина — мудрая женщина. Она спокойно отпускает актера на светские тусовки. И если он захочет сняться в откровенной сцене, то жена разрешит.

«Я с ней 20 лет, она же знает меня наизусть. Она маленькая что ли? Когда помоложе были, мы тоже „Ты где, это что такое, приезжай быстрей“. А потом она сделала свой выбор. Я всегда так жил. Она посмотрела, как я живу, сказала: „Во, отлично! Это тот человек, с которым я смогу долго жить, потому что он не будет мне мозолить глаза“», — поделился Куценко.

Гоша говорит: его главная задача — обеспечивать семью. Актер порой работает по 20 часов в сутки. В перерывах между съемками он занят в театре, продюсирует проекты и пишет сценарии. К тому же год назад артист рассказал о серьезных финансовых трудностях. Оказалось, что Куценко задолжал кредиторам 24 миллиона рублей, которые брал на съемки комедии. Но фильм не окупился.

«У меня остаются страшные, ужасные долги. У меня долги за картину „Дикари“, помните, 15-летней давности. Недавно пришли выплаты, и я рассчитываюсь за старую картину. Потому что я выступал продюсером», — уточнил артист.

Весь прошлый год актера был расписан по минутам. Куценко постоянно жаловался на усталость и мечтал выспаться. Но недавно он рассказал, что практически выплатил долг. Поклонники уверены: теперь Гоша сможет выбирать, в каком фильме принимать участие.